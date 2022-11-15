Путин: Города новых регионов России представлены для присвоения почетных званий

Путин: Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне

Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий, завил президент России Владимир Путин.

«Как вы знаете, процесс присвоения званий «Город воинской славы» был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании российского оргкомитета «Победа».

Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов федерации.

«Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единства исторического пространства», – заключил президент России.

Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю.

«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам – Мелитополю и Мариуполю», – сказал Красников.

Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.

«Историческая экспертиза обращения Мелитополя и Мариуполя, которую провела Российская академия наук, дает все основания поддержать инициативу жителей этих городов о присвоении им звания Город воинской славы», – отметил Красников.

Напомним, в августе 2021 года губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с главой государства обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое звание «Города воинской славы».