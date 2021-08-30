Тверской губернатор попросил Путина присвоить звание «Города воинской славы» Бологому

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с главой государства обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое звание «Города воинской славы».

«Владимир Владимирович, подготовили письмо-поручение, прошу вас поддержать. Есть комиссия, мы понимаем, что процедура публичная, официальная, чтобы нас поддержали, просьба всех жителей – присвоить звание «Города воинской славы», – передает ТАСС слова Рудени.

Как пояснил тверской губернатор, Бологое – единственный большой узел между Москвой и Санкт-Петербургом, который в годы Великой Отечественной войны не был занят фашистами и внес огромный вклад в Победу. «Волховский фронт, Калининский фронт, Белорусский фронт - это все снабжалось через город Бологое. Город старинный, люди очень трудолюбивые», – добавил глава региона.

Игорь Руденя пояснил, что обращение о присвоении почетного статуса уже прошло необходимое согласование в различных инстанциях, получило заключение Академии наук.

Первое упоминание о Бологом относится к 1495 году. В 1851 году Бологое появилось на географических картах как станция Николаевской (Октябрьской) железной дороги, позднее, в 1879 году здесь было открыто железнодорожное техническое училище, которое являлось третьим по счету железнодорожным училищем в России. Население города составляет около 20 тыс. человек. За самоотверженный труд жителей в 1985 году город Бологое – единственный из пристанционных городов Советского Союза – был удостоен ордена Отечественной войны первой степени.

Также Руденя попросил главу государства поддержать празднование 950-летия города Торопец, самого старого города региона, и выпустить соответствующее распоряжение. «Это тот город, где венчался Александр Невский. Мы хотели бы Вас попросить поддержать, выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950-летия города Торопца», – сказал Руденя.

Он добавил, что также в городе родился патриарх Тихон и генерал Алексей Куропаткин (командовал армией во время русско-японской войны).