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Рогов: ВС России нанесли удар по собирающим «кулак» ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России ударили по украинским войскам, мешая собрать «кулак» в Запорожской области
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Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам на линии фронта в Запорожской области, мешая им сконцентрировать силы для атаки, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, ВС России в селах Даниловка и Малые Щербаки, городе Гуляй Поле, а также в ближайшем пригороде Запорожья наносят превентивные удары по украинским войскам, пытающимся сконцентрировать силы для атаки, передает РИА «Новости».
По его словам, основные удары наносятся по расположениям, складам с боеприпасами и вооружениями противника. На правом берегу Днепра подавляются огневые позиции ВСУ в Марганце и Никополе, откуда наносятся удары по Энергодару и ЗАЭС.
Ранее Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тыс. человек.
Кадыров поддержал решение об отводе войск из Херсона
Глава Чечни Кадыров поддержал решение генерала Суровикина об отводе войск из Херсона за Днепр
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикино об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речи о «сдаче» Херсона не идет, «сдают вместе с бойцами», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».
Кадыров напомнил о сложности Херсона. «Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», – отметил глава Чечни.
«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – заключил Кадыров.
Напомним, ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Мэр Снигиревки в Херсонской области сообщил о бое в городе
Мэр Барбашов сообщил о плотном боестолкновении в Снигиревке в Херсонской области
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В городской черте Снигиревки в Херсонской области произошло очень плотное боестолкновение, сообщил мэр города Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов. По его словам, во вторник днем они сообщили, что в Снигиревке «очень плотное боестолкновение, неслабое, причем в городской черте». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, украинские войска осуществили попытку прорыва под Снигиревкой, «идет тяжелый бой».
Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе которой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра.
Эксперт объяснил стратегическое значение обороны Снигиревки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам стратегически важно сохранить контроль над Снигиревкой
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«Если противник установит контроль над населенным пунктом Снигиревка, он сможет двигаться к Бериславу, отодвинуть российские войска еще ближе к Херсону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Очевидно, что ВС России стратегически важно сохранить контроль над городом Снигиревка, при том, что на Херсонском направлении важное значение имеет вся линия обороны, – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Установление противником контроля над Снигиревкой – это возможность, прорвав оборону, двигаться к Бериславу, отодвинуть наши войска еще ближе к Херсону, с направления от Дудчан и южнее Давыдова Брода».
Районный центр Снигиревка, до освобождения Херсонщины относившийся к Николаевской области, а позже переданный в состав Херсонской области, находится к 63 км к северо-востоку от Николаева и примерно в 50 км по прямой от Херсона. Мэр города Юрий Барбашов сообщил в среду, что в городской черте Снигиревки произошло «очень плотное боестолкновение». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит РИА «Новости» слова мэра. При этом связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов, признал Барбашов.
Из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, заметил Онуфриенко. «Первые сообщения, которые мы получали о ситуации в Снигиревке, не соответствуют действительности, там нет 201-го полка, который держит оборону. На самом деле в городе находится 205-я казачья бригада из Ставропольского края», – отметил собеседник.
«Видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигиревки на Херсон, которое публиковалось в интернете, не имеет никакого отношения к этому участку. Оно снято гораздо раньше и в другом районе», – добавил военный аналитик. Имеются в виду сообщения в блогах о некоей колонны из шести-семи машин, якобы принадлежавших ВС РФ (по другим сведениям, ВСУ), накрытой артиллерийским огнем.
«К этому часу достоверно известно лишь то, что на этом направлении идут упорные бои. Есть также неподтвержденная информация, что противнику удалось выйти на окраины Снигиревки, к железнодорожным путям. Но поскольку сейчас пока нет связи, более подробной и достоверной информации не будет еще по крайней мере несколько часов», – заключил Онуфриенко.
«Контакта с теми, кто находится сейчас в Снигиревке и участвует в боевых действиях, сейчас нет, но, насколько мне известно, там идут напряженные бои», – также отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«С украинской стороны на этот участок брошено большое количество техники и живой силы, – продолжает собеседница. – На самом деле линия фронта проходила очень близко, всего в нескольких километрах от Снигиревки. Жители города постоянно слышали выстрелы и подвергались регулярным обстрелам. Сейчас никого не удивляет что именно там ВСУ пошли в наступление, потому что Снигиревка фактически с двух сторон оказалась прижата к украинской линии фронта и является самой очевидной целью при наступлении на Херсон», – отмечает собеседница.
«Вместе с тем стоит заметить, что расстояние от Снигиревки до Херсона по трассе более 50 километров, то есть это не ближайший пригород, а находится достаточно далеко. Будем надеяться, что все завершится благополучно, и российская армия сохранит контроль над городом», – полагает Шеслер.
В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. В среду на всей территории контролируемой ВСУ Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщил глава украинской областной военной администрации Виталий Ким.
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Американский генерал оценил военные потери России и Украины
Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
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Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.
Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.
Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.
Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
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Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.
«Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.
То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.
«Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».
«ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.
«Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.
«Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.
«Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.
В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
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Появились данные о подрывах подразделений ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об ощутимых потерях ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери на минных заграждениях под Херсоном, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские вояки так хотели быстро зайти в Херсон, чтобы «пофоткаться», так спешили геройски ударить в спину российским бойцам, что нарвались на минные заграждения и понесли ощутимые потери.
По словам заместителя министра информации ДНР, украинские вояки совсем себя не берегут – ночью «ломятся» на мины ради «видосиков с флажками». Он пояснил, что ВСУ только начали заходить в Меловое и уже подорвались на минных заграждениях.
Безсонов также сообщил, что Каховку никто не штурмует. По имеющимся у него данным, по городу был нанесен ракетный удар, отработала российская ПВО.
Накануне Минобороны РФ сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Днем ранее было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.
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Суровикин: Российские войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра
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Вооруженные силы России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», – цитирует его ТАСС.
Суровикин доложил, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО.В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Полное видео доклада опубликовано на сайте МО,
В этих условиях, добавил Суровикин, город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – обратился Суровикин к Шойгу.
Напомним, российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Депутат ДНР Бердичевский: Продвижение в Артемовске выделяется на фоне общей стагнации на фронте
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По состоянию на вторник идут бои в городской черте Артемовска (Бахмута), с переменным успехом. Сопротивляться противник будет до последнего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, оценивая ситуацию на донецких фронтах.
«Ситуация в Артемовске (Бахмуте), на мой взгляд, составляет исключение на фоне общего положения на фронте в ДНР, которое находится в режиме стагнации. В Артемовске с переменным успехом идут бои в городской черте. По Угледару и району Красного Лимана общее положение остается прежним, и как я указывал ранее, для качественного изменения ситуации потребуется перерезать пути снабжения, по которому идут поставки вооружений и боеприпасов», – отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сопротивляться противник будет до последнего, – подчеркнул собеседник. – Идет сумасшедшее финансирование. Украина уже фактически получила годовой свой бюджет только на вооружение. Идет поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока «будет чем» воевать».
В понедельник Telegram-канал издания Украина.ру разместил видео, снятое, как сообщается, украинским военнослужащим из 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ, из числа тех, кто вышел из Артемовска по ротации. Видео подтверждает, что ВС России находятся в городской черте и ведут ближние стрелковые бои с противником, отмечает Telegram-канал.
В районе боев на угледарском направлении ситуация тяжелая, сообщил RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Мы закрепились в Павловке и на окраинах Новомихайловки, но продвижение временно остановлено по объективным причинам», – указал Безсонов, упомянув в качестве причин в том числе тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.
Одновременно стало известно, что силы Народной милиции ДНР (в том числе батальона «Спарта») и 238-й артиллерийской бригады ВС России. Полностью очистили от противника территорию Донецкого аэропорта. «Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за «муравейники» – хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта», – передало во вторник РИА Новости сообщение НМ ДНР.
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Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях
Вооруженные силы России возобновили наступательные действия, на Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмут, сообщил командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
«В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», – передает ТАСС его слова.
По словам генерала, успешно проходит наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, а на южном направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
Ранее Суровикин заявил, что в районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована.
Также в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Эрдоган оценил вывод российских войск из Херсона
Президент Турции Эрдоган назвал вывод российских войск из Херсона положительным решением
Вывод российских войск из Херсона считаю положительным и значимым решением, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ответ на вопрос журналистов о том, как он оценивает последние события на Украине, Эрдоган заявил, что последнее решение российской стороны по выводу российских войск из Херсона на левый берег Днепра положительным моментом и значимым решением, передает «Коммерсант».
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года.
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Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки
Глава ДНР Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки
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В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, населенный пункт необходимо взять для дальнейшего освобождения Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, освободительная операция в направлении Угледара продолжается. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки. А без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Пушилин добавил, что зачистка территории вокруг Донецкого аэропорта позволит союзным силам начать продвижение в нескольких направлениях.
Так, по его словам, позиции противника, где накануне легендарное подразделение «Спарта» подняло флаг, это так называемые большой и малый муравейники, где противник имел очень серьезные укрепления.
«Это были внешние территории аэропорта плюс часть взлетно-посадочной полосы. Это дает нашим подразделениям возможность продвигаться в нескольких направлениях, в том числе Опытного, Водяного», – подчеркнул он.
Ранее приморские морпехи опровергли слухи о высоких потерях в боях за Павловку.
Ранее в Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто Министерством обороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов.
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Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Из-за неудачной попытки скрыться диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв
Диверсант ячейки Службы безопасности Украины совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, сообщают экстренные службы региона.
Представитель служб заявил, что информация о его местонахождении была получена от ранее задержанных в Херсоне диверсантов, передает ТАСС.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», – сообщил он.
Также во вторник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона.
Ранее задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмака в Запорожской области.
Российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных
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В результате активных действий российских войск на Купянском направлении у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР) отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации поражены две выдвигавшиеся для перехода в атаку возле населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР ротные тактические группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три машины пехоты.
В результате нанесения упреждающего огневого поражения на Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ у населенных пунктов Червонопоповка и Площанка ЛНР. Ударами российской авиации уничтожены более 100 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял на Южно-Донецком направлении две безуспешные попытки контратаковать у населенных пунктов Павловка и Новомихайловка Донецкой народной республики. Но в результате огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Ликвидированы порядка 90 украинских военнослужащих, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.
За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями пресечены девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожены не менее 50 украинских военнослужащих, семь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.
Российские войска на четырех направлениях уничтожили более 350 украинских военных
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На Купянском направлении российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, в тыловом районе обороны уничтожено 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Краснолиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.
«Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили», – сообщили в Минобороны.
Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных.
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