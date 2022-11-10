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Нефть подешевела на новостях о вспышке коронавируса в Китае
Мировые цены на нефть незначительно снизились на новостях о вспышке коронавируса в Китае
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Мировые цены на нефть в четверг начали незначительно снижаться из-за новостей о вспышке коронавируса в Китае.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 снижалась на 0,05%, достигая 92,59 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,07%, до 85,77 доллара, передает РИА «Новости».
Bloombegr со ссылкой на заявление китайского правительства сообщает, что мегаполис Чунцин, где живут 32 млн человек, борется с самой серьезной вспышкой COVID за последний год: число случаев заболевания к среде выросло до 753 с девяти в начале месяца. Глава Коммунистической партии города Чэнь Миньэр заявил, что ситуация очень серьезная.
«Нефтетрейдеры не в своей тарелке с тех пор, как в Китае поддержали идею возобновления ограничительных мер в стране. Ухудшение перспектив Китая возвращает рецессию на передний план», – отметил, в частности, управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр
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Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующее распоряжение отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.
Город Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Об этом в среду доложил Суровикин министру обороны, сообщает ТАСС.
Суровикин заявил, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. По его словам, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Генерал пояснил, что район Херсона уже покинули более 115 тыс. жителей.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
После назначения Суровикин заявлял, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, и не исключил принятия непростых решений.
В администрации Херсонской области подтвердили гибель Стремоусова в ДТП
Стало известно о гибели заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, информацию подтвердил источник в силовых структурах.
Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщил собеседник RT в правоохранительных органах. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Позднее в пресс-службе главы региона подтвердили гибель Стремоусова. «Это правда», – сообщили там ТАСС.
Ранее в среду Telegram-каналы сообщали о гибели Стремоусова в дорожной аварии.
Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гомельский в районе Горловки Донецкой области. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства, работал рыбным инспектором в Херсонской области. После освобождения региона стал одним из его руководителей, в конце сентября 2022 года получил российский паспорт.
Опубликованы фото и видео с места гибели Стремоусова
Авария с замгубернатора Херсонской области Кириллом Стремоусовым произошла после столкновения с грузовиком, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.
Водитель грузовой машины, по предварительным данным, совершил опасный маневр, после чего водитель замгубернатора не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения, сообщил собеседник РИА «Новости».
Внедорожник, на котором везли Стремоусова, получил сильные повреждения, его бронекапсулу оторвало от шасси.
В среду появились сведения о гибели Стремоусова в автоаварии. Врио главы региона Владимир Сальдо подтвердил смерть своего заместителя.
Суд решил выдворить из России блогера Некоглая
Пресненский суд Москвы решил принудительно выдворить из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев), который опубликовал пародию на российского военного.
«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения», – сообщили в пресс-службе суда ТАСС.
Напомним, Некоглай снял пародию на ролик с российским солдатом в окопе, отбрасывающим от себя гранаты. Его раскритиковала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, назвав выродком.
Эксперт объяснил стратегическое значение обороны Снигиревки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам стратегически важно сохранить контроль над Снигиревкой
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«Если противник установит контроль над населенным пунктом Снигиревка, он сможет двигаться к Бериславу, отодвинуть российские войска еще ближе к Херсону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Очевидно, что ВС России стратегически важно сохранить контроль над городом Снигиревка, при том, что на Херсонском направлении важное значение имеет вся линия обороны, – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Установление противником контроля над Снигиревкой – это возможность, прорвав оборону, двигаться к Бериславу, отодвинуть наши войска еще ближе к Херсону, с направления от Дудчан и южнее Давыдова Брода».
Районный центр Снигиревка, до освобождения Херсонщины относившийся к Николаевской области, а позже переданный в состав Херсонской области, находится к 63 км к северо-востоку от Николаева и примерно в 50 км по прямой от Херсона. Мэр города Юрий Барбашов сообщил в среду, что в городской черте Снигиревки произошло «очень плотное боестолкновение». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит РИА «Новости» слова мэра. При этом связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов, признал Барбашов.
Из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, заметил Онуфриенко. «Первые сообщения, которые мы получали о ситуации в Снигиревке, не соответствуют действительности, там нет 201-го полка, который держит оборону. На самом деле в городе находится 205-я казачья бригада из Ставропольского края», – отметил собеседник.
«Видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигиревки на Херсон, которое публиковалось в интернете, не имеет никакого отношения к этому участку. Оно снято гораздо раньше и в другом районе», – добавил военный аналитик. Имеются в виду сообщения в блогах о некоей колонны из шести-семи машин, якобы принадлежавших ВС РФ (по другим сведениям, ВСУ), накрытой артиллерийским огнем.
«К этому часу достоверно известно лишь то, что на этом направлении идут упорные бои. Есть также неподтвержденная информация, что противнику удалось выйти на окраины Снигиревки, к железнодорожным путям. Но поскольку сейчас пока нет связи, более подробной и достоверной информации не будет еще по крайней мере несколько часов», – заключил Онуфриенко.
«Контакта с теми, кто находится сейчас в Снигиревке и участвует в боевых действиях, сейчас нет, но, насколько мне известно, там идут напряженные бои», – также отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«С украинской стороны на этот участок брошено большое количество техники и живой силы, – продолжает собеседница. – На самом деле линия фронта проходила очень близко, всего в нескольких километрах от Снигиревки. Жители города постоянно слышали выстрелы и подвергались регулярным обстрелам. Сейчас никого не удивляет что именно там ВСУ пошли в наступление, потому что Снигиревка фактически с двух сторон оказалась прижата к украинской линии фронта и является самой очевидной целью при наступлении на Херсон», – отмечает собеседница.
«Вместе с тем стоит заметить, что расстояние от Снигиревки до Херсона по трассе более 50 километров, то есть это не ближайший пригород, а находится достаточно далеко. Будем надеяться, что все завершится благополучно, и российская армия сохранит контроль над городом», – полагает Шеслер.
В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. В среду на всей территории контролируемой ВСУ Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщил глава украинской областной военной администрации Виталий Ким.
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Раскрыта личность отбрасывавшего гранаты с коптера ВСУ российского солдата
Солдат, отбросивший от себя гранаты ВСУ, оказался из Ленинградской области
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Российский солдат, прославившийся после появления в Сети видео того, как он голыми руками отбрасывает от себя гранаты, летящие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир, пишет Telegram-канал «Админка Ленобласти» – официальный канал правительства Ленинградской области.
«Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи», – говорится в сообщении.
Кроме того, в среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появился репост информации из паблика «Сигнал», согласно которой съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. В сообщении говорится, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. – он выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные ситуации встречались и в практике подразделения «Альфа». По его словам, после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды – это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.
Трамп оценил итоги выборов в США
Трамп счел итоги выборов в США личной большой победой
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в стране оказались несколько разочаровывающими, но лично для него стали большой победой.
Трамп сказал, что выборы «в определенной степени» стали «в чем-то разочаровывающими». Однако с его «личной точки зрения» можно говорить о большой победе – «219 побед и 16 поражений в общем», подчеркнул Трамп, имея в виду кандидатов, поддержанных им в ходе кампании. «У кого когда-либо было лучше?» – приводит ТАСС заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Напомним, по итогам выборов Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса США, которая прежде контролировалась демократами. Однако пока контроль над Сенатом республиканцам получить не удалось, демократы могут сохранить там свое лидерство.
Газета ВГЛЯД подробно писала о неожиданных итогах выборов в Конгресс и о том, что они значат для Трампа.
ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике, разоблаченном в России
ФСБ: В России на 19,5 лет колонии осужден полковник ГУР минобороны Украины Штыбликов
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Полковник главного управления разведки минобороны Украины по фамилии Штыбликов осужден в России совокупно на 19,5 лет колонии, сообщили в ФСБ.
«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А.», – говорится в сообщении ФСБ.
Уточняется, что он признан виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.
О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов – высшей касты в разведке, ранее не сообщалось, отмечает РИА «Новости».
В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло гостайну.
Подчеркивается, что шпионская деятельность офицера нелегальной разведки ГУР минобороны Украины была своевременно пресечена.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона.
Ветеран Афганистана объяснил отвод войск из Херсона за Днепр
Клинцевич: Решение Суроковина и Шойгу по Херсону непростое, но разумное
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Наша задача теперь – сохранить жизни мирных жителей и личного состава, измотать противника в условиях зимы, скопить силы и нанести противнику поражение. И тогда земли Херсонщины будут освобождены, заявил газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Как человек военный, я прекрасно понимаю, что решение об отводе войск за Днепр обусловлено теми стратегическими задачами, которые перед нами поставлены. Мы выпрямляем фронт и обеспечиваем себе надежную оборону. Кроме того, мы никуда не торопимся, поскольку понимаем, что в этой ситуации время играет на нас. Поэтому мы бережем жизни мирных людей и личного состава», – рассказал экс-сенатор, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.
«Страны НАТО концентрируют колоссальные усилия не только на Николаево-Криворожском направлении, но и по всей линии фронта. Это касается буквально всего: от финансов и разведывательных данных до материально-технических и иных вопросов», – отметил собеседник.
«Таким образом, сегодняшние решения приняты на основе здравого смысла и разумного расчета. А расчет такой: сохранить жизни наших военных, вымотать противника в условиях зимы, занять надежную оборону, скопить необходимые силы и нанести противнику поражение. Поэтому как только мы выполним стоящие перед нами задачи, земли Херсонщины будут освобождены», – уверен он.
«Кроме того, текущая ситуация коренным образом отличается от того, что мы с вами наблюдали в Харьковской области. Здесь, во-первых, попытки прорывов ничего противнику не давали, а во-вторых – они, неся избыточные потери, намеревались ударить по Каховской ГЭС в надежде на большой потоп. Для нас идти на такой риск немыслимо с гуманитарной точки зрения. Поэтому решение принято непростое, но верное», – заключил Клинцевич.
В среду командующий российской Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации (СВО) генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. «Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки», – сказал Суровикин.
Приказ к отводу российских войск за Днепр отдал Шойгу. «Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – сказал Шойгу Суровикину.
Суровикин на встрече с министром пояснил, что Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. По словам генерала, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Республиканцы объявили о контроле Палаты представителей США
Маккарти заявил о возвращении Палаты представителей под контроль республиканцев
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Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в том, что его партия по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс вернула себе контроль над палатой.
«Ясно, что мы возвращаем себе палату», – сказал он, выступая в Вашингтоне.
«Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а [спикер, лидер демократического большинства Палаты представителей] Нэнси Пелоси – в меньшинстве», – приводит его слова РИА «Новости».
В нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит Пелоси в должности спикера.
По прогнозу телеканала CNN и ряда других американских СМИ, Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов.
Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года, передает ТАСС.
Переизбраться смог также и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд).
Ранее в среду бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
Кадыров поддержал решение об отводе войск из Херсона
Глава Чечни Кадыров поддержал решение генерала Суровикина об отводе войск из Херсона за Днепр
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикино об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речи о «сдаче» Херсона не идет, «сдают вместе с бойцами», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».
Кадыров напомнил о сложности Херсона. «Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», – отметил глава Чечни.
«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – заключил Кадыров.
Напомним, ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России
Войска Украины бьют по больницам, школам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», – передает его слова ТАСС.
Суровикин уточнил, почти 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны, однако часть из них попадает в цель.
Ранее в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Суровикин: Российские войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра
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Вооруженные силы России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», – цитирует его ТАСС.
Суровикин доложил, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО.В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Полное видео доклада опубликовано на сайте МО,
В этих условиях, добавил Суровикин, город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – обратился Суровикин к Шойгу.
Напомним, российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях
Вооруженные силы России возобновили наступательные действия, на Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмут, сообщил командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
«В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», – передает ТАСС его слова.
По словам генерала, успешно проходит наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, а на южном направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
Ранее Суровикин заявил, что в районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована.
Также в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки
Глава ДНР Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки
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В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, населенный пункт необходимо взять для дальнейшего освобождения Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, освободительная операция в направлении Угледара продолжается. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки. А без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Пушилин добавил, что зачистка территории вокруг Донецкого аэропорта позволит союзным силам начать продвижение в нескольких направлениях.
Так, по его словам, позиции противника, где накануне легендарное подразделение «Спарта» подняло флаг, это так называемые большой и малый муравейники, где противник имел очень серьезные укрепления.
«Это были внешние территории аэропорта плюс часть взлетно-посадочной полосы. Это дает нашим подразделениям возможность продвигаться в нескольких направлениях, в том числе Опытного, Водяного», – подчеркнул он.
Ранее приморские морпехи опровергли слухи о высоких потерях в боях за Павловку.
Ранее в Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто Министерством обороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов.
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