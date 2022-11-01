В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу

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1 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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США признали провал экономической блокады России

Экономика России не оправдала ожидания Запада Владимир Сергеев/РИА Новости
В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ. Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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«Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

«Андрей мудрый был ребенок», говорит Мария Костюк t.me/kostuyk
«Могу только сказать: держитесь. И верьте в величие своих сыновей. Нет у меня других слов для коллег, у которых дети погибли... Если сведет судьба, увидимся где-то – наверное, поревем вместе, прежде всего. И разойдемся к людям, помогать им». Замглавы правительства Еврейской автономной области рассказывает о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе. Подробности...
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Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

Террористическая активность Лондона в отношении России растет Matt Dunham/AP/ТАСС
Появляется все больше данных о том, что Британия приняла активное участие в двух терактах, подорвав «Северные потоки» и организовав атаку на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Причем в первом случае экс-премьер Британии Лиз Трасс, как сообщают СМИ, после взрывов написала госсекретарю США телефонное сообщение со словами «все сделано». Что враждебному поведению Лондона может противопоставить Россия? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Нужно ли Путину сейчас договариваться с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться на саммите Большой двадцатки. Но вот смогут ли они конструктивно пообщаться? Подробности...

Как обойтись без успокоительных

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
По сравнению с нашими предками большинство из нас и сейчас живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Фон дер Ляйен сильно нервничает

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 5 комментариев

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

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  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

    международные теракты


    Кремль пообещал не оставить без ответа участие Британии в атаках на Севастополь и «Северные потоки»

    допуск к месту диверсии


    Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»

    «отношения на равных»


    Берлин заявил о дистанцировании Казахстана от России

    Видео

    торговые данные


    США признали провал экономической блокады России

    силы пережить горе


    «Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

    возвращение нетаньяху


    Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт

    важное наступление


    Российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    недостатки против нас


    Дмитрий Грунюшкин: Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

    Kick back


    Игорь Мальцев: Фон дер Ляйен сильно нервничает

    планы Варшавы


    Олег Хавич: Зачем Польше самая большая армия в Европе

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу

    Dziennik Polityczny: Европа сыта по горло украинскими беженцами

    1 ноября 2022, 14:56

    Текст: Вера Басилая

    Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, большинство из них желают получить прибыль за счет помощи и льгот, пишет польское издание Dziennik Polityczny.

    По словам автора статьи Марека Галаша, возможностью «завоевать Европу» пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль, те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада.

    «Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», – приводит РИА «Новости» слова Галаша.

    Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений. Автор перечислил перечень правонарушений благодарных беженцев в Польше: вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства.

    Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются обвинить принявшие их государства в недостаточном гостеприимстве, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.

    «Но сейчас наступило время расплаты. Согласно закону украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов «несчастной жертвы польского режима», – напомнил автор.

    Галаш в своей статье потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих «сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».

    Напомним, Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.

    Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.


    СМИ: Байден вышел из себя из-за Зеленского
    NBC News: Неблагодарность Зеленского вывела Байдена из себя
    		    31 октября 2022, 15:43
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным СМИ, тот разговор состоялся в июне. «Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще 1 млрд долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает», – передает РИА «Новости».

    После этого Байден вышел из себя и повысил голос. По словам американского президента, Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности.

    Отмечается, что до этого разговора недовольство Байдена копилось в течение нескольких недель. По данным источников, в Белом доме считали, что США делают все возможное и настолько быстро, насколько это возможно, однако Зеленского это не устраивает.

    «После того, как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны», – сообщили источники.

    Однако в тот же день Зеленский выразил Байдену благодарность за полученную помощь, а отношения между ними улучшились.

    Напомним, 28 октября сообщалось, что США выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.

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    Коментарии (45)
    Взрывы произошли в нескольких городах Украины
    СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
    		    1 ноября 2022, 03:31
    Фото: t.me/DMYTROLUNIN
    Текст: Антон Антонов

    В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.

    Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».

    Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.

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    Медведев призвал изучить странные военные закономерности на Украине

    31 октября 2022, 18:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил о «странной закономерности», по которой успехи украинских ПВО, по данным украинских же СМИ, снижают обеспечение самой Украины водой и электричеством.

    «Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он пришел к заключению, что необходимо вдумчиво исследовать выявленный парадокс.

    Ранее в Молдавии заявили, что сбитая украинскими ПВО ракета рухнула в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины.

    Коментарии (29)
    Пресс-секретарь «Локомотива» ушел с поста после скандала с украинским флагом
    		    31 октября 2022, 19:53
    Фото: Скриншот с видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пресс-секретарь ФК «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста на фоне скандала, разразившегося после появления в эфире Матч-ТВ его фотографии с украинским флагом, который он установил у себя на аватарке в одной из зарубежных соцсетей.

    Как стало известно газете ВЗГЛЯД, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста после скандала в эфире Матч-ТВ с украинским флагом. В передаче «Есть тема» была продемонстрирована фотография Леонида Шлыкова с украинским флагом, взятая с его страницы в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). После этого пресс-секретарю было предложено покинуть свой пост.

    Получить официальный комментарий в пресс-службе клуба не удалось.

    Шлыков был назначен руководителем пресс-службы «Локомотива» 8 июля нынешнего года. Ранее он занимал позиции главного редактора клубных медиа «Динамо» и начальника группы PR и коммуникаций Российской премьер-лиги. Также работал в Okko, Mail.ru Group и Яндексе. В клубе он должен был отвечать за связи с общественностью, новые медиа и производство контента, указано на сайте клуба.

    Сейчас в соцсети у Шлыкова нет фотографий с изображением украинского флага.

    Коментарии (28)
    Минобороны: Движение судов в рамках «зерновой сделки» недопустимо
    Минобороны: Движение судов по коридору безопасности в рамках «зерновой сделки» недопустимо
    		    31 октября 2022, 21:19
    Фото: Василий Батанов/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Россия как основной участник «зерновой сделки» не выходит из нее, а приостанавливает ее действие, разъяснили в Минобороны России.

    Отмечается, что до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой», приостановлено, сообщается в Telegram-канале МО.

    «Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие.  В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», – сообщает Минобороны.

    «В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. С учетом того, что подписание соглашения – Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») – и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А. Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию», – говорится в сообщении. 

    «Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», – заявило Минобороны.

    Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

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    На Украине пожаловались на нехватку запчастей для восстановления энергосистемы
    ДТЭК: Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована
    		   31 октября 2022, 16:36
    Фото: Anatolii Siryk/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук.

    Как заявил Сахарук в эфире украинснкого телемарафона, Киев израсходовал запас оборудования на складах уже после первых атак ВС России. При этом определенное количество оборудования Украина смогла купить за «сотни миллионов долларов», передает РИА «Новости».

    По словам директора «ДТЭК», сейчас предпринимаются все меры, чтобы купить его или получить от партнеров бесплатно. Он добавил, что для покупки оборудования необходимо много времени и средств, а общие убытки «ДТЭК» составляют сотни миллионов долларов.

    Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики.

    Коментарии (62)
    Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
    		    1 ноября 2022, 07:46
    Фото: МИД России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.

    ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.

    Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.

    «На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.

    Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.

    Коментарии (24)
    Лавров назвал Турции условие для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
    Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить от Киева гарантии для обсуждения возобновления «зерновой сделки»

    1 ноября 2022, 01:26

    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу условие, при котором Москва готова обсуждать коридор безопасности для судов в рамках «зерновой сделки», сообщил МИД России.

    Лавров и Чавушоглу обсудили украинский теракт против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе. Лавров указал на необходимость получить от Киева гарантии того, что коридор и украинские порты, задействованные в «зерновой сделке», не будут использованы для боевых действий против России. Он подчеркнул, что лишь при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, сообщается на сайте МИД России.

    Указывается, что Лавров и Чавушоглу согласились с необходимостью принятия ООН и Западом дополнительных мер по реализации тех пунктов «зерновой сделки», которые относятся к российским удобрениям и сельхозпродукции.

    Также главы внешнеполитических ведомств обсудили меры по содействию стабилизации на Южном Кавказе.

    Напомним, Украина атаковала российские корабли и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. При этом беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, использовали коридор, по которому вывозится зерно. Россия решила приостановить участие в «зерновой сделке».

    Коментарии (15)
    Небензя обвинил участвующие в «зерновой сделке» иностранные суда в контрабанде
    Постпред России при ООН Небензя заявил, что более 70 судов уличили в нарушении правил «зерновой сделки»
    		    31 октября 2022, 21:04
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

    На заседании Совета Безопасности ООН постпред России заявил, что за время реализации «зерновой сделки» были задержаны 70 судов, часть их них отстранена за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках, передает РИА «Новости».

    Ранее Небензя заявил, что действия киевского режима, направленные против кораблей Черноморского флота России, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки».

    Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

    Коментарии (11)
    Эксперт: ВМФ России в Черном море может огнем принудить идущие на Украину суда к досмотру
    Эксперт Сивков рассказал о возможностях досмотра судов после приостановки участия России в «зерновой сделке»
    		    31 октября 2022, 21:53
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Это проверка России «на слабо». Если мы сейчас никак не отреагируем, то в дальнейшем число подобных провокаций против нас будет только нарастать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявления аппарата ООН о том, что отправка судов по «зерновому коридору» на Украину продолжится, несмотря на запрет России.

    «Для досмотра судов в открытом море в любом случае понадобится судно – радиус действия вертолетов не такой, чтобы долететь до «зернового коридора» с крымского берега. Еще один вариант: поместить вертолет на судно, приблизиться к «коридору» и уже с него долететь на вертолете остаток расстояния до инспектируемого корабля», – пояснил доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.

    Порядок досмотра таков, что сначала изучается вся документация, относящаяся к выходу судна, а затем идет осмотр всех необходимых помещений, пояснил эксперт. На те суда, которые уклонятся от досмотра, теоретически можно оказывать огневое воздействие, отметил аналитик. «Впрочем, тут решение будет не техническое и не военное, а чисто политическое. И пойдет ли наше российское руководство на такой шаг, вопрос открытый. Думаю, любая такая ситуация – индивидуальна, поэтому решение будет приниматься в каждом случае отдельно», – заметил он.

    Что касается решения чиновников ООН и властей Турции все равно пропустить корабли в сторону Украины, несмотря на решение Москвы приостановить свое участие в сделке, то, по мнению Сивкова, «это проверка России «на слабо». «Если мы сейчас никак не отреагируем, то в дальнейшем число подобных провокаций против нас будет только нарастать», – считает эксперт.

    В понедельник утром ООН сообщила, что делегации Турции и Украины согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября. Таким образом, они проигнорировали субботнее заявление России о приостановке участия в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После этого очередное судно получило разрешение от турецких властей и вышло в рамках «сделки» в Черное море.

    ООН исходит из того, что обязательства не атаковать суда и порты в Черном море продолжают действовать в отношении России, планы по отправке судов будут и впредь составляться. Об этом заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.

    Вечером в понедельник Минобороны РФ объявило, что приостанавливает движение судов по коридору безопасности – до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе.

    Как предупредил в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, Москва не разрешит проход судов через Черное море без досмотра. Действия киевского режима, направленные против Черноморского флота, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки», передает ТАСС его слова.

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    Зеленский и Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО
    Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали совместную декларацию для ускорения вступления Украины в НАТО
    		    1 ноября 2022, 05:55
    Фото: w80/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал с главой правительства Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО, которая должна ускорить интеграцию в альянс.

    Зеленский на брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram, сообщил, что с премьером Чехии подписан ряд важных документов. Он особенно отметил декларацию о членстве в НАТО. По словам украинского президента, для Киева «это первый такой документ», подписанный для «ускорения евроатлантической интеграции». Документ, по словам Зеленского, закрепляет курс на развитие сотрудничества, чтобы «обеспечить стандарты НАТО» на Украине. Украина планирует подписать подобные документы и с другими государствами, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский сообщил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. После того как Киев не дождался встречных шагов со стороны альянса, в Киеве взялись за разработку альтернативы членству в НАТО. 

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    Стремоусов заявил о срыве наступления ВСУ на Бериславском направлении
    Херсонский вице-губернатор Стремоусов заявил об успешно отраженном наступлении ВСУ
    		    31 октября 2022, 16:50
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные совершили попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, но не преуспели, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

    В понедельник, 31 октября, украинские военные попытались прорвать оборону на Бериславском направлении, но атаку успешно отразили, было уничтожено два танка ВСУ, сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.

    Точные потери украинской стороны пока устанавливаются.

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    Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
    		    1 ноября 2022, 09:05
    Фото: Николай Тришин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.

    Продвигаемся, сказал он ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР.

    Между тем донецкий депутат Владислав Бердичевский в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные сложности наступления на Угледар.

    Пушилин также заявил, что Киев нарушает права военнопленных. Среди тех, кто содержался в плену на Украине, никто не сказал о человеческом отношении, подчеркнул он. По его словам, украинские власти не соблюдают никакие конвенции, никакие права человека.

    Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.

    Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями. Военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену. С вернувшимися бойцами также пообщался Пушилин.

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    В Германии иорданец пытался зарезать беженку с Украины
    Bild: В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины

    1 ноября 2022, 09:30

    Текст: Антон Никитин

    Беженец из Иордании в Германии напал с ножом на 21-летнюю гражданку Украины, едва не убив ее, сообщают немецкие СМИ. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.

    По информации таблоида Bild, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остается неизвестным.

    После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение, заказав колбаски и картофель фри, передает РИА «Новости».

    Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.

    Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому.

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    Катар пригрозил остановить поставки газа в ЕС
    Катар пригрозил оставить Евросоюз без газа из-за потолка цен на российское топливо
    		    1 ноября 2022, 13:19
    Фото: Michael Weber/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Поставки газа из Катара в Европу могут быть остановлены, если Евросоюз введет потолок цен на топливо из России, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.

    Он пояснил, что вмешательство в рынки нарушит правила конкуренции, а это может негативно сказаться на инвестициях в добычу газа, передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg-TV.

    «Свободный рынок – всегда лучшее решение», – сказал министр.

    Аль-Кааби добавил, что конкурирующие импортеры могли бы привлечь грузы, предназначенные для стран Евросоюза, предложив всего на один цент больше.

    По словам министра, Катар согласен воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено.

    «Мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – сказал он. Кроме того, Катар намерен заключить новые контракты на поставки СПГ в ближайшее время. При этом ставка делается на более безопасные долгосрочные контракты.

    Ранее сообщалось, что ЕС пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на газ из России из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.

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