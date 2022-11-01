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В США поставили украинский флаг в один ряд с ЛГБТ-символикой
Federalist: Украина и ЛГБТ стали символами превосходства для элит США
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Социальные элиты в США, а также поддерживающие их интернет-пользователи все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши.
В статье для издания The Federalist автор задается вопросом, отчего так происходит. Все дело в том, уверен он, что американские социальные элиты уверены в собственной правоте.
Он отметил, что при беглом взгляде на соцсети можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. Выставление на своей странице украинского флага стало для некоторых способом показать свое «моральное превосходство», причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране, передает РИА «Новости» текст статьи.
Однако, предупреждает автор, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.
Между тем, как ранее отмечал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций.
Эксперты рассказали об ответе Москвы Лондону за теракт в Севастополе
Политолог Годованюк: Россия ответит Британии на теракт в Севастополе корректировкой боевых действий на Украине
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Россия может пойти на разрыв дипломатических отношений с Британией или понизить их статус до минимального уровня, потому что теракт в Севастополе, осуществленный при поддержке Лондона – это красная черта, дальше которой идти некуда. Также возможна корректировка боевых действий на Украине, где интересы Лондона очевидны. К такому выводу пришли российские политологи, опрошенные газетой ВЗГЛЯД.
«Ввиду того, что диалог между Москвой и Лондоном находится на низшей точке – у нас практически нет политических вариантов ответа на действия Британии. Речь, скорее всего, будет идти о корректировке военных шагов России на Украине. Не секрет, что Лондон играет одну из ведущих ролей в поддержке ВСУ. Где-то в этой сфере и стоит ожидать ответ», – считает Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.
«Проблема в том, что экономические и финансовые связи между Россией и Великобританией действительно практически разорваны. Соответственно, в данный момент ввести какое-либо эмбарго против Лондона мы не можем. При этом и в военной сфере опускаться до их уровня не стоит. Они будут только рады этому, ведь подобные действия подтвердят риторику Британии о том, что «Россия – агрессор», – считает в свою очередь политолог и экономист Иван Лизан.
«С точки зрения МИД, наверное, можно разорвать дипломатические отношения или понизить их статус до минимального уровня. Освободившихся дипломатов можно было бы отправить в Китай или страны Африки, увеличив там число консульств РФ. А лучше – серьезно усилить наше представительство в Африке и начать более упорную работу по выстраиванию торговли со странами континента», – добавляет Лизан.
Допускает разрыв отношений и Илдус Ярулин, научный руководитель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета.
«Севастополь – это красная черта, дальше которой идти уже некуда. Он имеет особое историческое значение в наших отношениях. Однако здесь есть и риски: разрыв отношений с Лондоном развяжет руки для определенных действий не только нам, но и британцам», – отметил Ярулин.
«С другой стороны, ответ на действия Лондона уже пошел в рамках воздушной атаки по энергообъектам на Украине. Возможны и удары по объектам транспортной инфраструктуры, а также использование другого инструментария. В конечном счете повышение градуса в противостоянии приведет к потребности осмысленных переговоров со стороны Лондона, может быть даже на полях G20», – допускает эксперт.
Ранее стало известно о том, что Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.
В российском диппредставительстве заявили, что теракт показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. В посольстве указали, что по имеющейся у Минобороны России информации, подготовка авиационного и морского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов, передает ТАСС.
Российские дипломаты подчеркнули, что произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт, а приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине.
В посольстве РФ в Лондоне констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с Вооруженными силами Украины оперативными разведывательными данными. Кроме того, российская сторона отметила, что британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.
В российском диппредставительстве также констатировали, что в командном звене и боевых порядках Вооруженных сил Украины «на земле» участвуют британские наемники из числа «отставных» военных, а также праворадикалов и неонацистов.
Российские дипломаты напомнили также об официально объявленных Лондоном планах построить для Украины две военно-морские базы – в Очакове и Бердянске. При этом в посольстве РФ в Лондоне констатировали, что реализовать задуманное властям Британии в Бердянске не удалось, а вот военно-морская инфраструктура в городе Очакове Николаевской области уже задействована в подготовке ударных и диверсионных операций против объектов на территории Российской Федерации.
В российском диппредставительстве обратили внимание, что в результате действий Вооруженных сил Украины, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. В связи с этим российские дипломаты возложили всю ответственность за срыв «зерновой сделки» на Украину и ее западных кураторов.
В посольстве РФ указали, что судьбы мирных жителей России, да и Украины, а также перспективы слома с трудом согласованного механизма обеспечения продовольствием жителей развивающихся стран, в Лондоне, разумеется, не принимают в расчет.
В российском диппредставительстве пообещали, что практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны.
Ранее МИД России анонсировал практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном море и обучению украинских военных. Минобороны Британии отказалось признать причастность Королевских ВМС к терактам на «Северных потоках» и атаке на корабли ЧФ и гражданские суда в Севастополе.
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Эксперт объяснил логику ударов по украинским ГЭС
Экономист Лизан: Россия дала понять Лондону и Вашингтону, что они не смогут изменить ход боевых действий на Украине
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Если бы Россия хотела погрузить Украину в тотальный блэкаут, она бы сделала это за пару дней. Но сейчас мы даем понять, что Киеву надо идти на переговоры, а Лондону и Вашингтону перестать вмешиваться в этот конфликт, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя сообщения об ударах ВС РФ по энергообъектам Украины.
«Изначально мы, вероятно, исходили из того, что бить будем исключительно по ТЭЦ и ТЭС. Сейчас же ставки повысились – перешли на подстанции, питающие ГЭС. Не исключаю, что в конечном счете «прилетать» будет и по открытым распределительным устройствам АЭС», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Это вызвано тем, что на Украине довольно быстро адаптировались к энергопотерям, снизив потребление электричества. Дело в том, что к моменту начала СВО мощности электростанций уже были избыточными для имеющегося потребления. Именно поэтому вся система неплохо себя чувствовала после первых ударов в сентябре, а потом и в начале октября», – замечает собеседник.
«Примечательно, что ГЭС не вносили особого вклада в украинскую электроэнергетику. Если исходить из общего объема выработки, они давали меньше 7% энергии. Но это маневровые мощности, а также предельно дешевая энергия. А для некоторых регионов они были крайне важны», – продолжает эксперт.
«Сейчас мы ударили по открытым распределительным устройствам (ОРУ), а не по самим станциям. Удар по ОРУ делает невозможной выдачу электроэнергии самой станцией, она просто выключается. Мы разрушили своего рода набор трансформаторов и выключателей», – объяснил Лизан.
«У России остается возможность произвести эти запчасти, разместить их на складах и в случае необходимости – все это быстро восстановить. В случае необходимости – это если объекты перейдут под наш контроль, разумеется. Практика Мариуполя показала, что заменить электроподстанцию мы в силах за пару месяцев», – напомнил он.
«Но если бы мы ударили, например, по дамбе или по машинным залам, то последствия пришлось бы устранять довольно долгое время. Речь шла бы о годах», – акцентировал экономист. «Поэтому наши задачи в тактическом плане ясны: ввергнуть Украину в состояние аварийных отключений, нарушить логистику, подорвать экономику, перевести железную дорогу с электровозов на тепловозы и остановить машину украинской пропаганды», – перечислил эксперт.
«Но я рассматриваю это еще и как принуждение Киева к переговорам. В противном случае за день-два можно было бы вогнать страну в состояние полнейшего блэкаута и не дать даже возможности восстановиться», – продолжил Лизан.
Собеседник также уверен, что сейчас Россия отправила сигналы не только в Киев, но и в США и Великобританию. «Это жирный намек Лондону и Вашингтону. Они могут бесконечно поставлять оружие Украине, но на деле уже ни на что повлиять они не в силах. Ну и Зеленскому это определенный сигнал тоже», – уточнил он.
«Время играет в пользу России. Это видно даже по новым территориям. Киеву же придется решать вопросы не только на фронте, но и в глубоком тылу. Это окажет серьезное влияние на моральный дух армии. Ведь они будут думать не о том, как убить побольше русских, а как согреться», – заключил Лизан.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны. Между тем профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Отметим, что Днепровская ГЭС, расположенная в городе Запорожье, это пятая ступень каскада Днепровских водохранилищ. Кременчугская ГЭС находится в городе Светловодске Кировоградской области, является третьей ступенью каскада. Днестровская ГЭС расположена на реке Днестр вблизи города Новоднестровска Черновицкой области.
Также, по предварительным данным, «прилеты» зафиксированы в районе Киевской ГЭС – это первая ступень Днепровского каскада. Вероятно, сам удар пришелся по Вышгородской подстанции.
Позже Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены. Отметим, что систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.
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СМИ: Байден вышел из себя из-за Зеленского
NBC News: Неблагодарность Зеленского вывела Байдена из себя
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Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным СМИ, тот разговор состоялся в июне. «Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще 1 млрд долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает», – передает РИА «Новости».
После этого Байден вышел из себя и повысил голос. По словам американского президента, Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности.
Отмечается, что до этого разговора недовольство Байдена копилось в течение нескольких недель. По данным источников, в Белом доме считали, что США делают все возможное и настолько быстро, насколько это возможно, однако Зеленского это не устраивает.
«После того, как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны», – сообщили источники.
Однако в тот же день Зеленский выразил Байдену благодарность за полученную помощь, а отношения между ними улучшились.
Напомним, 28 октября сообщалось, что США выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
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Медведев призвал изучить странные военные закономерности на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил о «странной закономерности», по которой успехи украинских ПВО, по данным украинских же СМИ, снижают обеспечение самой Украины водой и электричеством.
«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пришел к заключению, что необходимо вдумчиво исследовать выявленный парадокс.
Ранее в Молдавии заявили, что сбитая украинскими ПВО ракета рухнула в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины.
Пленные «азовцы» рассказали о своих зверствах
Боевики запрещенной в России террористической организации «Азов» дали показания о совершенных преступлениях
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Пленные бойцы полка «Азов» описали преступления, в которых участвовали по приказам командиров в Мариуполе.
Как отмечается в Telegram-канале «Кремлевская прачка», после этих рассказов становится понятно, почему Донбасс все эти годы хотел быть в составе России. Автор канала перефразирует известную поговорку «зачем нам враги, когда есть такие «защитники», и призывает наказать по заслугам нацистских угиловцев, а не обменивать замаравших руки в крови.
Ранее военнослужащий из ДНР рассказал, что попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Он смог выжить после того, как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею.
До этого освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
Названы основные сложности при наступлении на Угледар
Донецкий депутат Бердичевский: России необходимо как можно скорее нанести удар по ВСУ в Угледаре
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ВСУ продолжают стягивать силы в район Угледара, поэтому ВС России необходимо как можно скорее нанести удар по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя активизацию боевых действий под Угледаром и Артемовском.
«В Артемовске сейчас в основном работают «вагнеровцы». И они уверенно продвигаются, постепенно перемалывая украинские подразделения», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что туда постоянно перебрасываются дополнительные силы в виде украинского спецназа. Там идет серьезная борьба, противник яростно защищается. Но, на мой взгляд, там недостаточно активно работает наша артиллерия и авиация», – продолжил он.
Отдельного внимания заслуживают Угледар и село Павловка. «Эти населенные пункты расположены таким образом, что вокруг них находятся господствующие высоты. Именно там расположился противник», – заметил Бердичевский.
«Взять Павловку – это одно. Но нам надо будет активно продвигаться дальше. Несмотря на то, что Угледар почти в три раза меньше Павловки, именно он доставит нам больше всего проблем», – рассуждает донецкий депутат.
«Город очень хорошо укреплен, почти как Авдеевка. И туда постоянно перебрасываются дополнительные силы ВСУ. Так что нам просто нельзя ждать стабилизации погоды или пока подмерзнут дороги. Угледаром надо заняться очень плотно прямо сейчас», – уверен Бердичевский.
Между тем командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале написал, что противнику бессмысленно дальше удерживать Павловку.
«Это не ключевая для ВСУ позиция. Но переправиться через наполненную дождями реку им будет непросто, учитывая огневой контроль российских войск. Так что врагу остается либо драться, либо сдаться», – пишет он.
Военачальник также объяснил, почему после летнего отступления приходится снова брать Павловку. «Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. И тогда боец видит только то, что происходит впереди. В прошлый раз противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения», – рассказал Ходаковский.
«Когда ты сидишь в подвале во время зачистки, твое убежище становится твоей же ловушкой. Поэтому тогда попало в плен немало морпехов, включая командиров рот. Не потому, что они были слабы духом, а потому что оказались заложниками организации обороны», – подчеркнул командир бригады.
Он так же, как и Бердичевский, указал на то, что Павловка фактически находится «как на ладони». «Сам Угледар, нависающий над местностью, та еще проблема. От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА», – отмечает Ходаковский.
«На шахтных копрах рядом с Угледаром стоит мощная оптика, которую так и не смогли по какой-то причине уничтожить вместе с копрами ни авиацией, ни артиллерией. Пока она стоит, противник, и так имеющий преимущество по высоте, может не бояться наших РЭБ и корректировать огонь в любом направлении», – сетует военачальник.
Он также уверен, что переходить к наступлению на Угледар пока рано. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше. В противном случае защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно. Кроме того, брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заключил Ходаковский.
Ранее в «Группе Вагнера» сообщили, что стягивают силы к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов. По словам одного из бойцов формирования, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Между тем в Минобороны сообщили, что армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.
В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
Газета ВЗГЛЯД писала о значении успеха ВС России на Угледарском направлении. Эксперты отмечали, что вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это, в свою очередь, ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
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Пресс-секретарь «Локомотива» ушел с поста после скандала с украинским флагом
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Пресс-секретарь ФК «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста на фоне скандала, разразившегося после появления в эфире Матч-ТВ его фотографии с украинским флагом, который он установил у себя на аватарке в одной из зарубежных соцсетей.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста после скандала в эфире Матч-ТВ с украинским флагом. В передаче «Есть тема» была продемонстрирована фотография Леонида Шлыкова с украинским флагом, взятая с его страницы в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). После этого пресс-секретарю было предложено покинуть свой пост.
Получить официальный комментарий в пресс-службе клуба не удалось.
Шлыков был назначен руководителем пресс-службы «Локомотива» 8 июля нынешнего года. Ранее он занимал позиции главного редактора клубных медиа «Динамо» и начальника группы PR и коммуникаций Российской премьер-лиги. Также работал в Okko, Mail.ru Group и Яндексе. В клубе он должен был отвечать за связи с общественностью, новые медиа и производство контента, указано на сайте клуба.
Сейчас в соцсети у Шлыкова нет фотографий с изображением украинского флага.
Конгрессмен США призвал «уничтожить Россию» из-за традиционных ценностей
Конгрессмен США Раскин заявил о необходимости уничтожить Россию из-за ее следования традиционным ценностям
Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности, заявил конгрессмен США Джейми Раскин.
По его словам, Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена любой ценой, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
Минобороны: Движение судов в рамках «зерновой сделки» недопустимо
Минобороны: Движение судов по коридору безопасности в рамках «зерновой сделки» недопустимо
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Россия как основной участник «зерновой сделки» не выходит из нее, а приостанавливает ее действие, разъяснили в Минобороны России.
Отмечается, что до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой», приостановлено, сообщается в Telegram-канале МО.
«Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», – сообщает Минобороны.
«В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. С учетом того, что подписание соглашения – Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») – и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А. Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию», – говорится в сообщении.
«Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», – заявило Минобороны.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
На Украине пожаловались на нехватку запчастей для восстановления энергосистемы
ДТЭК: Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована
Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук.
Как заявил Сахарук в эфире украинснкого телемарафона, Киев израсходовал запас оборудования на складах уже после первых атак ВС России. При этом определенное количество оборудования Украина смогла купить за «сотни миллионов долларов», передает РИА «Новости».
По словам директора «ДТЭК», сейчас предпринимаются все меры, чтобы купить его или получить от партнеров бесплатно. Он добавил, что для покупки оборудования необходимо много времени и средств, а общие убытки «ДТЭК» составляют сотни миллионов долларов.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики.
Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Небензя обвинил участвующие в «зерновой сделке» иностранные суда в контрабанде
Постпред России при ООН Небензя заявил, что более 70 судов уличили в нарушении правил «зерновой сделки»
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Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
На заседании Совета Безопасности ООН постпред России заявил, что за время реализации «зерновой сделки» были задержаны 70 судов, часть их них отстранена за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках, передает РИА «Новости».
Ранее Небензя заявил, что действия киевского режима, направленные против кораблей Черноморского флота России, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Кличко рассказал об ударах по критической инфраструктуре Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях на объектах критической инфраструктуры города
Столица Украины частично обесточена в результате повреждений на объектах критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Он отметил в своем Telegram-канале, что из-за повреждений в некоторых районах нет водоснабжения.
Также о взрывах на объекте критической инфраструктуры сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Два «прилета» по Харькову. Удары по объекту критической инфраструктуры в городе», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем Telegram-канале заявил, что объект энергетической инфраструктуры поврежден в Каменском районе вследствие удара «дронов-камикадзе».
Утром в понедельник были слышны взрывы в Полтавской и Винницкой областях Украины.
До этого практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.
New York Times указала на провал экономической блокады России
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Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
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Стремоусов заявил о срыве наступления ВСУ на Бериславском направлении
Херсонский вице-губернатор Стремоусов заявил об успешно отраженном наступлении ВСУ
Украинские военные совершили попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, но не преуспели, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
В понедельник, 31 октября, украинские военные попытались прорвать оборону на Бериславском направлении, но атаку успешно отразили, было уничтожено два танка ВСУ, сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.
Точные потери украинской стороны пока устанавливаются.