Депутат Госдумы Матвейчев заявил об атаке на него украинских ботов

«Шли непрерывные звонки, смс-сообщения. По сути, это было подобие компьютерной DDoS-атаки, только на телефон», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он сообщил о волне спам-сообщений и звонков в субботу утром, которая, по оценке депутата, была спровоцирована из Киева для подрыва его репутации.

«Все очень просто – атака ботов длилась ровно то время с утра и в течение дня, когда пишутся и сдаются материалы, когда все журналисты звонили с просьбой о комментариях. Задача была – выключить телефон, и не дать мне возможность комментировать актуальные события. Шли непрерывные звонки, смс-сообщения. По сути, это было подобие компьютерной DDoS-атаки, только на телефон», – рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. К вечеру субботы волна смс-спама и звонки прекратились, добавил парламентарий.

По словам собеседника, о том, что такой рейд ботов может начаться, его заранее предупреждали друзья из Киева. «У меня есть в Киеве знакомые журналисты, – пояснил Матвейчев. – Они сообщили, что атака будет вестись, в том числе, с целью подрыва моей репутации». На вопрос, почему устроители телефонного нападения избрали именно его – из всей массы российских политиков, экспертов и топовых блогеров – киевские знакомые пояснили: с точки зрения заказчика, Матвейчев «мешает тем, что он не истерит». «Ты им картину портишь тем, что в нынешней сложной ситуации нужно сохранять выдержку, спокойствие, сохранять единство общества. Им эта концепция – поперек горла, это то, что они стремятся разрушить», – привел депутат слова своих киевских собеседников.

Киев вполне устраивают те силы в России, которые под ура-патриотическими лозунгами, «заламывают руки и требуют от власти немедленной и предельно жесткой реакции», масштабных бомбежек и так далее, отмечает Матвейчев. По его оценке, нарастание критики, зачастую неконструктивной, раскачивает ситуацию, так как усилиями ЦИПсО (Центра информационно-психологических спецопераций Украины) это может быть представлено как конфликт власти и «ура-патриотов». «Поэтому была задача – не пустить мою точку зрения в эфир», – подчеркивает Матвейчев.

«Еще до атаки на мой телефон, начались вбросы откровенной клеветы через мессенджеры. Например: «Матвейчев заявил, что на Украине идет не военная операция, а учения» – и дальше следовало – «посмотрите на этого подонка, у нас люди гибнут». Я никогда не говорил, что на Украине «идут учения», однако фейк был вброшен и начал распространяться по Telegram-каналам», – отметил собеседник.

Ранее депутат сообщил порталу «Политнавигатор», что первоначально фейки появились в одной из американских соцсетей, а затем начали распространяться по Telegram. Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, по данным австралийских исследователей сообщения, сгенерированные ЦИПсО и украинскими ботами, которых составляют до 90% комментариев в Twitter. Наблюдатели на референдуме в Херсонской области сообщали об активности ЦИПсО в интернете во время голосования – в украинском сегменте Сети распространялись фотографии и посты, где говорится, что якобы на многих улицах Херсона расклеены листовки неких партизан, призывающих не участвовать в референдуме. Постановочные фото были сделаны на украинской территории, сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич.

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