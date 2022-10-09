Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ.
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Паром с первой партией грузовиков прибыл из Крыма на Кубань
Первый рейса парома «Лаврентий» с большегрузами прибыл из Крыма на Кубань
9 октября 2022, 15:35
Текст: Дмитрий Зубарев
Паром «Лаврентий» с большегрузами, завершив первый рейс через Керченский пролив, прибыл из Крыма на Кубань передает источник с места событий.
Как сообщил источник ТАСС, паром разгрузился и готовится к выходу в обратный путь.
Как уточнили в компании «Оборонлогистика», участвующей в организации переправы, паром «Лаврентий» вмещает до 20 еврофур и более 130 пассажиров.
Паром Лаврентий временно сняли с линии порт «Ейск» – порт «Мариуполь» (по этой линии доставляются грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры Донбасса) и перебросили на линию порт «Крым» – порт «Кавказ». Этот маршрут известен членам экипажа парома, поскольку до открытия Крымского моста он ходил из Крыма в порт «Кавказ».
Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паром «Лаврентий» для перевозки грузового транспорта начнет работать между Крымом и Кубанью в воскресенье.
В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:59
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Вера Басилая
Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
9 октября 2022, 09:15
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Текст: Дмитрий Зубарев
Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, заявили китайские эксперты в государственной газете Global Times.
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на «Северных потоках» – это действия, «окрашенные терроризмом», которые являются признаком того, что «соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта», передает РИА «Новости».
По его словам, в к перспективе конфликт обострится, а враждебность между Россией и Украиной достигнет предела. По словам Цуй Хэна, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь остальной мир также столкнется с растущими рисками безопасности.
Global Times, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет «довольно ограниченным», так как обеспечение и транспортировка сил для армии России осуществляется не с полуострова.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции.
Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста
Глава Крыма Аксенов заявил об открытии движения для автомобилей по неповрежденной части моста
8 октября 2022, 16:15
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. «Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – приводит РИА «Новости» слова главы Крыма.
Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
РБК: Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика использовали вслепую
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет
8 октября 2022, 21:52
Текст: Вера Басилая
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте, сообщает РБК.
По словам собеседника в силовых структурах, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, передает РБК.
Ранее в СК сообщили, что житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия.
Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.
По данным The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту, отметили в издании.
Ранее китайские эксперты в государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры».
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Ремонтные работы на Крымском мосту решено не прерывать на ночь
Хуснуллин велел восстановить освещение на Крымском мосту для ведения ремонтных работ круглосуточно
8 октября 2022, 22:54
Текст: Антон Антонов
Ремонтные работы на Крымском мосту решено вести круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой, сообщает кабмин по итогам оперативного совещания, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста. Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить барьерные ограждения. Вице-премьер велел безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Срок работ назовут после инструментального обследования, которое, вероятно, продлится около суток, после чего хотят проверить физическую нагрузку, передает ТАСС.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить транспортное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции. Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части моста, железнодорожное движение полностью восстановили, уже проехал первый после теракта пассажирский поезд.
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
8 октября 2022, 19:53
Текст: Вера Басилая
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту
Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:42
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17.15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.
Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Вице-премьер России Хуснуллин заявил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту
8 октября 2022, 21:10
Текст: Вера Басилая
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, автобусы будут ходить после определения состояния полотна, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что все запланированные поезда и пассажирские, и грузовые будут полноценно пропускать по Крымскому мосту, а вот автобусное движение будет начато только после определения его состояния, пока мост открыт только для легковых автомобилей, передает РИА «Новости».
Вице-премьер призвал уменьшить количество поездок на автомобильном транспорте по Крымскому мосту, чтобы не создавать пробок и для проведения ремонтных работ поврежденного участка, автомобильное движение пока открыто в реверсивном режиме по одной полосе.
Также он отметил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, поручил составить план-график его восстановления.
Позже Хуснуллин отметил, что паромные переправы будут работать, по мере обследования будет приниматься вопрос – пускать ли на мост и грузовые машины.
«Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту. Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток.
МИД указал на вхождение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук подчеркнул включение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
9 октября 2022, 03:51
Фото: MFA Russia/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как ранее Крым, вошли в состав Союзного государства России и Белоруссии, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что Крым – неотъемлемая часть не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями.
Как сообщил Полищук, взаимодействие Белоруссии с Крымом развивается в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической областях. Так, в Крыму торгуют товарами из Белоруссии, а жители Белоруссии отдыхают на полуострове наравне с россиянами, передает ТАСС.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Куренков: Действия оперслужб позволили избежать более серьезных повреждений Крымского моста
8 октября 2022, 19:10
Текст: Вера Басилая
Оперативные и профессиональные действия оперативных служб позволили предотвратить более серьезные повреждения Крымского моста в результате подрыва грузовика, сообщил глава МЧС России Александр Куренков по итогам облета места происшествия.
Куренков указал, что высокопрофессиональные действия сотрудников обеспечили быструю локализацию огня, а быстрая расцепка состава позволила избежать распространения огня: из 59 вагонов сгорело только девять, тем самым была спасена железнодорожная часть моста от более серьезных повреждений, передает ТАСС.
Глава МЧС отметил, что в ликвидации чрезвычайной ситуации участвовали пожарные расчеты, два пожарных поезда, авиация МЧС и специальная техника. На заседании оперативного штаба Куренков поручил привлечь к ликвидации последствий ЧП силы министерства, необходимые для восстановительных работ.
Ранее в субботу Куренков совершил облет и осмотрел место чрезвычайной ситуации на Крымском мосту, проверил ход работ по ликвидации последствий.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
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Поезд с 15 вагонами успешно прошел по Крымскому мосту
Первый состав в тестовом режиме прошел по железнодорожному пролету Крымского моста
8 октября 2022, 20:07
Текст: Вера Басилая
Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.
После восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста в тестовом режиме успешно прошел поезд с 15-ю вагонами, говорится в сообщении Крымской железной дороги в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.
До этого движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о скором восстановлении Крымского моста
8 октября 2022, 19:46
Текст: Вера Басилая
Для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, будут найдены все вопросы и решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста. Уже восстановлено (автомобильное) сообщение, никаких рисков нет, передает РИА «Новости».
Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки восстановления будут понятны в течение суток.
Также он отметил, что вопрос запуска поездов по Крымскому мосту решится в ближайшее время.
«Мы визуально осмотрели мост. Запущено движение автомобилей по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить все, чтобы завтра в течение дня запустить движение уже по двум полосам», – отметил Хуснуллин.
Он также заявил, что будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз.
Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.
До этого движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
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Названы сроки запуска движения по неповрежденной части Крымского моста
Глава Минтранса Савельев допустил запуск автодвижения по одной полосе Крымского моста после 16.00 в субботу
8 октября 2022, 16:03
Текст: Вера Басилая
Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу после 16:00 по одной полосе в реверсивном режиме, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.
По словам Савельева, заслушав доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ можно сказать, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме, передает РИА «Новости».
Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
Стало известно время отправки первого парома с большегрузами из Керчи в Тамань
Паром с большегрузами может отправиться в Тамань около 20.00
8 октября 2022, 18:47
Текст: Вера Басилая
Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в Тамань около 20.00–20.30, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков в эфире Соловьев.Live заявил, что находится в порту Керчи на паромной переправе, паромы в готовности. По его словам, начинается погрузка первых большегрузных машин, которые будут перевозиться в порт Кавказ, передает ТАСС.
Как уточнил Крючков, готовы два парома. Они отправятся, когда стихнет ветер. «Первый паром где-то ориентировочно в восемь, может быть, половину девятого вечера отойдет в сторону Кавказского берега», — сказал он.
В Минтрансе России сообщили, что три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 пассажиров готовы приступить к работе в Керченском проливе в субботу вечером в случае необходимости.
В министерстве отметили, что два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский-2», начнут работу не позднее утра в воскресенье. Также в Керченский пролив с 12 октября прибудут три железнодорожных парома. Еще два парома вместимостью 45 и 50 вагонов прибудут на линию 15 октября.
Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.