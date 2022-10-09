Паром с первой партией грузовиков прибыл из Крыма на Кубань

Первый рейса парома «Лаврентий» с большегрузами прибыл из Крыма на Кубань

Паром «Лаврентий» с большегрузами, завершив первый рейс через Керченский пролив, прибыл из Крыма на Кубань передает источник с места событий.

Как сообщил источник ТАСС, паром разгрузился и готовится к выходу в обратный путь.

Как уточнили в компании «Оборонлогистика», участвующей в организации переправы, паром «Лаврентий» вмещает до 20 еврофур и более 130 пассажиров.

Паром Лаврентий временно сняли с линии порт «Ейск» – порт «Мариуполь» (по этой линии доставляются грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры Донбасса) и перебросили на линию порт «Крым» – порт «Кавказ». Этот маршрут известен членам экипажа парома, поскольку до открытия Крымского моста он ходил из Крыма в порт «Кавказ».

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что паром «Лаврентий» для перевозки грузового транспорта начнет работать между Крымом и Кубанью в воскресенье.