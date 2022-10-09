Власти Крыма анонсировали запуск парома для большегрузов

Врио министра транспорта Крыма Лукашенко: Паром для перевозки большегрузов начнет работу в воскресенье

Паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта начнет курсировать между Крымом и Кубанью в воскресенье, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По словам Лукашенко, с 9 октября начнет работу паром большого класса «Лаврентий», который будет перевозить большегрузный транспорт, в том числе автопоезда, передает ТАСС.

По его словам, в приоритетном порядке на паром будут пропускать рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики с лекарствами и продуктами.

Также врио министра напомнил, что уже работает паром «Керченский-2», в ближайшее время планируется запуск еще одного малотоннажного парома – «Ейск».

Лукашенко рассказал также, что с субботы через Керченскую паромную переправу перевезли порядка 100 «Газелей» и 653 пассажира.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пассажирские автобусы в приоритетном порядке заезжают в зону таможенного контроля для погрузки на паромы, курсирующие через Керченский пролив.