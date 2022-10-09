Пассажирские автобусы получили приоритет на погрузку в порту «Кавказ»

Автобусы с пассажирами без очереди заезжают в зону безопасности порта «Кавказ»

Пассажирские автобусы в приоритетном порядке проезжают в зону таможенного контроля для погрузки на паромы, курсирующие между портом «Кавказ» и портом «Крым», передает источник с места событий.

Как сообщил источник ТАСС, в порту «Кавказ», откуда уходят паромы в Крым, выстроилась длинная очередь из грузовиков, но первыми на погрузку пропускают автобусы с пассажирами. Они без очереди заезжают в зону таможенной безопасности порта, где происходит погрузка.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что паромная переправа в Крым через Керченский пролив функционирует стабильно.