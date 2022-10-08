Зеленский призвал ЕС взять курс на полную независимость от России

Президент Украины Зеленский призвал ЕС взять курс на «независимость от России» во всех сферах деятельности

Страны Евросоюза и в частности Балканы должны начать курс «независимости от России» в политике, экономике и энергетике, укрепляя свое сотрудничество, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Черногорском форуме безопасности.

Зеленский в своем обращении в Telegram-канале призвал демонтировать любые российские сети влияния, чтобы не было распространения «дезинформации, коррупции и преступной политики», передает РИА «Новости».

Он считает, что для Балкан особенно важно достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в цепи – экономические зависимости, энергетические, политические.

Зеленский отметил, что страны европейского региона должны укреплять союзы и сотрудничество, при этом избавляясь от всех видов зависимости от России.

Ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия.

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