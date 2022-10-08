Глава итальянской Eni заявил о тяжелой зиме 2023-2024 годов

Глава нефтегазовой группы Eni Дескальци предупредил о тяжелой зиме 2023-2024 годов

Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем наступающая зима 2022/2023 годов.

«Все смотрят на грядущую зиму, но тяжелее будет зима 2023/2024 годов, если Италия не укрепит свою инфраструктуру. Необходимо больше объемов для хранения, больше регазификаторов (терминалов по переработке СПГ)», – передает РИА «Новости» слова Дескальци.

Он добавил, что энергетическая система требует избыточности, так как любое происшествие обернется «отдышкой».

Глава Eni добавил, что снижение цен на газ объясняется в том числе падением доли поставок российского газа, который в Европе составляет теперь 9% объема.

Ранее сообщалось, что Газпрому и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, его транспорт через Австрию возобновляется.