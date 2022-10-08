«Волонтеры Победы» провели марафон добрых дел по всей стране

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» провело марафон добрых дел

В пятницу, 7 октября, «Волонтеры Победы» в разных уголках России и за рубежом провели марафон добрых дел. Добровольцы организовали гуманитарные миссии, патриотические акции и посетили ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, в Донецкой народной республике «Волонтеры Победы» высадили деревья в рамках Международной акции «Сад памяти». Саженцы посажены в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы высадили саженцы сирени в память о Героях Великой Отечественной войны и о тех, кто встал на защиту Родины в этом году. Каждый год своим цветением она будет напоминать всем нам о людях, которые сражались за мирное небо и освобождали мир от нацизма. Будем помнить всегда!» – отметила руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в ДНР Ирина Макаренко.

«Волонтеры Победы» Ростовской области навестили 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Курочка Екатерину Ивановну. Добровольцы помогли произвести уборку в квартире. «Для нас, молодых людей, это совсем не сложная работа, а вот пожилому человеку не всегда хватает сил на такие дела. Мы быстро справились с работой. Екатерина Ивановна угостила нас чаем, и мы провели несколько часов за интересной беседой», – рассказали «Волонтеры Победы» из Ростовской области.

Ветеран поведала о военных годах, о том, как она, будучи совсем ребенком, работала наравне со взрослыми, что она испытала, о горечи от потери отца, который не вернулся с фронта. После войны Екатерина Ивановна посветила себя работе учителем и 40 лет преподавала школьникам географию.

В Нижегородской области «Волонтеры Победы» провели социальную акцию «Всем двором», в рамках которой во дворах всех районов Нижнего Новгорода прошли мастер-классы, творческие встречи с музыкальными коллективами и конкурсы для взрослых и детей. Также в ходе акции были устроены бесплатные кинопоказы советских кинокартин и мультфильмов под открытым небом.

В Рязанской области «Волонтеры Победы» провели показ фильма о событиях на Донбассе для молодежи региона.

Добровольцы из Республики Хакасия в одной из местных школ провели для учеников начальных классов творческий мастер-класс «Символы России».

Волонтеры Победы Волгоградской области провели площадку по развитию патриотического воспитания и изучению истории своей семьи на Всероссийском форуме «Наша Победа».

Кроме того, добровольцы создали видеоролик, где поздравили президента на разных языках мира. К записи видеопоздравления присоединились представители Движения не только со всей России, но и из зарубежных стран.