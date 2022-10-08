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Мать Кадырова наградили орденами Дружбы ДНР и ЛНР
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Глава ДНР Денис Пушилин наградил Аймани Кадырову, президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, орденом Дружбы ДНР.
Награду для Аймани Кадыровой Пушилин вручил в Грозном ее сыну, главе Чечни Рамзану Кадырову. Награду вручили на концерте, приуроченном к 70-летию президента России Владимира Путина. Как сообщил ведущий, Аймани Кадырову наградили за укрепление мира и дружественных отношений, широкую гуманитарную деятельность, передает ТАСС.
Также главе Чечни передали орден Дружбы ЛНР, которым Аймани Кадырову наградил ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества и выдающиеся достижения в благотворительной и общественной деятельности. Отмечается, что деятельность Аймани Кадыровой помогла улучшить жизнь сотен тысяч нуждающихся семей.
Напомним, сам Рамзан Кадыров награжден Звездой героя ДНР. Пушилин же получил орден имени Ахмата Кадырова. Пушилин подчеркивал, что жители Чечни с оружием в руках защищают интересы «нашей большой России».
Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
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Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
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Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована
Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России
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Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Российские силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении.
В Telegram-канале штаба сообщается, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Накануне стало известно, что в ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
Так, на Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
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В ДНР рассказали о продвижении российских войск на Артемовском направлении
Донецкий депутат Бердичевский: Для освобождения ДНР необходимы дополнительные силы
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Наши военнослужащие начали активное продвижение в районе Артемовска. Уже есть небольшие успехи, но с прибытием подкрепления дело должно пойти быстрее. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«Самые активные бои идут на Артемовском направлении, мы постепенно освобождаем населенные пункты близ города. Кроме того, наши уже зашли в сам Артемовск. В районе Горловки с переменным успехом идут артиллерийские дуэли», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Аналогичная ситуация складывается также возле Донецка и на Угледарском направлении. Там в последнее время идут в основном позиционные бои. Активного продвижения пока нет, поскольку у нас до сих пор есть проблемы с ротацией кадров, сил и средств не хватает, скажу вам честно», – отметил собеседник.
«Мы очень надеемся на скорое прибытие подкреплений. Дело в том, что, несмотря на успехи с нашей стороны, все еще остается опасность прорывов противника. ВСУ активно продолжают стягивать силы по всем направлениям», – продолжает донецкий депутат.
«Как только нам удается выбить почти полностью какую-либо бригаду, ее почти сразу же пополняют. Отмечается огромное число наемников в рядах противника. Надеемся, что как только придет подкрепление, наше продвижение будет более уверенным», – заключил Бердичевский.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на направление Красного Лимана прибывает подкрепление. По его словам, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась.
Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, подчеркнул Пушилин.
Кроме того, штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Назван срок полной интеграции Донбасса, Херсона и Запорожья в Россию
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Интеграция Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Россию закончится к 2026 году. Думские партии уже активно включились в возрождение полноценной жизни в четырех новых регионах РФ – от раздачи гумпомощи и поддержки социально незащищенных жителей до восстановления инфраструктуры. Конкретные примеры депутаты Госдумы и эксперты привели в ходе круглого стола, посвященного интеграции новых территорий.
«С вхождением в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население нашей страны увеличивается сразу на пять-шесть миллионов. Это без учета беженцев – когда они вернутся, то население воссоединившихся территорий дойдет до восьми-девяти миллионов», – отметил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На это политик указал в ходе прошедшего в четверг круглого стола «Политическая интеграция новых территорий», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ)
«Хочу отметить, что люди уже возвращаются на освобожденные территории, – рассказал Рогов. – Причем из самого города Запорожье, оккупированного украинскими войсками, люди не имеют возможности проехать 40 км на автобусе на освобожденную территорию. Поэтому они едут на автобусах в Турцию, оттуда летят в Россию, а из России приезжают в Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Они преодолевают пять тысяч километров, чтобы добраться домой». В то же время между вступившими в состав России территориями и другими регионами нашей страны снимаются последние барьеры. В частности, в среду стало известно о прекращении таможенного контроля между ДНР и Ростовской областью.
Начат процесс полной интеграции в Россию территории общей площадью 113 тысяч квадратных километров, причем большая часть этих земель – либо плодородные угодья, либо участки, пригодные для развертывания промышленных производств, отметил Рогов.
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян высказал предположение – интеграция будет завершена к 2026 году, к выборам в Госдуму нового созыва. «При этом уже в следующем году там пройдут выборы в муниципальные и другие органы власти», – напомнил политолог. При том, что на новых территориях начинает действовать федеральное законодательство России, республики Донбасса, области Приазовья и Причерноморья сохраняют свою специфику – в том числе региональный статус украинского языка, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Уже сейчас в Запорожской области дети в школах изучают украинский язык, подтвердил депутат Госдумы, представитель «Единой России» в Запорожской области Артем Бичаев.
«Политическая гармонизация является такой же неотъемлемой частью возвращения к мирной жизни регионов, как и восстановление инфраструктуры», – заметил модератор круглого стола, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты столицы Александр Асафов.
Большая Россия наращивает свою помощь – уже не только по линии гуманитарной помощи жителям Донбасса. Российское гражданское общество, общественники и политические партии помогают новым соотечественникам адаптироваться к российским реалиям. Об одном из таких проектов рассказал глава центрального исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров. «Планируем запустить партийный проект «Я в деле» для обучения будущих предпринимателей. Мы соединяем образование и коммерческую сферу – обучаем практическим навыкам предпринимательской деятельности. Причем по итогам обучения участник программы сможет запустить бизнес-проект, под который будет выделяться финансирование», – рассказал Захаров.
«Также мы получаем от местных бизнесменов предложения, которые «упаковываем» в законопроекты и предложения для профильных ведомств, чтобы это можно было перевести в конкретику. У нас есть богатый опыт перевода запросов бизнеса на чиновников», – добавил представитель «Новых людей».
«Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) проведет в октябре в Луганске первый бизнес-форум, на котором будут присутствовать как местные предприниматели, так и бизнесмены из других регионов России, помогающие новым территориям. Об этом рассказал депутат от СРЗП Дмитрий Гусев. По его словам, справедливороссы создают программы помощи наименее социально защищенным жителям новых регионов.
«С прошлого года в ДНР работает «Центр справедливости», а в этом году такой же открылся и в Луганске, – напомнил депутат Гусев. – Здесь оказывают бесплатную юридическую помощь всем тем, кто находится сейчас в непростой ситуации. Кроме того, на базе «Центров справедливости» заработали гуманитарные акции. Люди могут не только прийти и оформить заявку на получение адресной помощи – центры сами занимаются доставкой продуктов и необходимых товаров, причем и на недавно освобожденные территории».
«Помимо этого, в ДНР и ЛНР у нас действуют три культурных проекта: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» Олега Нилова, проекты Дмитрия Кузнецова и Елены Драпеко. Помимо этого, совместно с Союзом талантов мы в ДНР и ЛНР проведем песенный и танцевальный конкурс «Таланты Донецка» и «Таланты Луганска», – сообщил парламентарий.
«Миссия нашей партии с самого начала вышла за пределы слова «гуманитарная». Это не только пакеты с едой, – в свою очередь рассказал депутат-единоросс Бичаев. – Уже в первые дни люди пошли к нам с самыми разными вопросами: как восстановить документы, помочь инвалиду, который живет в соседней квартире, получить единовременную выплату... То есть тысячи абсолютно разнонаправленных вопросов посыпались к нам. С коллегами из движения «Мы вместе с Россией» на базе всех центров мы, по сути, открыли приемную».
Сегодня партия приняла решение создать свои региональные отделения на всех четырех территориях, продолжил Бичаев. На должности секретарей региональных отделений по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское отделение) и замруководителя фракции ЕР в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское отделение).
«Я был во всех районах региона от малых населенных пунктов до крупных административных центров, общался со всеми социальными группами. Элементарно ходил по рынку и разговаривал с бабушками. И могу сказать: уровень заинтересованности людей в деятельности нашей партии в Запорожской области чрезвычайно высок», – признался депутат.
Большинство партий будет действовать в синергии – в сотрудничестве на новых территориях, а не идти параллельными путями, считает Кирьян. «В эту синергию пока не входит КПРФ, – считает политолог. – Но в целом большинство партий не только в четырех новых регионах, но и во всех субъектах Федерации, работают над насущными проблемами, не акцентируя внимание на партийном флаге».
При этом работа партий и депутатов в новых регионах далеко не всегда афишируется, отметил модератор встречи Александр Асафов. «Я слышал претензии, что политики туда ездят, чтобы сфотографироваться. Однако я насчитал 82 депутата Госдумы, которые не пиарятся, но при этом активно ездят и помогают людям на новых территориях. При этом, как мне потом сказали, их намного больше, просто не все хотят вообще, чтобы об их работе упоминали СМИ», – подчеркнул он.
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Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырех регионов в состав России
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Российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Отмечается, что интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы (в том числе о смертной казни) – не применять, передает ТАСС.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
В ЛНР предупредили о большой группировке ВСУ на границе республики
Представитель ЛНР Мирошник заявил о концентрации ВСУ 40 тыс. военных на границе с регионом
Вдоль пограничной линии Луганской народной республики находятся десятки тысяч украинских военнослужащих, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Вдоль границы республики сконцентрировано до 40 тыс. военных ВСУ, заявил Мирошник, передает ТАСС.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее сообщал, что российские военнослужащие начали активное продвижение в районе Артемовска.
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Учитель из Донбасса: Самым интересным предметом дети считают русский язык
В Москве вручили премии учителям из Донбасса, Харьковской и Белгородской областей
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«Я представляю здесь город Первомайск, он находится на линии огня. И за моей спиной сегодня незримо стоят учителя, которые взяли в руки автоматы, которые защищают нашу Родину на передовой», – сказала учительница русского языка из ЛНР Татьяна Гридина, одна из педагогов, получивших в четверг премию ОНФ «Команда Путина». Церемонию награждения в Кремле провел народный артист России Дмитрий Харатьян.
«Наш долг – остаться на местах, и в этих тяжелых, порой невыносимых условиях сеять разумное, доброе, вечное», – заявила учитель русского языка и литературы Татьяна Гридина, которую цитирует пресс-служба ОНФ. «Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным», – добавила педагог.
В День учителя в Большом Кремлевском дворце учителям из ДНР, ЛНР, Харьковской и Белгородской области была вручена премия «Команда Путина», которая была учреждена по инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Серия вручений премии стартовала в Кремле и пройдет более чем в двадцати городах России. Награды удостоились учителя и руководители школ, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами, сообщили в Народном фронте.
«У нашего детского сада были пробиты стены. Танк стоял в ста метрах от детского сада, жители просили: не расстреливайте, там нет военных! Они расстреляли», – поделилась воспоминаниями о действиях военных Украины в Донбассе заведующая садиком из Миусинска (ЛНР) Светлана Нарольская. «Ко мне приехала заведующая хозяйством и сказала: Светлана Ивановна, наш детский сад разбит! И заплакала, – продолжает педагог. – Я говорю, не плачьте, девочки, мы его восстановим! И восстановили за четыре месяца, чтобы дети смогли участвовать в новогоднем утреннике».
«Считаю, что все, кто остался на своем рабочем месте в условиях постоянных прилетов, – это герои. Дети это ценят, родители это ценят», – подчеркнула Галина Губа, учитель математики школы №6 в прифронтовом городе Ясиноватая (ДНР). Учительница подчеркнула, что благодарна всем тем коллегам, кто своим примером показывает, что надо жить. «Нас принимают в «Команду Путина», но мы считаем, что это поддержка в нашем лице всего региона, – добавила Галина Губа. – Мы постараемся соответствовать этому высокому званию».
«Из школы, где я работаю, не уехал ни один учитель, потому что кто будет тогда учить наших детей?» – говорит Лариса Симакова, учительница русского языка из Стаханова, города на Луганщине, который неоднократно становился объектом обстрелов со стороны ВСУ, в том числе и в последние месяцы. «В наше здание этим летом прилетели снаряды, пострадало остекление, были большие разрушения», – заметила Симакова. Педагог организовала дистанционное обучение детей, и более того, подготовила учеников к республиканской олимпиаде по предмету.
«Я рад, что в наше сообщество ежегодно вливаются новые люди, а теперь – учителя с новых территорий», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД учитель информатики в частной столичной школе «Ника», лауреат премии «Учитель года» Дмитрий Новиков.
Добавим, что помимо педагогов из Донбасса, недавно вошедшего в состав России, премию вручили и преподавателями из приграничных районов Белгородской области. Им из-за обстрелов с украинской стороны приходилось быть и спасателями, и волонтерами, отмечают в ОНФ. «Мы первыми встретили наших военных 24 февраля, мы, все жители, и ученики выражали им поддержку, оказывали посильную помощь, – сказала Ольга Самойлова, директор школы из приграничного села Журавлевка на Белгородчине. – Сейчас село эвакуировано, мы живем в гостинице Белгорода, но создаем условия, чтобы дети получили полноценное образование».
«Самая наша важная задача сейчас – поддерживать моральный дух детей. Ты смотришь им в глаза, говоришь, что все будет хорошо, и они тебе верят», – поддержала коллегу Лариса Симакова из Луганской республики.
Награждение премией ОНФ «Команда Путина» состоялось непосредственно перед прошедшим там же, в Кремле, праздничным концертом в честь Международного дня учителя. Во время концерта чествовали победителей всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее в тот же день с лауреатами и финалистами конкурса встретился Владимир Путин. В числе педагогов, участвовавших в разговоре с президентом, была учитель истории и обществознания из школы №83 Макеевки (ДНР) Юлия Бахмутская. «Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег, – цитирует РИА Новости слова Бахмутской. – Я все эти годы жила и работала в родном городе, и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо... Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни».
ВСУ обстреляли города ДНР из «натовской» артиллерии
Вооруженные силы Украины обстреляли города ДНР из артиллерии «натовского» калибра 155 мм
Украинские вооруженные силы обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в период с 21.40 и 22.56 среды вооруженные формирования Украины нанесли удары по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому районам Донецка, населенному пункту Ясиноватая, Червоногвардейскому району Макеевки, Калининскому району Горловки из артиллерии калибра 155 мм.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Песков разъяснил ситуацию с возвращением территорий четырех регионов
Представитель Кремля Песков разъяснил ситуацию с возвращением территорий четырех регионов
Определенные территории на линии соприкосновения в Донбассе, а также определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, противоречий между сказанными президентом словами о том, что принятые территории с Россией навсегда и заявлениями об отступлении с некоторых территорий нет, они будут возвращены, передает РИА «Новости».
Также Песков отметил, что юридическая формулировка про территории Херсонской и Запорожской областей о пределах новых территорий указывает, что речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия, тем не менее продолжится совет с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией.
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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ВСУ выпустили неуправляемые ракеты по колонии в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил что ВСУ выпустили неуправляемые ракеты по городской колонии
Украинские военные выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии, сообщил мэр города Иван Приходько.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации. По словам Приходько, украинские военные выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. К счастью, без пострадавших.
Тем временем в Херсонской области продвижение ВСУ остановилось в так называемой серой зоне.
Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС.
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Пасечник заявил о переходе под знамена России Народной милиции ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник заявил о слиянии Народной милиции республики с ВС России
Проходит процесс слияния Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил Российской Федерации, заявил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Пасечник поздравил оборонное ведомство республики с годовщиной образования и заявил, что происходит слияние Народной милиции с Вооруженными силами Российской Федерации и переход под российские боевые знамена, передает РИА «Новости».
7 октября 2014 года указом главы ЛНР ряды ополчения были преобразованы в Народную милицию – оборонное ведомство, одной из задач которого является сохранение территориальной целостности республики.
Ранее Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области официально включены в перечень субъектов РФ в Конституции России.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении в состав России.
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Таможенный контроль между Ростовской областью и ДНР прекращен
Глава ДНР Пушилин сообщил о прекращении таможенного контроля на границе с Ростовской областью
Таможенные процедуры на границе Донецкой народной республики и России прекратились, остался лишь паспортный контроль, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Вступил в силу Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой народной республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта», напомнил Пушилин, передает «Донецкое агентство новостей».
С 5 октября граница между Россией и ДНР приобретает статус административной границы между субъектами страны, указал он.
Со среды таможенный контроль и таможенные операции на КПП «Успенка – Матвеев-Курган», «Мариновка – Куйбышево», «Новоазовск – Весело-Вознесенка» и «Иловайск» не проводятся.
«С 10.15 утра прекращены таможенные процедуры. Остался только паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы (оружие и прочее)», – заключил Пушилин.
Также в среду глава ДНР заявил, что в республике прекращают выдачу собственных паспортов, при этом ускоряется зато выдача российских паспортов.
В ДНР начали работу над созданием свободной экономической зоны
Премьер ДНР Хоценко заявил о начале работы по созданию свободной экономической зоны
Власти Донецкой народной республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил премьер республики Виталий Хоценко.
По его словам, в данный момент администрация ДНР работает над тем, чтобы в республике появилась свободная экономическая зона на территории региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Сюда входит и обнуление многих налогов – налога на имущество, на землю, на прибыль, а также другие иные преференции, передает РИА «Новости».
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Порт Мариуполя начал работать
Председатель правительства ДНР Хоценко сообщил о начале работы порта Мариуполя с 7 октября
Начинает функционировать порт Мариуполя, он принимает первые грузы, сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
Хоценко сообщил, что порт работает с 7 октября, это «большая ниша, которая пока не охвачена с учетом того, что много объектов в порту пострадало». «Мы его восстанавливаем сегодня», – приводит ТАСС слова председателя правительства.
Он пояснил, что речь идет как о строительных, так и промышленных грузах. Для ДНР это точка экономического роста, которая в самое ближайшее время будет реализована, сказал Хоценко. Министр угля и энергетики республики Андрей Чертков сообщил, что мариупольский порт планируют использовать, в частности, для экспорта угля.
Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале октября оценил готовность жилищно-коммунальной инфраструктуры города в 70%. Также сообщалось, что в городе завершен капитальный ремонт здания филармонии.
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