Эксперты назвали последствия запрета ЕС владеть россиянам криптокошельками

Россияне по-прежнему смогут пользоваться большинством децентрализованных бирж, которые не проводят транзакции сами, и сервисами p2p, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя запрет россиянам на владение криптокошельками в ЕС.

Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, в который также входят новые ограничения, запрещающие российским гражданам владеть криптовалютными кошельками в ЕС. Такое решение принято в связи с тем, что покупка криптовалют стала одним из популярных способов вывода валюты за границу.

«Криптовалюты достаточно распространены в России: по разным оценкам, ими пользуется примерно 10 % населения. При этом крупнейшие централизованные биржи (которые сами хранят активы клиентов и проводят сделки через свою платформу), скорее всего, заблокируют клиентов, которые регистрировались с российским паспортом», – говорит заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ им. Ломоносова Сергей Тростьянский.

Однако он отмечает, что централизованные биржи – это хоть и удобный, но не единственный вариант. Россияне по-прежнему смогут пользоваться большинством децентрализованных бирж, которые не проводят транзакции сами, и сервисами p2p (peer-to-peer – от человека к человеку на равных условиях), где биржа выступает лишь гарантом сделки, а стороны – физические лица.

«В конечном итоге, санкции не смогут сильно помешать использованию криптовалют в России, но как минимум сделают сложнее жизнь тем, кто зарабатывал трейдингом (купля-продажа финансовых активов на бирже) на криптовалюте, и тем, для кого была важна простота и низкий порог входа», – подчеркивает собеседник.

Исполнительный директор ЦК НТИ по хранению и анализу больших данных при МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Белошицкий также считает, что новые санкции, скорее всего, не смогут сильно повлиять на использование криптовалют в России, россияне продолжат пользоваться услугами децентрализованных бирж и сервисов p2p. «Блокировка для россиян централизованных бирж сделает использование криптовалют менее удобным прежде всего для новичков, но вряд ли отпугнет опытных пользователей», – заключил эксперт.

Ранее доцент кафедры международного частного и гражданского права, руководитель диссертационных советов МГИМО МИД России Максим Иноземцев назвал спорные моменты в сфере регулирования оборота цифровых валют и майнинга, подчеркнув, что согласование соответствующих проектов законов по регулированию позволит достичь правовой определенности.