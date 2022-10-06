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В Саратове разрешили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья
Губернатор Оренбургской области Паслер: Конфликт с мобилизованными из Оренбуржья улажен
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Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Паслер в своем Telegram-канале написал, что на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата, которые доложили обстановку.
«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях», – сообщил Паслер, отметив, что конфликт исчерпан.
Губернатор также направил представителей региона в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение.
Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. «Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», – заявил губернатор.
Ранее СМИ сообщили, что группа мобилизованных подала жалобу президенту, где говорилось о плохих условиях содержания в учебном центре в Саратове и оскорблениях в адрес военнослужащих со стороны полковника, который также сказал, что их не будут использовать по военно-учетной специальности.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
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Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
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Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске из-за невозможности удерживать позиции
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Подразделения ВС Украины отступают в городской черте Артемовска, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Пушилина, в самом Артемовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Он добавил, что взятие Артемовска создает очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населенных пунктов, передает ТАСС.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла российской армии
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Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.
По словам Гурулева, одновременно два председателя комитетов Госдумы написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки делось финансирование тыла, потому как оно производилось в прошлом в полном объеме.
«Внимание, вопрос: где (все это)?» – передает РИА «Новости» слова Гурулева в эфире «России 1».
Ранее ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Ударом «Искандера» по аэродрому в Николаевской области уничтожен ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2»
Официальный представитель Минобороны Конашенков рассказал об уничтоженном ударом «Искандера» ангаре с «Байрактаром»
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Ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2» уничтожен ударом ракеты «Искандер» на аэродроме в Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По сообщению Конашенкова, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.
В районе населенного пункта Мураховка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.
Кроме того, за сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны добавили также, что артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43-х снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли свыше 1400 человек.
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Еще два депутата Госдумы решили отправиться добровольцами в зону спецоперации
Депутаты Госдумы Хубезов и Сокол заявили о готовности вступить в ряды добровольцев спецоперации
В качестве добровольца председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов пришел в московский военный комиссариат, где написал заявление на зачисление в ряды ВС России.
«Сейчас очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, жить вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина – это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение», – приводятся его слова на сайте партии «Единая Россия».
С первых дней СВО он в рамках гуманитарной миссии «Единой России» координировал работу волонтеров-медиков в Донбассе и в освобожденных территориях.
Также написал заявление о добровольной мобилизации в военном комиссариате Москвы депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Ранее ему было присвоено звание майора разведки, сейчас он майор запаса.
«У меня отец военный разведчик. Я с детства знаю, что такое настоящее служение Отечеству, военная присяга. Я работал наблюдателем во время референдума в ЛНР и убедился в том, насколько люди исстрадались от обстрелов, прессинга, всего, что происходит вокруг долгие годы. Поэтому нет никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих территорий, этих людей, которые вернулись в нашу страну. Люди шли на референдум, голосовали, и их выбор, безусловно, надо уважать и защищать», – подчеркнул Сокол.
Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского реготделения «Единой России» Сергея Сокола, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая, члена комитета по защите конкуренции Олега Колесникова, а также ряда депутатов разного уровня.
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Российская армия начала перегруппировку в Херсонской области
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о перегруппировке российской армии
Российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, сообщил замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, российская армия проводит маневры. Стремоусов отметил, что перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар, передает РИА «Новости».
Ранее в среду Стремоусов заявил, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.
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Кремль опроверг изменение статуса СВО
Представитель Кремля Песков опроверг решение об изменении статуса СВО на контртеррористическую операцию
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Решений об изменении статуса спецоперации на контртеррористическую операцию не принималось, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего – президента страны, на сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, передает ТАСС.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Согласно указу президента, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
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Запорожские власти рассказали о подготовке ВСУ к захвату ЗАЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о подготовке спецназа ВСУ к захвату ЗАЭС
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Спецназ вооруженных сил Украины (ВСУ) при участии британских специалистов готовится к захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), тренировки проходят группы численностью от 100 до 110 человек, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, постоянно проходят учения и боевое слаживание элиты боевиков – Сил специальных операций ВСУ – в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры, передает ТАСС. По словам Рогова, речь идет про Запорожскую АЭС.
Он отметил, что группы украинского спецназа хорошо слажены – они тренировались в Великобритании от нескольких месяцев до полугода. Нынешние учения проходят рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, что к югу от ДнепроГЭС.
Ранее Рогов заявил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС. Рогов добавил, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
По его мнению, данные тревожные – по подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.
Эксперты объяснили разницу между между СВО и контртеррористической операцией
Депутат Госдумы Олег Морозов объяснил различия между специальной военной и контртеррористической операцией
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Понятие «контртеррористическая операция (КТО)» четко регламентируется законом «О противодействии терроризму». Предполагается не только изменение действий Вооруженных сил, но и работы госорганов, пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спецоперация может перейти в разряд КТО после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях.
«Понятие «специальная военная операция» нигде в российском законе не фигурирует. Это точечное решение исполнительной и законодательной властей России. А контртеррористическая операция (КТО) предусматривается и четко регламентируется законом «О противодействии терроризму», и она предполагает не только изменение действий Вооруженных сил, но и работы государственных, и даже муниципальных органов власти и граждан. Там есть также отсылки, дающие право на принятие дополнительных решений региональным властям в рамках режима КТО», – пояснил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, сейчас складывается следующая ситуация: специальная военная операция не может проводиться на территории РФ – она предполагает ведение боевых действий вне российских границ, тогда как нахождение украинских войск в Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР точно подпадает под условия введения режима КТО. «С юридической точки зрения, войска ВСУ, которые контролируют сегодня 42% территории Донбасса, находятся в пределах границ РФ», – заявил депутат.
Необходимость замены СВО на КТО назрела, поскольку украинские войска находятся на территории России, соглашается председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов. «Режим КТО значительно расширяет полномочия силовиков, в частности, по выявлению не только явных боевиков, но и их пособников, в том числе среди мирного населения. Так что это будет намного эффективнее для проведения оперативно-разыскных мероприятий», – сказал Карабанов газете ВЗГЛЯД.
Эксперт напомнил, что КТО – это особый правовой режим, который вводится и отменяется решением главы ФСБ России. В частности, в 1999 году такой режим ввели на территории Чечни после вторжения боевиков из Чечни в Дагестан, напомнил собеседник, добавив, что в этом случае КТО отменили только через 10 лет. При этом режим контртеррористической операции может быть и локальным, вводиться в отдельно взятом месте. Например, в сентябре прошлого года режим КТО был объявлен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана в связи с поступившей информацией о возможном передвижении и местонахождении боевиков. На этих территориях проводился паспортный контроль, досмотр автотранспорта и другие ограничения.
«Режим КТО предполагает проверку документов и досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима; беспрепятственное проникновение сотрудников КТО в любые помещения; контроль обмена информацией и отключение связи и другие ограничения», – рассказал Карабанов.
Что касается отсутствия в законе РФ термина «специальная военная операция», юрист отметил: российское право предусматривает, что социальные, экономические, общественные и политические процессы, происходящие в РФ, могут быть «первичными», а нормы закона корректировались и дополнялись в соответствии с изменениями в реальной жизни. «Мы прошли это во время пандемии, когда законодатель восполнял пробелы в законе в экстренном порядке, чтобы регламентировать происходящие события», – напомнил эксперт.
Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Чуть позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что решений об изменении статуса спецоперации на контртеррористическую операцию не принималось. Песков указал, что это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего – президента страны.
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Отсрочку от мобилизации предоставили студентам частных вузов, вечерникам и аспирантам
Президент России Путин подписал документ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов
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Президент России Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», – сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», приводит его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.
Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Российские войска дали отпор ВСУ в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов: Наступление ВСУ на севере региона остановлено
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Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил в четверг заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в Херсонской области никто никуда не отступает, наступление ВСУ в северной части региона остановлено. Стремоусов отметил, что благодаря слаженной работе Министерства обороны России и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет.
Украинская армия заняла ряд прифронтовых сел Херсонской области, которые входили в серую зону, со стороны Криворожского направления, а со стороны Николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах, рассказал Стремоусов.
Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что ВСУ используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО. Он уточнил, что у украинских военных очень большое количество натовской техники, в том числе «турецкие какие-то машины, какие-то танки у них». Стремоусов подчеркнул, что «ВСУ превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть».
Ранее Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» на территории Донецкой народной республики и Херсонской области.
Посол Антонов предупредил США о готовности России защищать Крым и новые регионы
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Российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Как подчеркнул Антонов, он твердо убежден, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть Российской Федерации, передает ТАСС.
«В этом наши действия будут непреклонны. Эту мысль во всех наших беседах с американскими – я хотел сказать «друзьями», не могу так сказать – партнерами, наверное, собеседниками лучше будет сказать, мы пытаемся все время донести до них, чтобы они прекрасно это поняли», – сказал дипломат в эфире Первого канала.
Антонов отметил, что диппредставительство РФ в Вашингтоне обратило внимание на увеличившееся количество публикаций в американских СМИ, причем со ссылками на источники в Пентагоне, о том, что Вашингтон разрешает ВСУ «наносить удары даже по Крыму, а также по новым территориям Российской Федерации».
Он подтвердил, что кризис между США и Россией «приобретает другое содержание». «Потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо. И бьют американским оружием», – подчеркнул посол. «И мы вновь с вами приходим к проблеме прямого вовлечения Соединенных Штатов Америки в этот конфликт», – подытожил Антонов.
Напомним, как сообщило британское издание The Daily Telegraph, администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины якобы в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области.
В среду заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что уже имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление Пентагона о возможности использования поставляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию. В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине в связи с решением администрации президента США Джо Байдена продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением.
Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Боррель назвал условия для дипломатического решения ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности к дипломатическому решению по Украине, если позволят обстоятельства
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил о готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, если «позволят обстоятельства».
«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Борреля.
Он добавил, что 17 октября появится возможность формально запустить тренировочную миссию для ВС Украины.
Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине переходит в опасную фазу из-за якобы растущей угрозы применения ядерного оружия на фоне «перехода в наступление украинских вооруженных формирований».
Стремоусов назвал сроки освобождения всех сел в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что все села региона будут освобождены
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все села региона будут освобождены в ближайшее время.
«Все территории Херсонской области будут освобождены, вплоть до Николаевской, Одесской областей, это все вопрос времени, и поверьте, это все, как мы говорим, будет в ближайшее время», – передает ТАСС его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Стремоусов сообщил, что российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, а также о том, что эвакуированы жители населенных пунктов региона, куда вошли ВСУ.
Названа цель визита главы МАГАТЭ в Киев и Москву
Глава МАГАТЭ Гросси во время визитов в Киев и Москву обсудит переход ЗАЭС в собственность России
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время предстоящих поездок в Киев и Москву проведет консультации в связи с указом президента России Владимира Путина о переходе Запорожской АЭС в федеральную собственность, следует из сообщения организации.
«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что проведет консультации с соответствующими органами власти после появившихся сегодня сообщений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской атомной электростанции на Украине», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).