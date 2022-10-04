Американист Дробницкий: Маск по вопросу конфликта на Украине стал рупором контрэлиты США

Подход Илона Маска к решению украинского конфликта наивен, поскольку он исходит из того, что это противостояние имеет локальную природу. Однако его слова – это позиция контрэлиты США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий.

«Среди правящего истеблишмента предложение Маска вряд ли будет пользоваться популярностью. В Вашингтоне «правят бал» люди, которые хотят жечь до конца. Если мы посмотрим на мейнстрим в США и Британии, то они только и ждут победы Украины на фронте», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Кроме того, на каждое такое предложение сразу сыпется куча высказываний украинских деятелей и ястребино настроенных американских сенаторов. Зачастую такие высказывания крайне резки», – отметил он.

«Вместе с тем само по себе высказывание Маска является маркером того, что подобные мнения циркулируют в кругах американских контрэлит. Они понимают: те, кто рулит непрямой войной с Россией, наносят ущерб бизнесу и другим отраслям экономики», – пояснил собеседник.

«При этом у Маска очень наивный подход к решению вопроса. Он исходит из того, что противостояние на Украине имеет локальную природу, ведется где-то далеко от Америки, и вся эта история не имеет каких-то значительных противоречий. Поэтому, как считает Маск, люди могут вновь проголосовать на референдумах, но уже под контролем ООН. Он пишет это так, будто бы никакой войны между Западом и Россией нет», – удивляется Дробницкий.

«Я думаю, на политику Белого дома такое заявление никак не повлияет. В истеблишменте, который принимает решения относительно дальнейшего развития ситуации, пока доминирует идея продолжения войны», – отметил эксперт.

«Раздражение же в контрэлитах вызвано тем, что они в принципе не любят тот истеблишмент, который сейчас находится у власти. А во-вторых, они ощущают реальный ущерб своим интересам от этого конфликта. В случае же смены власти этот вопрос может быть использован для дискуссий и торга», – полагает политолог.

«Что касается самого Маска, то его заявление вряд ли было самостоятельным. Он уже давно дистанцируется от либералов и перевез свои активы в Техас. Тем самым он демонстрирует отход от техноэлиты Америки и правящего леволиберального истеблишмента, а также выступает в роли рупора контрэлиты», – считает собеседник.

Напомним, накануне американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Он перечислил четыре пункта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.

План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter.

В ответ на это предложение экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Илона Маска, а также заявил, что никто из украинцев не купит автомобиль Tesla.

В России пошутили о присвоении американскому предпринимателю внеочередного офицерского звания. Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем в Telegram назвал Маска молодцом, но посетовал, что «Юстас рано расшифровался». Зампред Совбеза предположил, что в следующих сообщениях Маск напишет «что-то типа «Ukraine is an artificial state», то есть назовет Украину искусственным, ненастоящим государством.

А экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что на основателя SpaceX оказал влияние предстоящий полет космонавта Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин в Telegram.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский устроил опрос в Twitter. Он спросил, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ на сообщения Маска потребовал вернуть Украине контроль над Крымом, провести демилитаризацию и денуклиаризацию России и подвергнуть россиян международному трибуналу.

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