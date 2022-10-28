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Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате России
Освобожденный из американской тюрьмы летчик Ярошенко рассказал о своей работе в Общественной палате России
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Освобожденный из американской тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко поделился своими планами после вхождения в состав Общественной палаты России.
Как рассказал Ярошенко, в первую очередь он планирует заняться продвижением правозащитной повестки на международном уровне. Помогать гражданам России, столкнувшимся с отсутствием правосудия за рубежом, член Общественной палаты планирует через СМИ.
Направлений в его работе будет несколько – в основном, касающихся правовой и правозащитной деятельности по принципу «своих не бросаем», рассказал Ярошенко в интервью газете ВЗГЛЯД.
В качестве первой задачей на новом посту он указал помощь военнослужащим, заключенным, незаконно осужденным россиянам, оказавшимся на Украине. Также Ярошенко напомнил, что в американской тюрьме находится россиянин Виктор Бут, незаконно осужденный по сфабрикованному делу.
«Человек не сломался, как и я, не сдался. Надо помочь, исходя из все того же принципа – «своих не бросаем», – указал летчик.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ, вводящий Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.
В мае 2010 года летчик был арестован сотрудниками Агентства национальной безопасности Республики Либерия (АНБРЛ) по обвинению в якобы подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в США. В сентябре 2011 года по сфабрикованным доказательствам дела Ярошенко осудил американский суд на 20 лет лишения свободы.
Во время заключения в американской тюрьме неоднократно подвергался пыткам и психологическому давлению в связи с попытками американских властей получить информацию по делу Виктора Бута.
Позже россиянина обменяли на осужденного в нашей стране студента из США Тревора Рида, это произошло в апреле 2022 года.
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс.
Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».
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МИД предупредил о возможности удара по спутникам США
МИД: Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине
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Коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о чрезвычайно опасном задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в ходе конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что американский предприниматель Илон Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
США передали Украине первые ЗРК NASAMS
Гендиректор американской компании Raytheon Technologies заявил о передаче Украине первых ЗРК NASAMS
Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.
Как сообщил гендиректор Raytheon Technologies во вторник, на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США, передает ТАСС.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
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Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам
Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.
Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».
Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.
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В США одобрили идею Маска по поводу решения конфликта на Украине
Экс-сенатор штата Вирджиния признал правоту Маска по поводу решения конфликта на Украине
Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк во время своего интервью немецкому аналитическому центру «Институт Шиллера» заявил, что переговоры – ключевой способ выхода из конфликта на Украине, как это ранее предложил предприниматель Илон Маск.
«Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», – передает РИА «Новости» слова спикера.
Блэк оценил и роль ООН в предложениях Маска, он добавил, что народ имел право на проведение референдума, чтобы решить, в каком стране хочет жить.
Спикер отмечает, что Россия была готова на проведение референдума под эгидой ООН, но «Украина наотрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории».
Напомним, Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
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МИД увидел в действиях США подтверждение плана Запада обвинить Россию в ядерном ударе на Украине
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Выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило предостережения Москвы о планах Киева и стран Запада обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия после провокации Украины с «грязной бомбой», заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой» бряцанием ядерным оружием и дезинформацией, якобы устроенной Россией с целью создания потенциального предлога для применения тактического ядерного оружия, передает РИА «Новости».
В свою очередь Воронцов заявил, что в ситуации с «грязной бомбой» делегация Соединенных Штатов лишь подтвердила предостережение России относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у РФ имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями выразил мнение, что расчет Киева и его западных покровителей заключается в том, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия, будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции России на международной арене. При этом Воронцов подчеркнул, что эти планы не пройдут. Он обратил внимание, что Россия здесь и сейчас предупреждает все мировое сообщество о готовящейся провокации вопреки намерению Киева и его западных кураторов скрыть свои истинные цели.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями призвал киевские власти и контролирующие их страны Запада прекратить раскачивать ядерную лодку.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева как акт ядерного терроризма.
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США ввели санкции против певицы Жасмин
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Вашингтон ввел санкции в отношении полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Чайки, певицы Жасмин и ее мужа, сообщили в Министерстве финансов США.
Также в ведомстве сообщили о новых санкциях в отношении ряда компаний и граждан России, передает РИА «Новости».
Как следует из опубликованных дополнений к санкционному списку, в него попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие. В список физических лиц добавили певицу Жасмин – Сару Шор, ее супруга Ивана Шора и его партию из Молдавии, Игоря Чайку.
Всего США ввели в среду санкции против 9 физических лиц и 12 юридических лиц за приписываемую России причастность к коррупции в Молдавии.
Ранее европейские промышленники выступили против санкций ЕС на российский алюминий. Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти Евросоюза не вводить запрет на алюминий из России из-за угрозы закрытия тысяч европейских компаний.
Эксперт: Путин предложил миру альтернативу монополии Запада
Политолог Федорова: Речь Путина вызовет позитивный отклик у незападных стран
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Призыв президента России к мировому сообществу приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет живой отклик у незападных стран. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя речь Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Едва ли не все в мире устали жить в условиях единоличного диктата одной страны. Именно на этот тезис из выступления Путина я бы обратила внимание в первую очередь. Президент дал точную оценку той роли, которую играет коллективный Запад в современном мире», – указалаполитолог Анна Федорова.
«Запад пытается навязать другим народам собственную – «единственно верную» – точку зрения на всё происходящее в мире, хотя сама его либеральная идеология вроде бы подразумевает уважение к множественности мнений. Это основа демократии. В реальности же, под разговоры о борьбе за свободу слова, предпринимаются абсолютно авторитарные по своей сути попытки диктовать всему миру то, как он должен быть устроен. Высказывание «тот, кто посеял ветер, пожнет бурю» – это предупреждение правящим кругам США: они стремятся спровоцировать разнообразные кризисы на международной арене, в частности на Украине», – полагает эксперт.
«С одной стороны, так называемый «золотой миллиард» претендует на все ресурсы, которые только есть у человечества, а с другой – пытается навязать всем собственные правила игры. Очень агрессивное поведение. Главный нарратив Запада – применение «культуры отмены» ко всему, что ему не нравится, к любым альтернативным точкам зрения», – отмечает Федорова.
«Но мы больше не готовы мириться с монополией Америки на международную политику. Путин констатирует, что мир устал от этого, что пора восстановить справедливость, и предлагает альтернативу: мы хотим жить так, как считаем нужным. И здесь очень важный момент в речи Путина: Россия хочет жить по собственным правилам, но при этом признает «цветущую сложность», которая присуща миру, она приветствует разнообразие стран и мнений, она готова совместно с элитами других государств развивать человечество совместно», – считает эксперт.
«Именно эта часть выступления зацепила меня больше всего и эмоционально, и содержательно. Речь Путина совершенно неагрессивная, она очень спокойная и жизнеутверждающая. Он специально подчеркивает, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Президент обещает, что наша страна не станет действовать в стиле «симметричной отмены» западной культуры», – отмечает эксперт.
«Не берусь прогнозировать реакцию Запада на речь президента, но его призыв совместно с мировым сообществом приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет позитивный отклик у стран незападных. Они заинтересованы в этом точно так же, как и мы», – заключает эксперт.
«Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, – заявил президент Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай». – При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее».
По словам президента, диктатуре в мировых делах можно противопоставить только развитие стран и народов, «цветущую сложность культур и традиций, сообщает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что большинство стран сейчас требует демократии в международных делах, не принимая диктат отдельных государств, но «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – сказал президент, говоря о том, как должно происходить формирование мироустройства на принципах многополярности.
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Ford избавился от российских активов и закончил работу в РФ
Американский производитель автомобилей Ford Motor Company избавился от своей доли акций в «Соллерс форд» и закончил работу в России, сообщили в компании.
«Ford Motor Company завершила сворачивание своей ранее приостановленной деятельности в России путем продажи 49% доли в совместном предприятии «Соллерс форд», – цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что акции планируется передать «Соллерс форд» по номинальной стоимости. Ford при этом сможет выкупить акции обратно в течение пяти лет в случае изменения мировой ситуации.
Путин: США используют Украину как таран против России
Президент Владимир Путин обвинил США в использовании Украины в качестве тарана против России
Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США используют Украину как таран против России, накачивая ее вооружениями, несмотря на публичные заявления Киева о желании получить ядерное оружие.
По словам президента, Украина фактически управляется из США, и по сути уже стала инструментом американской внешней политики. По его словам, страна фактически потеряла суверенитет и стала «тараном», направленным на Россию и Белоруссию, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что есть данные о планах Киева использовать для провокаций против Москвы «грязную бомбу».
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предупредил глав Минобороны Индии и Китая о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
Более того, газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
Президент России при этом провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Пентагон: Россия уведомила США об учениях стратегических сил
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о получении от России уведомления о планах провести учения стратегических сил
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от Москвы уведомление о планах России провести учения своих стратегических сил.
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона, США были поставлены в известность о планах России провести учения своих стратегических сил, уведомление об учениях было направлено в рамках выполнения Москвой своих обязательств по контролю над вооружениями, передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь Пентагона, «Гром» – это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией. Он заверил, что США продолжат следить за российскими маневрами.
Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие на Украине.
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