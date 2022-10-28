«Буду отстаивать то, за что борются Эдвард Сноуден и подобные ему люди»

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28 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Монополия доллара начала разрушаться

Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

Атлантика, 1962 год. Американский самолет-разведчик осматривает советские корабли, идущие на Кубу Upi/ТАСС
Ровно 60 лет назад, 28 октября 1962 года, внезапно благополучным образом разрешился Карибский кризис – цепочка событий, связанных с размещением американских ядерных ракет у границ СССР и ответного размещения советских ракет на Кубе. В этом был элемент чуда, поскольку еще 27 октября мир был куда ближе к ядерной войне, чем к разрядке. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Подробности...

Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...
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Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
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Обсуждение: 13 комментариев
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Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

Как поссорились Макрон и Шольц

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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  • Меньше года

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  • Отказаться от подобных ударов
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    Освобожденный из американской тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко дал интервью газете ВЗГЛЯД
    «США не раз обвиняли Россию в нарушениях прав заключенных, но они «не видят бревна в своем глазу», – заметил Ярошенко.
    		   28 октября 2022, 22:25
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    «Когда лично сталкиваешься с тем, что гражданина России могут похитить без суда и следствия, ложно обвинить, осудить на огромный срок, то понимаешь, что угроза носит системный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик и общественный деятель Константин Ярошенко, освобожденный в этом году из американской тюрьмы после более десятка лет за решеткой. В пятницу он был включен в состав Общественной палаты. Чем Ярошенко займется в новом качестве?

    В пятницу президент Владимир Путин подписал указ, которым ввел летчика, правозащитника и общественного деятеля Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России. Со своей стороны Ярошенко отметил, что готов заниматься правозащитной деятельностью на международном уровне. 

    Напомним, что в результате обмена на осужденного в нашей стране гражданина США Ярошенко был освобожден из американской тюрьмы, куда был отправлен по сфабрикованному обвинению. 12 лет назад, весной 2010 года Ярошенко, который с конца 1990-х занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки, был арестован в Либерии местным агентством нацбезопасности и передан Управлению по борьбе с распространением наркотиков США (DEA) на основании ордера на арест, выданного судом Южного округа Нью-Йорка. В сентябре следующего года, несмотря на сфабрикованность доказательной базы дела, российский гражданин был осужден американским судом на 20 лет лишения свободы.

    Во время заключения в американской тюрьме Ярошенко неоднократно подвергался пыткам и психологическому давлению в связи с попытками американских властей получить информацию по делу другого гражданина России – Виктора Бута. Последний и сейчас отбывает в американской тюрьме срок (истекающий не ранее 2029 года) по вызывающему сомнения обвинению. Попытки Москвы организовать обмен Бута пока не увенчались успехом.

    После известия о назначении в Общественную палату Ярошенко сказал, что одним из направлений его работы будет помощь россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Газета ВЗГЛЯД поговорила с летчиком о неожиданном повороте в его биографии и о том, на чем он предполагает в первую очередь сосредоточить внимание на новом посту.

    ВЗГЛЯД: Константин Владимирович, после вашего возвращения из США депутат Госдумы Мария Бутина, которая также не понаслышке знает о «гуманности» американского правосудия, сказала, что после более чем десятилетнего пребывания за решеткой вам потребуется долгая и серьезная медицинская реабилитация. Достаточно ли у вас сил, чтобы приступить к новой работе?

    Константин Ярошенко: Я готов. Хотелось бы поблагодарить губернатора Ростовской области (я сам – из Ростова-на-Дону) Василия Голубева. Когда я вернулся из Штатов, областное руководство помогло организовать полное медобследование, провести все курсы лечения, которые были необходимы. Врачи за меня взялись и за шесть месяцев поставили на ноги. Осталось подтянуть кое-что – по части стоматологии. Но физически и психологически на данный момент я полностью реабилитировался – семья и доктора помогли.

    ВЗГЛЯД: Могли бы вы привести примеры отношения к заключенным в американских тюрьмах, которому были свидетелем?

    К. Я.: Я сам оказывался в ситуации, когда людей содержали как скот, а то и хуже. Бывало, что по три человека содержали в очень маленьком пространстве – семьдесят сантиметров на метр восемьдесят. По три человека в стоячем положении. Могли содержать в не очень большом помещении, куда набивали под сотню человек, без вентиляции. Все это тяжело. И никакой медицинской помощи, никаких посылок с воли. Четко выдерживается дискриминация по расовому принципу и – с этим я столкнулся как русский и православный человек – по национальному и религиозному признаку. Особенно в этом отношении выделялась моя последняя тюрьма – в Данбери, штат Коннектикут.

    Такое впечатление, что о базовых законах, таких как Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Конвенция против пыток и жестокого обращения, там просто не слышали.

    Американцы не раз обвиняли Россию в нарушениях прав заключенных в тюрьмах, но сами, как говорится, не видят бревна в собственном глазу. Поэтому на факты им постоянно надо указывать, что и делает наш МИД, наше посольство в Вашингтоне в лице посла Анатолия Антонова.

    ВЗГЛЯД: В качестве члена Общественной палаты России в чем видите основную цель своей работы?

    К. Я.: Во-первых, хотел бы поблагодарить президента за то, что мне было оказано такое доверие. Доверие надо подтвердить.

    Направлений будет несколько – в основном они касаются правовой и правозащитной деятельности по принципу «своих не бросаем».

    В первую очередь я себя вижу в продвижении правозащитной повестки на международном уровне. Когда лично сталкиваешься с тем, что гражданина России могут похитить без суда и следствия, обвинить, осудить на огромный срок, то понимаешь, что эта угроза носит системный характер.

    Противодействовать этому можно разными путями – через СМИ, показывая реальные факты того, что делает западный мир во главе с США. Вопреки всем международным нормам, американцы используют принцип экстерриториальности (независимости от границ и суверенитета других стран) своего «правосудия», которое по факту и правосудием назвать нельзя.

    Просто грязная кухня американских спецслужб, за которыми нет никакого независимого контроля.

    Опять-таки могу судить по своему опыту. И наш МИД, и посольство, и ведомство уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой направляло американским властям буквально сотни документов с фактическим обоснованием. Но все игнорировалось американской стороной.

    ВЗГЛЯД: Чем в таком случае можно помочь россиянам, попавшим в беду за рубежом?

    К. Я.: По моему мнению, помочь, привлекая местных юристов. У меня сейчас много соратников по всему миру, в том числе и в Европе. Будем на международном уровне помогать с оказанием юридической, адвокатской помощи тем, кому может грозить экстрадиция в США из тех же европейских стран. В таких случаях требуется хороший адвокат, знающий, что в законодательстве этой страны поможет предотвратить экстрадицию.

    Второе направление работы – помогать нашим ребятам, попавшим в плен на Украине, способствовать их возвращению на Родину.

    С юридической стороны мне очень помогает моя супруга Виктория, которая 12 лет собирала и изучала документы, обращалась в американские и российские инстанции и хорошо изучила разного рода правовые тонкости. Я ставлю задачу в общем и целом, а она, зная предмет, помогает практически реализовывать.

    Надеюсь, что сможем помочь нашим гражданам. Глобально же я вижу свою задачу в отстаивании того, за что борются Эдвард Сноуден и подобные ему люди – за право на свободу информации, свободу культуры и передвижения. В общем, за все то, что американцы сейчас пытаются взять под свой контроль.

    ВЗГЛЯД: Какими Вы видите самые первые задачи на новом посту?

    К. Я.: Как я уже говорил, помощь нашим ребятам на Украине – пленным военнослужащим, заключенным, незаконно осужденным. Буду стараться помочь с организацией обмена. Затем – хочу напомнить, что в американской тюрьме вот уже 14 лет находится наш соотечественник Виктор Бут, незаконно осужденный по сфабрикованному делу. Человек не сломался, как и я, не сдался. Надо помочь, исходя из всё того же принципа – «своих не бросаем».

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