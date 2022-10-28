Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Президент Владимир Путин подписал указ, которым ввел летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.

«Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К.В. – правозащитника, общественного деятеля», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Константин Владимирович Ярошенко родился 13 октября 1968 года в Ростове-на-Дону. В 1991 году окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации в Саратовской области. После работал на Ростовском вертолетном заводе пилотом самолетов Ан-32, Ан-12, Ан-24, Ан-26.

С 1998 года – на контрактной основе занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки. В 1999–2003 годах работал вторым пилотом экипажа, осуществляющего перевозки в Анголе и Демократической Республике Конго. С 2003 года занимался транспортными перевозками в Западной Африке, давал экспертные консультации по вопросам технической исправности самолетов серии «Ан».

В 2008 году основал авиакомпанию VikAvia (место базирования – Гвинея), сфера деятельности которой – транспортировка морепродуктов из Африки на юг Европы.

28 мая 2010 года арестован сотрудниками Агентства национальной безопасности Республики Либерия (АНБРЛ) по обвинению в якобы подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в Америку. 30 мая 2010 года передан властями Либерии Управлению по борьбе с распространением наркотиков США (DEA) на основании ордера на арест, выданного судом Южного округа Нью-Йорка.

7 сентября 2011 года, несмотря на сфабрикованность доказательной базы дела, был осужден американским судом на 20 лет лишения свободы. Во время заключения в американской тюрьме неоднократно подвергался пыткам и психологическому давлению в связи с попытками американских властей получить информацию по делу Виктора Бута.

27 апреля 2022 года освобожден из-под стражи в результате обмена на гражданина США Тревора Рида, осужденного в России за шпионаж.

После возвращения в Россию объявил о планах заняться общественной и правозащитной деятельностью, оказанием помощи соотечественникам, посвятить свою жизнь разоблачению произвола американских спецслужб, судебной и пенитенциарной систем США. Он намерен заниматься просветительской деятельностью в правозащитной сфере, консультированием, юридическим сопровождением.

Сейчас Ярошенко работает над биографической книгой, основанной на истории его незаконного задержания и экстрадиции в США. Кроме того, готовятся материалы для документального фильма с его участием.

Женат, имеет дочь.

Напомним также, освобожденная в 2019 году из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, незаконно осужденная в США и подвергавшаяся там пыткам, после возвращения в Россию так же, как и Ярошенко, занялась активной общественной и правозащитной деятельностью. Она вошла в состав Общественной палаты России, а затем и в Госдуму, написала книгу «Тюремный дневник» (3 ноября состоится премьера спектакля по мотивам данной книги).