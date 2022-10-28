Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

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28 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Как Россия подпортила жизнь Boeing

Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов AP/TASS
Один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing отчитался о колоссальных убытках. Они выросли в 78 раз. Его главный соперник – европейский Airbus выглядит в финансовом плане намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным. Что же происходит с авиационными гигантами и какую роль в их бедах сыграла Россия? Подробности...
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Путин против американофобии и еврофобии

Блогеры: То, что делает Путин, это не только антиглобалистская революция. Это – революция антиэлитарная Михаил Метцель/POOL/ТАСС
«Мы стоим на рубеже эпох, когда заканчивает свое существование однополярный мир. Преобразования проходят болезненно, но итог будет иметь историческое значение». К такому выводу пришли российские политики и блогеры, оценивая речь Владимира Путина на «Валдае». Как считают эксперты, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира. Подробности...
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Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

Атлантика, 1962 год. Американский самолет-разведчик осматривает советские корабли, идущие на Кубу Upi/ТАСС
Ровно 60 лет назад, 28 октября 1962 года, внезапно благополучным образом разрешился Карибский кризис – цепочка событий, связанных с размещением американских ядерных ракет у границ СССР и ответного размещения советских ракет на Кубе. В этом был элемент чуда, поскольку еще 27 октября мир был куда ближе к ядерной войне, чем к разрядке. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...

Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Почему они активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими, и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Подробности...
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Обходной путь в НАТО для Украины

Как поссорились Макрон и Шольц

Массовая мобилизация на Украине

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Командир отряда «Шторм» рассказал о подготовке новобранцев на полигоне в ДНР Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение В Госдуме решили обязать артистов театров выступать в агитбригадах

    Главная тема


    Путин против американофобии и еврофобии

    американские сми


    NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада

    Тезет в Чечне


    Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

    глава дипломатии ЕС


    Борреля спросили о виновных в диверсии на «Северных потоках»

    Видео

    альтернативное членство


    Киев копает обходной путь в НАТО

    колоссальные убытки


    Как Россия подпортила жизнь Boeing

    серьезные разногласия


    Фундамент Евросоюза затрещал по швам

    крепость «АвтоЗАЗ»


    Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    новый премьер-министр


    Геворг Мирзаян: Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

    игра с шулерами


    Александр Свистунов: Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

    острое противостояние


    Сергей Худиев: Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

    		    28 октября 2022, 12:05
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин подписал указ, которым ввел летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России.

    «Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К.В. – правозащитника, общественного деятеля», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

     

    Константин Владимирович Ярошенко родился 13 октября 1968 года в Ростове-на-Дону. В 1991 году окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации в Саратовской области. После работал на Ростовском вертолетном заводе пилотом самолетов Ан-32, Ан-12, Ан-24, Ан-26.

    С 1998 года – на контрактной основе занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки. В 1999–2003 годах работал вторым пилотом экипажа, осуществляющего перевозки в Анголе и Демократической Республике Конго. С 2003 года занимался транспортными перевозками в Западной Африке, давал экспертные консультации по вопросам технической исправности самолетов серии «Ан».

    В 2008 году основал авиакомпанию VikAvia (место базирования – Гвинея), сфера деятельности которой – транспортировка морепродуктов из Африки на юг Европы.

    28 мая 2010 года арестован сотрудниками Агентства национальной безопасности Республики Либерия (АНБРЛ) по обвинению в якобы подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в Америку. 30 мая 2010 года передан властями Либерии Управлению по борьбе с распространением наркотиков США (DEA) на основании ордера на арест, выданного судом Южного округа Нью-Йорка.

    7 сентября 2011 года, несмотря на сфабрикованность доказательной базы дела, был осужден американским судом на 20 лет лишения свободы. Во время заключения в американской тюрьме неоднократно подвергался пыткам и психологическому давлению в связи с попытками американских властей получить информацию по делу Виктора Бута.

    27 апреля 2022 года освобожден из-под стражи в результате обмена на гражданина США Тревора Рида, осужденного в России за шпионаж.

    После возвращения в Россию объявил о планах заняться общественной и правозащитной деятельностью, оказанием помощи соотечественникам, посвятить свою жизнь разоблачению произвола американских спецслужб, судебной и пенитенциарной систем США. Он намерен заниматься просветительской деятельностью в правозащитной сфере, консультированием, юридическим сопровождением.

    Сейчас Ярошенко работает над биографической книгой, основанной на истории его незаконного задержания и экстрадиции в США. Кроме того, готовятся материалы для документального фильма с его участием.

    Женат, имеет дочь.

    Напомним также, освобожденная в 2019 году из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, незаконно осужденная в США и подвергавшаяся там пыткам, после возвращения в Россию так же, как и Ярошенко, занялась активной общественной и правозащитной деятельностью. Она вошла в состав Общественной палаты России, а затем и в Госдуму, написала книгу «Тюремный дневник» (3 ноября состоится премьера спектакля по мотивам данной книги).


    Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
    В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
    		    27 октября 2022, 14:31
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.

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    Путин высказался о роли Одессы
    Путин назвал Одессу и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов

    27 октября 2022, 21:14

    Текст: Ольга Иванова

    Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил Путин на вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу – украинскую или российскую, сообщает РИА «Новости».

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года. 

    Коментарии (20)
    Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
    Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками

    27 октября 2022, 20:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.

    «Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».

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    Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
    Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
    		    27 октября 2022, 18:22
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».

    «С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».

    «Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.

    «Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.

    По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.

    «Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.

    В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.

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    Путин начал выступление на сессии клуба «Валдай»
    Путин начал выступление в клубе «Валдай»

    27 октября 2022, 17:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в четверг начал выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию, и что общаетесь друг с другом. На площадке Валдайского клуба мы не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире», – обратился с приветственным словом президент к участникам заседания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что речь Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.

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    Путин назвал главную цель специальной военной операции

    27 октября 2022, 18:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.

    «План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят. 

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    Путин рассказал об отношении к лозунгу «своих не бросаем»

    27 октября 2022, 18:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии клуба «Валдай» отметил, что лозунг «своих не бросаем» есть у каждого российского гражданина.

    Этот лозунг сидит «глубоко внутри» у каждого россиянина, готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, сказал глава государства, передает РИА «Новости».

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    Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине
    		    27 октября 2022, 17:41
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ о признании Западом финансирования переворота на Украине в 2014 году заявил, что Запад «охамел».

    «Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет! Запад называет это подрывом либерального порядка, основанного на правилах. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто, не стесняются ничего», – заявил глава государства.

    «Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» – сказал Путин. 

    Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. 

    Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, быть свободным и справедливым, также заявил он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года. 

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    Путин сказал, каким должен быть новый мировой порядок

    27 октября 2022, 18:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, заявил президент Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».

    Новый порядок должен быть свободным и справедливым, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. Путин выразил уверенность, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.

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    NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
    		    28 октября 2022, 10:47
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.

    Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.

    Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы». По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.

    Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.

    Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.

    В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. 

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    Путин: Западный бизнес шепчет на ухо о возвращении в Россию в ближайшем времени

    27 октября 2022, 18:33

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что западные компании продают бизнес, планируя вернуться в страну.

    «Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся", но, а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество. Почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит договоренность с менеджментом есть, что вернутся, но а как иначе, что подарки такие двум-трем конкретными физическим лицам что ли делают? Нет, конечно», - передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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    Китай высоко оценил заявление Путина на «Валдае» про Тайвань
    Спикер МИД КНР Вэньбинь: Китай высоко ценит позицию Путина по Тайваню

    28 октября 2022, 11:17

    Текст: Антон Никитин

    Пекин высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь по поводу речи российского лидера на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Слова спикера китайского внешнеполитического ведомства передает ТАСС.

    Путин в речи на «Валдае» заявил, что позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: Москва считает остров неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. По его словам, посещения Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов воспринимаются в России как провокация.

    О том, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая», глава российского государства говорил и ранее. Такое заявление прозвучало, в частности, в середине сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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    Путин назвал запредельным уничтожение европейских газопроводов

    27 октября 2022, 17:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов является запредельной вещью, заявил президент России Владимир Путин.

    «Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Путина, сказанные на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Ранее Путин заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.

    Коментарии (0)
    Эксперт: Путин предложил миру альтернативу монополии Запада
    Политолог Федорова: Речь Путина вызовет позитивный отклик у незападных стран
    		    27 октября 2022, 22:24
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Призыв президента России к мировому сообществу приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет живой отклик у незападных стран. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя речь Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Едва ли не все в мире устали жить в условиях единоличного диктата одной страны. Именно на этот тезис из выступления Путина я бы обратила внимание в первую очередь. Президент дал точную оценку той роли, которую играет коллективный Запад в современном мире», – указалаполитолог Анна Федорова.

    «Запад пытается навязать другим народам собственную – «единственно верную» – точку зрения на всё происходящее в мире, хотя сама его либеральная идеология вроде бы подразумевает уважение к множественности мнений. Это основа демократии. В реальности же, под разговоры о борьбе за свободу слова, предпринимаются абсолютно авторитарные по своей сути попытки диктовать всему миру то, как он должен быть устроен. Высказывание «тот, кто посеял ветер, пожнет бурю» – это предупреждение правящим кругам США: они стремятся спровоцировать разнообразные кризисы на международной арене, в частности на Украине», – полагает эксперт.

    «С одной стороны, так называемый «золотой миллиард» претендует на все ресурсы, которые только есть у человечества, а с другой – пытается навязать всем собственные правила игры. Очень агрессивное поведение. Главный нарратив Запада – применение «культуры отмены» ко всему, что ему не нравится, к любым альтернативным точкам зрения», – отмечает Федорова.

    «Но мы больше не готовы мириться с монополией Америки на международную политику. Путин констатирует, что мир устал от этого, что пора восстановить справедливость, и предлагает альтернативу: мы хотим жить так, как считаем нужным. И здесь очень важный момент в речи Путина: Россия хочет жить по собственным правилам, но при этом признает «цветущую сложность», которая присуща миру, она приветствует разнообразие стран и мнений, она готова совместно с элитами других государств развивать человечество совместно», – считает эксперт.

    «Именно эта часть выступления зацепила меня больше всего и эмоционально, и содержательно. Речь Путина совершенно неагрессивная, она очень спокойная и жизнеутверждающая. Он специально подчеркивает, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Президент обещает, что наша страна не станет действовать в стиле «симметричной отмены» западной культуры», – отмечает эксперт.

    «Не берусь прогнозировать реакцию Запада на речь президента, но его призыв совместно с мировым сообществом приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет позитивный отклик у стран незападных. Они заинтересованы в этом точно так же, как и мы», – заключает эксперт.

    «Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, – заявил президент Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай». – При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее».

    По словам президента, диктатуре в мировых делах можно противопоставить только развитие стран и народов, «цветущую сложность культур и традиций, сообщает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что большинство стран сейчас требует демократии в международных делах, не принимая диктат отдельных государств, но «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.

    «Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – сказал президент, говоря о том, как должно происходить формирование мироустройства на принципах многополярности.

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    Коментарии (8)
    Путин рассказал о мыслях во время работы

    27 октября 2022, 19:52

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что когда работает, никогда не думает об исторических свершениях, а делает то, без чего невозможно обойтись.

    «Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических свершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Это самое главное. В этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живет, формирует любого человека, в том числе и меня», – ответил Путин на вопрос о том, считает ли он, что создал новую Россию или, наоборот, российская судьба создала его, сообщает РИА «Новости».

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года. 

    Коментарии (2)
     
     
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