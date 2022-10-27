Путин начал выступление на сессии клуба «Валдай»

Эксперт: Американская гегемония терпит крах в попытках ослабить Россию

Эксперт Данилин: Вашингтон ухудшает свое положение, пытаясь затормозить процесс создания многополярного мира

«Главой государства сделаны очень верные замечания о том, что попытки США сохранить свою гегемонию угрожают международной безопасности. Утрата гегемонии оборачивается для США серьезными внутриполитическими потрясениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя заявления Владимира Путина, сделанные им в ходе выступления перед руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Потеря гегемонии заодно неизбежно приведет к сокращению ресурсов американской экономики: возникнет дефицит товаров и услуг, усугубятся проблемы в финансовой сфере. Также вероятны проблемы с платежным балансом государства. В Америке уже сейчас возникла серьезная политическая турбулентность. Но Вашингтон только ухудшает свое положение, пытаясь затормозить процесс создания многополярного мира, и с этой целью устраивает турбулентность уже на международной арене. Но это все равно что тушить пожар бензином», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Америка использует своих вассалов и не просто накладывает на них дань, а фактически начинает политику деиндустриализации этих государств. Она делает ставку на усиление экономических проблем в Европе и, в частности, начинает забирать себе экономику Германии», – подчеркнул Данилин.

По его мнению, в последние годы Вашингтон особенно активно нагнетает атмосферу страха, наказывая непокорные страны. «Мир становится многополярным, но в Белом доме всеми силами стараются сохранить свою шаткую гегемонию. Именно поэтому, как правильно отметил президент России, американцы теперь заинтересованы в ослаблении Европы. Этот континент, его экономика, становится одной из целей для атак из Вашингтона», – считает собеседник.

Европа в этой ситуации оказалась заложницей своих заокеанских хозяев, а тем временем США «фактически начали против России гибридную и санкционную войну, хотя проиграют в ней все, говорит Данилин. «В ход идут в том числе диверсии, разрушения газопроводов и общеевропейской энергетической инфраструктуры, управляемые революции на постсоветском пространстве и в странах арабского мира. Как известно, США устраивали цветные революции на Украине, в Грузии, Киргизии. Мы видели, как они создавали турбулентность в России, Белоруссии и Казахстане. Американцы везде всеми силами старались привести к власти лояльные себе силы, чтобы затем жировать на чужом горбу», – возмущается политолог.

Данилин убежден в заинтересованности многих постсоветских стран совместно с Москвой противостоять попыткам диктата, «но часть государств уже легла под США». «Так, на Украине уже фактически создана анти-Россия. В Грузии создают нечто подобное, хотя грузины чуть-чуть сопротивляются. Кроме того, на постсоветском пространстве со времен большевиков остаются неурегулированные территориальные конфликты. Это Фергана, Нагорный Карабах, Приднестровье. Они представляют собой серьезные угрозы, поводы для новой дестабилизации ситуации в СНГ», – добавил Данилин.

«В этих условиях важнейшей задачей для всего мира становится защита от авантюр США, и Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы на постсоветском пространстве воцарилось спокойствие», – подытожил эксперт.



В среду в Москве состоялось 51-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. С главами делегаций провел встречу президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Украина превратилась в полигон для проведения военно-биологических экспериментов и накачивается оружием. Также не прекращаются попытки реализации цветных революций, активного использования «карты национализма и экстремизма», разжигаются вооруженные конфликты, угрожающие безопасности всех участников СНГ. «Чего они добиваются – те, кто это делает, – мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», – сказал президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД