США пообещали Украине помочь восстановить контроль над территорией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что Соединенные Штаты всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и продолжат поддерживать усилия Киева по восстановлению контроля «над своей территорией», сообщила пресс-служба Госдепа.

Госсекретарь повторил послание президента США Джо Байдена о том, что США всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля «над своей территорией» путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении, передает ТАСС.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства в ходе телефонного разговора проинформировал своего коллегу об очередном пакете военной помощи, о котором Вашингтон объявил ранее на этой неделе, а также о будущих поставках. Помимо этого, стороны обсудили поставки украинского зерна и обеспечение безопасности ядерных объектов на Украине.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.

Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.

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