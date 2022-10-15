Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 28 человек

Выросло число жертв после взрыва на шахте на севере Турции до 28 человек

Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджу на телеканале TRT.

По его словам, еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 11 пострадавших все еще находятся в больницах под наблюдением врачей.

Накануне сообщалось, что около 87 горняков заблокированы из-за взрыва в одной из шахт на севере Турции. Взрыв прогремел в 18.15 в угольной шахте на глубине 300 метров.