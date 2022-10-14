Путин: Не имеющим выхода к океану странам Центральной Азии очень интересна Россия

Президент Владимир Путин заявил, что для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия

России в данный момент интересно сотрудничество со странами Центральной Азии, так же как и странам, не имеющим выхода к океану, интересна Россия, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, такое сотрудничество в многостороннем центральноазиатском контексте выгодно для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно, передает РИА «Новости».

Также одной из причин Путин назвал растущие объемы торговли и развитие новых логистических цепочек.

Глава государства добавил, что в данный момент Россия «смотрит, как реанимировать некоторые заброшенные в дальний ящик проекты», к тому же теперь это можно сделать на «совершенно новой технологической базе и в странах Центральной Азии».

При этом ранее российский лидер указал на попытки помешать сотрудничеству России и стран Центральной Азии извне.