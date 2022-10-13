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Путин встретился с лидерами Таджикистана и Киргизии
Президент России Владимир Путин провел в Астане встречу с лидерами Таджикистана и Киргизии
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Президент России Владимир Путин в четверг на полях саммита в Астане проводит трехстороннюю встречу с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры трех стран обсудят обстановку на киргизско-таджикской границе, обострение на которой Москва воспринимает с озабоченностью, передает ТАСС.
Напомним, в середине сентября произошло обострение обстановки на границе Киргизии и Таджикистана. Киргизия обвинила таджикских пограничников в проникновении на участок границы у местности Булак-Башы Баткенского района Киргизии. В конце сентября стороны подписали протокол о прекращении конфликта на границе.
Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию
Президент Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию, создав крупнейший хаб
Утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, утраченный объем транзита в Балтийском море можно было бы переместить в регион Черного моря, сделав его основным маршрутом поставки российского топлива. Подобное решение будет целесообразным и безопасным, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
В Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
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Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.
«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, которое он сделал на Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.
По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.
Путин заявил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности в рамках региона. Он подчеркнул, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики Афганистан оказался не способен без помощи решать связанные с террористическими угрозами проблемы, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
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Песков: Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ в знак внимания
Песков: Президент Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ в знак внимания
Российский лидер Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну из-за прохладной питерской погоды, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, это было определенным жестом внимания, который показывает обоюдный дружеский настрой руководителей двух стран, передает РИА «Новости».
На кадрах опубликованного в Telegram-канале «Пул №3» ролика видно, что лидер ОАЭ выходит из здания в пальто Путина и затем обменивается с ним долгим дружеским рукопожатием.
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером, подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, а также отметил ожидание стремительного роста объема торгово-экономических отношений.
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Байден усомнился в намерении Путина применить ядерное оружие на Украине
Российский президент Владимир Путин вряд ли намерен применять тактическое ядерное оружие, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.
Байден заявил в интервью CNN, что сомневается в намерениях российского коллеги задействовать тактическое ядерное оружие, передает ТАСС.
«Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома.
Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Путин передал звезду Героя России дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной Корса), которая была посмертно удостоена звания Героя России, и передал ей награду.
Путин передал награду дочери Корсы и сказал, что она была абсолютно мужественным, знаковым человеком для Донецкой республики. По словам президента России, Качуру очень многие уважали и любили, передает РИА «Новости».
Ольга Качура находилась у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом «Град» в Горловке, воевала в Иловайске, Авдеевке и Дебальцево. Погибла 3 августа под огнем артиллерии.
С воинскими почестями 4 августа была похоронена на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».
В тот же день президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя России.
Напомним, 25 августа в Новокузнецке заложили памятный камень на месте строительства Площади защитников Донбасса, основой композиции который решено сделать памятник Герою России и Донбасса Ольге Качуре.
Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма
Президент Владимир Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» является актом международного терроризма
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Происшествие на «Северных потоках» является актом международного терроризма, в этом не осталось сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, целью теракта стал подрыв энергобезопасности всего континента циничным образом – заблокировать источники дешевой энергии, чтобы лишить миллионы людей, а также промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и вынудить приобретать все это по завышенным ценам, передает РИА «Новости».
Также Путин подчеркнул, что сама идея эксплуатации «Северных потоков» не несет никакой политической подоплеки. Поэтому, как отметил президент, судьбу этого коммерческого проекта должны решать совместно Россия и ее партнеры.
При этом глава государства заверил, что страна готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.
Говоря о диверсии на «Северных потоках», российский лидер заявил, что за произошедшим стоит тот, кто стремится разорвать связи России и Европы.
Согласно оценкам экспертов, убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году превысят 300 млрд евро. Как отметил Путин, это составляет около 2% ВВП еврозоны.
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По факту повреждения трубопроводов Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
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Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Телеканал «Россия 24» показал прибытие в Петербург президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал канал «Россия 24».
Об этом сообщают РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге в формате один на один встретится с президентом ОАЭ.
Ранее Путин и президент ОАЭ по телефону обсудили стратегическое партнерство. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ.
Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток
В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.
В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.
Путин: Лидеры ЕС ведут курс на деиндустриализацию своих стран
Президент Владимир Путин ответил цитатой нобелевского лауреата Милтона Фридмана о причинах дефицита товаров на рынках
Российский лидер Владимир Путин привел цитату нобелевского лауреата Милтона Фридмана в контексте ответа на вопрос о причинах дефицита товаров на рынках, комментируя идею Запада ввести потолок цен на российские энергоносители.
По его словам, согласно цитате американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана, если необходимо создать дефицит, например, помидоров, то нужно принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Таким образом получится дефицит помидоров – то же самое с нефтью или газом», передает ТАСС.
Путин заметил, что такие прописные истины остались за пределами понимания руководителей некоторых стран. По непонятным причинам лидеры таких стран как будто специально ведут курс на деиндустриализацию своих стран, и как следствие, на снижение качества жизни граждан, отметил глава государства.
Президент добавил, что необходимо четкое понимание последствий установления искусственных ценовых потолков, так как ограничения неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, а после спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости.
Президент добавил, что в первую очередь это ударит по беднейшим государствам.
Ранее Путин заметил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, однако она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
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Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2023 год
Президент России Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2023 год
Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.
В октябре прошлого года правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года.
Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
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Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
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В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Президент ОАЭ подтвердил Путину готовность посредничества на переговорах Москвы и Киева
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бел Заид Аль Нахайян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, сообщают эмиратские СМИ.
В ходе встречи Путин заявил, что Москва ценит усилия ОАЭ по готовности продолжать посреднические действия, передает ТАСС со ссылкой на агентство BAM.
Президент ОАЭ сообщил российскому коллеге «о позиции украинской стороны по ряду вопросов».
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером.
Путин указал цель действий России в сфере энергоресурсов
Президент России Путин назвал действия России в сфере энергоресурсов направленными на стабилизацию мировых рынков
Действия Москвы, касающиеся энергоресурсов, не направлены на создание проблем, они направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Петербурге.
Глава страны добавил, что Россия работает активно и в рамках ОПЕК+. Он подчеркнул, что Москва не создает своими решениями никому проблем, ее действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках.
Путин подчеркнул важность того, чтобы и потребители энергоресурсов, и компании, занимающиеся добычей, и поставщики на рынки чувствовали спокойствие, стабильность и уверенность, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее страны ОПЕК+ в ходе заседания, состоявшегося на минувшей неделе, приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
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Путин прибыл на саммит СВМДА в Астану
Путин прибыл на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Как сообщает РИА «Новости», повестка мероприятия будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами. Отмечается, что по инициативе российской стороны к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров.
Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.