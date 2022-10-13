Путин встретился с лидерами Таджикистана и Киргизии

Президент России Владимир Путин провел в Астане встречу с лидерами Таджикистана и Киргизии

Президент России Владимир Путин в четверг на полях саммита в Астане проводит трехстороннюю встречу с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры трех стран обсудят обстановку на киргизско-таджикской границе, обострение на которой Москва воспринимает с озабоченностью, передает ТАСС.

Напомним, в середине сентября произошло обострение обстановки на границе Киргизии и Таджикистана. Киргизия обвинила таджикских пограничников в проникновении на участок границы у местности Булак-Башы Баткенского района Киргизии. В конце сентября стороны подписали протокол о прекращении конфликта на границе.