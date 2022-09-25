Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении пограничного конфликта

Представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении вооруженного конфликта на общем участке границы, заявил в Баткенской области (Киргизия) замглавы кабмина, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.

«С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликта», – сказал он. По его словам, он рассчитывает, что стороны будут строго выполнять указанные в нем условия. С таджикской стороны документ подписал глава ГКНБ Саймумин Ятимов, передает ТАСС.

«С сегодняшнего дня наступает мир, жители Ляйлякского и Баткенского районов, которые ранее покинули свои дома, могут возвращаться», – отметил глава ГКНБ. При этом заверив, что со стороны киргизских властей будет организована доставка беженцев в их населенные пункты.

В понедельник председатели Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между странами.

Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от приграничного конфликта ВС на границе с Таджикистаном составляет 18 млн долларов, рассказали в Киргизии.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.