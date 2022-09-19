В Киргизии подсчитали ущерб от конфликта с Таджикистаном

Власти Киргизии назвали число погибших в ходе конфликта с Таджикистаном

В ходе боестолкновений на границе с Таджикистаном погибли двадцать четыре гражданина Киргизии, в больницах остаются 87 пострадавших, сообщило киргизское министерство здравоохранения.

«В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 погибших», – приводит ТАСС текст сообщения, размещенного на странице Минздрава в соцсети Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской).

«Всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», – сообщило киргизское министерство здравоохранения. Там уточнили, что в основном у пострадавших «осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела». Их размещают в больницах пограничной с Таджикистаном Баткенской области и Бишкека.

Как сообщил глава Госкомитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, среди пострадавших имеются как военнослужащие, так и гражданские лица.

В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня.

В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан.

Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».

В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).

В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.