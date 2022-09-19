Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мире

Председатели Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между странами, сообщил глава киргизского ведомства Камчыбек Ташиев.

«Главная суть протокола – стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны – председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», – приводит агентство Turmush слова представителя ведомства, передает ТАСС.

Также он добавил, что «на территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется» и сообщил, что во вторник вечером планируется еще одна встреча.

Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от приграничного конфликта ВС на границе с Таджикистаном составляет 18 млн долларов, рассказали в Киргизии.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.