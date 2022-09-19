Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мире

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19 сентября, понедельник | Последнее обновление — 20:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России
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По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Но справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами.
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Со временем каждого из нас не станет, но если страна останется – значит, мы жили не зря. Поэтому будущее страны – куда более реальная цель, чем наши (и ваши, Алла Борисовна) гонорары и фуршеты, поместья и дачные участки, машины и яхты.
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Нужно быть готовыми к тому, что в предстоящие месяцы Казахстан немного «потрясет» и отдельные проявления смогут вызывать в России подозрительность. Принципиальное значение имеет способность отделить главное от второстепенного.
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мире
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Председатели Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между странами, сообщил глава киргизского ведомства Камчыбек Ташиев.
«Главная суть протокола – стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны – председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», – приводит агентство Turmush слова представителя ведомства, передает ТАСС.
Также он добавил, что «на территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется» и сообщил, что во вторник вечером планируется еще одна встреча.
Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от приграничного конфликта ВС на границе с Таджикистаном составляет 18 млн долларов, рассказали в Киргизии.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.
В Киргизии сообщили о 46 погибших во время конфликта на границе с Таджикистаном
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Количество погибших граждан Киргизии в результате конфликта с Таджикистаном увеличилось до 46, пострадали 140, сообщили в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
«По оперативным данным, переданным из Баткенской области, в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 10 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 46 человек», – заявил представитель пресс-службы, передает РИА «Новости».
По его словам, пострадали 140 человек, из них семь отправлены на амбулаторное лечение.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.
17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.
В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.
Власти Киргизии назвали число погибших в ходе конфликта с Таджикистаном
В ходе боестолкновений на границе с Таджикистаном погибли двадцать четыре гражданина Киргизии, в больницах остаются 87 пострадавших, сообщило киргизское министерство здравоохранения.
«В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 погибших», – приводит ТАСС текст сообщения, размещенного на странице Минздрава в соцсети Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской).
«Всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», – сообщило киргизское министерство здравоохранения. Там уточнили, что в основном у пострадавших «осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела». Их размещают в больницах пограничной с Таджикистаном Баткенской области и Бишкека.
Как сообщил глава Госкомитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, среди пострадавших имеются как военнослужащие, так и гражданские лица.
В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня.
В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан.
Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».
В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).
В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.
Руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе
Руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече договорились пресекать провокации и перестрелки на границе двух стран, сообщила пресс-служба пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.
«В течение ночи до 09.00 (06.00 мск) 17 сентября 2022 года начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельбы на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области», – сообщила пресс-служба погранслужбы ГКНБ Киргизии в своем Telegram-канале.
Кроме того, «в целях координации действий» продолжит работу совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений, пограничных ведомств и правоохранительных органов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Он расположен на КПП «Гулистон-автодорожный».
При этом в погранслужбе Киргизии отметили, что «по состоянию на 03.00 (00.00 мск) 17 сентября 2022 г. обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная».
В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня.
В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и о 87 пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном.
Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».
В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).
В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.
Таджикские военные подорвали мост в Киргизии
Военные Таджикистана в ходе конфликта на границе подорвали 36-метровый мост в Киргизии, сообщили киргизского министерства транспорта и коммуникаций.
«На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу», – заявил представитель киргизского министерства, передает РИА «Новости».
По его словам, в связи с внезапным началом военных действий со стороны сопредельного государства на приграничных участках границы Баткенской области осталась дорожно-строительная техника: погрузчик, экскаватор, бульдозер и несколько легковых автомобилей.
«В настоящий момент в связи с крайне напряженной обстановкой… вызволить или получить какую-либо информацию о состоянии оставленной техники не представляется возможным. При первой же возможности будет сообщено дополнительно в рабочем порядке», – отметили в ведомстве.
Власти Киргизии заявили в субботу, что таджикская сторона нарушила достигнутые ранее договоренности о прекращении огня и обстреляла киргизскую пограничную заставу.
До этого в МВД Таджикистана сообщили, что в результате обстрелов с применением тяжелой боевой техники со стороны Киргизии погибли несколько мирных граждан.
Ранее руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились пресекать провокации.
В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня.
МВД Таджикистана объявило о погибших мирных гражданах после атаки Киргизии
В результате нападения киргизских военных в Таджикистане погибли мирные жители, заявили в таджикском министерстве внутренних дел.
«После достижения договоренностей о запрещении применения оружия и боевых снарядов в районах конфликта на границе Таджикистана и Киргизии и объявления режима прекращения огня киргизская сторона нарушила договоренность, применив тяжелую боевую технику, в том числе военные вертолеты и беспилотники, наносившие удары по жилым домам и общественным объектам Таджикистана», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В результате нападения погибли мирные жители, добавили в МВД страны. Число погибших там не сообщили.
По данным министерства, 16 сентября около 17.20 (15.20 мск) киргизские беспилотники повредили мечеть, обстрелам подверглись десятки жилых домов, центров обслуживания, общественного и личного транспорта.
«После объявления о прекращении огня такие беспорядки и нарушения военного соглашения киргизскими военными продолжаются», – заключили в МВД.
Утром в субботу погранслужба Киргизии сообщила, что таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии. В киргизском минздраве заявили, что количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек.
Таджикские военные открыли огонь по территории Киргизии
С таджикской стороны был произведен минометный обстрел села Достук Баткенского района, рассказали в пресс-центре пограничной службы киргизского Госкомитета нацбезопасности.
Таджикистан со своей стороны обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня, передает РИА «Новости».
«Из населенных пунктов Самаркандек и Коктош Баткенского района Киргизии из группового оружия ведется обстрел приграничных районов Таджикистана», – сказали в пресс-службе пограничных войск таджикского ГКНБ.
Отмечается, что Киргизия сейчас размещает на границе дополнительные силы и укрепляет боевые позиции. В ГКНБ считают, что это свидетельствует о подготовке киргизской стороной новых провокаций.
«С 12:30 (09:30 мск) до 12:35 (09:35 мск) таджикская сторона обстреливала позиции и подразделения внутренних войск МВД Кыргызстана в местности Торт-Кочо Баткенского района», – заявил представитель пресс-центра.
Сейчас перестрелка прекратилась, начато расследование инцидента. Ранее в МВД Таджикистана сообщили, что в результате обстрелов с применением тяжелой боевой техники со стороны Киргизии погибли несколько мирных граждан.
Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле приграничного села из минометов
Таджикская сторона обстреляла утром из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии, сообщила погранслужба Киргизии.
«Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08.50 (05.50 мск) до 08.55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы-Арык Баткенского района. В 08.55 обстрел был прекращен», – приводит текст сообщения погранслужбы Киргизии ТАСС.
Как уточнило ведомство, по состоянию на 09.00 (06.00 мск) обстановка на границе «характеризуется как напряженная».
Ранее руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились пресекать провокации.
В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня.
В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и о 87 пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном.
Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».
В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).
В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.
Киргизия сообщила о 103 пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном
Количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек, сообщило министерство здравоохранения республики.
«В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе по состоянию на 09.00 (06.00 мск) 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», – приводит сообщение ведомства агентство 24.kg.
Отмечается, что у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения.
В Баткенскую областную объединенную больницу госпитализировали 41 пострадавшего, в центры общеврачебной практики Лейлека – 21, Кулунду – трех, Сулюкты – шесть.
В Национальном госпитале находятся 20 пострадавших, в Национальном хирургическом центре – один, и в Национальном центре охраны материнства и детства – шесть пострадавших.
Утром в субботу погранслужба Киргизии сообщила, что таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии.
Ранее руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились пресекать провокации.
В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня.
В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и о 87 пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном.
Бишкек заявил об использовании Таджикистаном нерегулярных формирований в боях
В ходе вторжения Таджикистана с таджикской стороны в боестолкновениях участвовали нерегулярные военизированные формирования, заявил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев генсеку ООН Антониу Гутерришу.
МИД Киргизии сообщил, что Кулубаев «обратил внимание генсека» на то, что Бишкек «принял решительные ответные меры» только в «целях самообороны и защиты» своей территории. Министр указал, что Киргизия подверглась «неспровоцированному вторжению таджикских вооруженных сил и нерегулярных военизированных формирований», передает ТАСС.
Гутерриш в ходе телефонного разговора отметил, что «с глубокой озабоченностью отслеживает развитие ситуации». Генсек заявил о «недопустимости дальнейшего усугубления конфликта и важности его скорейшего решения только путем конструктивного мирного диалога сторон». Гутерриш выразил готовность лично встретиться с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Нью-Йорке 20 сентября.
На днях в Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН. С 21 сентября стартует неделя высокого уровня ГА ООН.
Напомним, бои с применением бронетехники и артиллерии развернулись вокруг Баткенского района Киргизии – самого отдаленного и частично изолированного региона страны. Киргизия и Таджикистан силой оружия оспаривают друг у друга спорную территорию.
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После 1991 года началась борьба за главный местный ресурс – воду. Выяснилось, что главный водозабор, питающий восточную часть Ферганской долины на реке Исфора/Исфара находится на границе таджикского эксклава Ворух, но не весь, а частично. Киргизская сторона настаивает на том, что это именно Бишкек все эти тридцать лет вкладывался в его ремонт и содержание, да и большая его часть физически, с точки зрения киргизов, находится на киргизской территории.
В Киргизии объявили 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном, сообщила пресс-служба главы государства.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Напомним, бои с применением бронетехники и артиллерии развернулись вокруг Баткенского района Киргизии – самого отдаленного и частично изолированного региона страны. Киргизия и Таджикистан силой оружия оспаривают друг у друга спорную территорию.
После 1991 года началась борьба за главный местный ресурс – воду. Выяснилось, что главный водозабор, питающий восточную часть Ферганской долины на реке Исфора/Исфара находится на границе таджикского эксклава Ворух, но не весь, а частично. Киргизская сторона настаивает на том, что это именно Бишкек все эти тридцать лет вкладывался в его ремонт и содержание, да и большая его часть физически, с точки зрения киргизов, находится на киргизской территории.
Погранслужба Киргизии сообщила об отводе сил от границы с Таджикистаном
Дополнительные силы и средства отводятся от киргизско-таджикской границы в соответствии с договоренностями двух стран, сообщила Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
«В рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации», – приводит сообщение ТАСС.
Также отмечается, что правоохранительные органы двух республик «осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование» автомобильной дороги, которая соединяет как таджикские города Худжанд и Канибадам, так и киргизские населенные пункты Арка и Борбордук.
В пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии сообщили, что по состоянию на 22:00 (19:00 мск) 18 сентября 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной с тенденцией к стабилизации, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД Киргизии заявили, что произошедший приграничный конфликт с Таджикистаном можно расценивать как заранее спланированную вооруженную агрессию со стороны Душанбе.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.
17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.
В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.
Путин провел переговоры с президентами Киргизии и Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.
«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье. Условлено о продолжении контактов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.
17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.
Киргизия заявила об обстрелах приграничного села со стороны Таджикистана
Таджикские военные провели обстрел приграничного поселка Достук в Баткенском районе Киргизии, сообщила пограничная служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
«По состоянию на 11.15 (08.15 мск) минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района. Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов», – цитирует сообщение ГКНБ ТАСС.
Утром в субботу погранслужба Киргизии сообщила, что таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии. В киргизском минздраве заявили, что количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек.
Между тем в МВД Таджикистана сообщили, что в результате обстрелов с применением тяжелой боевой техники со стороны Киргизии погибли несколько мирных граждан.
Число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном увеличилось до 59
Количество погибших граждан Киргизии во время боестолкновений на границе с Таджикистаном выросло до 59, сообщает пресс-служба киргизского минздрава.
«В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела еще 13 погибших. Общее число погибших достигло 59», – приводит сообщение РИА «Новости».
По данным ведомства, число пострадавших выросло до 144.
Ранее в Киргизии заявили о 46 погибших и о 140 пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта с Таджикистаном.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.
17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.
В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.
Таджикистан подтвердил гибель 41 человека в конфликте на границе с Киргизией
После конфликта на границе Таджикистана и Киргизии заместитель МИД Таджикистана Содик Имоми сообщил о гибели 41 человека в ходе вооруженного конфликта.
«В результате агрессивных действий Киргизии на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека», – передает ТАСС его слова, сказанные на брифинге.
Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от приграничного конфликта ВС на границе с Таджикистаном составляет 18 млн долларов, рассказали в Киргизии.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.
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