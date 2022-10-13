Путин заявил о преодолении острой фазы пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о преодолении пика пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин считает, что пик пандемии коронавируса удалось преодолеть. При этом, по его словам, огромную роль в борьбе с инфекцией сыграли волонтерские движения.

«Острая фаза пандемии коронавируса, которую мы миновали, показала несомненно полезную роль, которую добровольческие и молодежные структуры играют в оказании помощи и содействия населению», – передает ТАСС слова Путина на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В своем выступлении российский лидер поднял вопрос о важности сотрудничества государств-участников Совещания в социальной и культурно-гуманитарной сферах, в продвижении межцивилизационного диалога и контактов между людьми. «Поддержки, в частности, требуют и волонтерские движения», – сказал он, добавив, что у России в этих вопросах накоплен богатый опыт, которым она готова поделиться с заинтересованными странами.

Путин отметил, что совместная работа в рамках СВМДА продвигается в позитивном ключе. Он заверил, что Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами.

Ранее в ходе саммита Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.