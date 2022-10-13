Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану

Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.

«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, сделанное на на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в четверг в Астане.

По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.

«К сожалению, одним из острейших вызовов безопасности для нашего региона по-прежнему остается Афганистан. Об этом коллеги уже говорили сегодня. Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.