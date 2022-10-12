Кремль раскритиковал Запад за упражнения в ядерной риторике

Илон Маск опроверг сообщения о переговорах с Путиным

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не обсуждал с Путиным мирный план по Украине

Разговаривал с президентом России Владимиром Путиным один раз 18 месяцев назад о космосе, заявил миллиардер Илон Маск.

Он добавил, что перед публикацией своего плана урегулирования на Украине не общался с Путиным.

«Я разговаривал с Путиным только один раз около 18 месяцев назад. Речь шла о космосе», – ответил Маск в соцсетях, передает ТАСС.

О якобы состоявшемся разговоре Маска с российским президентом рассказал Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Бизнесмен в письме для подписчиков компании сообщил, что якобы Маск сам сообщил ему о деталях разговора с Путиным, пишет издание Vice.

Бреммер со ссылкой на этот пересказ заявил, что президент России якобы подтвердил свою готовность к переговорам, при условиях, что Крым и все присоединенные территории будут российскими, а Украина признает это и останется нейтральным государством, при этом свои цели Россия намерена достичь «несмотря ни на что».

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби прокомментировал сообщения СМИ о якобы состоявшихся переговорах президента России Владимира Путина и Илона Маска по Украине. Он заявил, что предоставляет право господину Маску самому рассказать о своих переговорах. При этом Кирби отметил, что Маск не является представителем правительства США.

По его словам, когда наступит подходящее время для переговоров с Россией должен определить Зеленский, Белый дом не будет диктовать ему это.

Напомним, Илон Маск предложил план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Также миллиардер устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».

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