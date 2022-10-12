Кремль раскритиковал Запад за упражнения в ядерной риторике

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12 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

Европу перестали устраивать любые поставщики газа Marcin Bielecki/EPA/ТАСС
Еще недавно только Россия и Газпром были виноваты во всех проблемах европейцев. Теперь в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и даже «спасительного» американского СПГ. Европейцы явно готовят почву для того, чтобы дать себе право уничтожить существующую систему ценообразования, коммерческие контракты и в целом существующий энергорынок, чтобы самим стать монополистами и установить свои цены и правила.  Подробности...
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Украина теряет электричество и американскую связь

Российские удары вынудят киевскую власть прибегнуть к веерным отключениям REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Во вторник Россия нанесла новые ракетные удары по Украине. Целями вновь стали ТЭЦ, железнодорожные узлы и даже терминалы связи Starlink, разработанные в компании Илона Маска и используемые ВСУ для передачи данных и коммуникации. Однако на некоторые области Украины за два дня массированных обстрелов не упало ни одной ракеты. С чем это связано? Подробности...
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«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...

Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...

Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
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Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

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  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
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    ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе, изъяты два ПЗРК «Игла» Киев оценил ущерб энергетической инфраструктуре от ударов России В Эстонии призвали Европу не бояться заявления России о «красных линиях» на Украине Бердымухамедов заявил об интересе Туркмении в развитии отношений с Украиной

    Главная тема


    Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

    экспорт российской нефти


    Власти Польши назвали повреждение нефтепровода «Дружба» случайностью

    слуга хозяина


    Байден посоветовал Зеленскому, как просить деньги

    зенитные комплексы


    Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS

    Видео

    массированный удар


    Как российские войска обманывают ПВО Украины

    бывший ссср


    Российская разведка начинает работу на Украине с чистого листа

    Союзный договор


    Зачем Москва и Минск создали военную группировку в Белоруссии

    Российский рынок


    Почему рухнули акции Газпрома

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    наше дело правое


    Сергей Миркин: Время быть жесткими

    новая карта


    Игорь Караулов: Куда дальше двигать границу России

    «плохая» война


    Общественное мнение: Украина откатывается назад в каменный век

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Кремль раскритиковал Запад за упражнения в ядерной риторике

    Пресс-секретарь президента Песков осудил ядерную риторику западных лидеров

    12 октября 2022, 12:30

    Текст: Антон Никитин

    Упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия ежедневно выражает сожаление в связи с тем, что западные главы государств – США, европейские – ежедневно упражняются в ядерной риторике. По его словам, это является очень пагубной практикой, провокационной практикой, передает РИА «Новости».

    Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет и не принимает, подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, бывший советник главы Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что российский президент станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение словами Болтона. В Кремле подчеркивали, что безопасность президента Путина обеспечивается на должном уровне.


    Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
    		    11 октября 2022, 14:59
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.

    Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.

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    Коментарии (82)
    В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
    Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время

    11 октября 2022, 19:59

    Текст: Валентина Григоренко

    Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.

    Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.

    Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.

    В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».

    NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. 

     

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    Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
    Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
    		    11 октября 2022, 12:42
    Фото: Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

    По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.

    По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.

    Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.

    Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».

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    Американцев ужаснули угрозы экс-советника главы Белого дома в адрес Путина
    Агрессивные предупреждения экс-советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес Владимира Путина шокировали американцев
    		    12 октября 2022, 10:27
    Фото: Michael Brochstein/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение после угроз бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.

    Так, по мнению одного из комментаторов, СМИ должны нести ответственность за распространение «бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей, передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.

    Еще один комментатор назвал его трусом и манипулятором, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого.

    «Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу», – поделился мнением еще один из читателей.

    Другой пользователь добавил, что Болтон уже много лет жаждет войны, только вот он не будет на передовой.

    «Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно», – написал пятый комментатор.

    Как подытожили читатели, слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме.

    Ранее в редакционной статье издания The Wall Street Journal журналисты подвергли критике рассуждения главы страны Джо Байдена о ядерной угрозе, отметив, что у президента есть проблемы с коммуникацией.

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    В США объяснили цель публикации данных о роли Украины в убийстве Дугиной
    Politico: Данные США об убийстве Дугиной стали предостережением Киеву
    		    12 октября 2022, 10:07
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщил источник газеты Politico.

    По данным Politico, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти «были возмущены», когда «украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве», передает ТАСС текст статьи газеты.

    По словам знакомого с этим вопросом чиновника, обнародование в последние дни информации о заговоре отчасти должно было послужить предупреждением Украине, чтобы она не повторяла подобного рода провокационных действий, указало издание.

    5 октября The New York Times сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. В Кремле заявили, что располагают теми же данными о причастности Киева к смерти россиянки.

    Напомним, Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.

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    Байден усомнился в намерении Путина применить ядерное оружие на Украине
    		    12 октября 2022, 04:33
    Фото: REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин вряд ли намерен применять тактическое ядерное оружие, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    Байден заявил в интервью CNN, что сомневается в намерениях российского коллеги задействовать тактическое ядерное оружие, передает ТАСС.

    «Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома.

    Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.

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    Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
    Телеканал «Россия 24» показал прибытие в Петербург президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна

    11 октября 2022, 14:06

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал канал «Россия 24».

    Об этом сообщают РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге в формате один на один встретится с президентом ОАЭ.

    Ранее Путин и президент ОАЭ по телефону обсудили стратегическое партнерство. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ.

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    Захарова сравнила позицию США по Украине со сказкой «Волк и семеро козлят»
    		    12 октября 2022, 10:02
    Фото: Репродукция ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Официальный спикер МИД Мария Захарова сочла ложью заявления США о том, что они якобы не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки братьев Гримм «Волк и семеро козлят».

    По ее словам, это история про то, как «миролюбивые» США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире – шнобелевская премия мира, передает радио Sputnik.

    По итогу Захарова отметила, что действия США – «что-то совершенно нелогичное». «Нельзя с одной стороны поставлять вооружения одной конфликтующей стороне, при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды», – заключила она.

    В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.

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    Илон Маск опроверг сообщения о переговорах с Путиным
    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не обсуждал с Путиным мирный план по Украине
    		    11 октября 2022, 20:33
    Фото: Nicole Kubelka/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Разговаривал с президентом России Владимиром Путиным один раз 18 месяцев назад о космосе, заявил миллиардер Илон Маск.

    Он добавил, что перед публикацией своего плана урегулирования на Украине не общался с Путиным.

    «Я разговаривал с Путиным только один раз около 18 месяцев назад. Речь шла о космосе», – ответил Маск в соцсетях, передает ТАСС.

    О якобы состоявшемся разговоре Маска с российским президентом рассказал Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Бизнесмен в письме для подписчиков компании сообщил, что якобы Маск сам сообщил ему о деталях разговора с Путиным, пишет издание Vice.

    Бреммер со ссылкой на этот пересказ заявил, что президент России якобы подтвердил свою готовность к переговорам, при условиях, что Крым и все присоединенные территории будут российскими, а Украина признает это и останется нейтральным государством, при этом свои цели Россия намерена достичь «несмотря ни на что».

    Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби прокомментировал сообщения СМИ о якобы состоявшихся переговорах президента России Владимира Путина и Илона Маска по Украине. Он заявил, что предоставляет право господину Маску самому рассказать о своих переговорах. При этом Кирби отметил, что Маск не является представителем  правительства США.

    По его словам, когда наступит подходящее время для переговоров с Россией должен определить Зеленский, Белый дом не будет диктовать ему это. 

    Напомним, Илон Маск предложил план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Также миллиардер устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.

    В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».

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    Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией
    Глава французского МИД Катрин Колонна предложила продолжить диалог с руководством России
    		    11 октября 2022, 13:06
    Фото: IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter призвала продолжить диалог с руководством России.

    По ее словам, прекращение такого канала связи является безответственным и худшим вариантом развития событий, передает «Интерфакс».

    Колонна напомнила, что такой диалог уже доказывал свою эффективность. Так, она привела в пример поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была согласована с российской стороной.

    При этом глава МИД Франции призвала высказывать более сдержанно в свете недавних заявлениий президента США Джо Байдена о риске применения ядерного оружия в мире, который он назвал «ядерным Армагеддоном».

    Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ. 

    Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».

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    Чиновники США решили не бойкотировать встречи на G20 из-за России
    СМИ сообщают о решении чиновников США не бойкотировать встречи G20 из-за России, как в апреле

    11 октября 2022, 15:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Государственные служащие в Вашингтоне в этот раз решили не бойкотировать заседание G20 на этой неделе, как они это сделали в апреле в знак протеста против спецоперации России на Украине, сообщил Blоomberg.

    Как сообщил источник агентству Blоomberg, глава ведомства и другие должностные лица планируют опровергнуть все сказанное россиянами и осудить действия страны на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в апреле чиновники из нескольких стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время выступления министра финансов России Антона Силуанова.

    Ранее сообщалось, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20 в ноябре.

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    Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2023 год
    Президент России Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2023 год

    11 октября 2022, 14:55

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.

    В октябре прошлого года правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года.

    Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

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    В США рассказали о «жалких потугах» Байдена в связи с энергокризисом
    Журналист Fox News рассказал, как в стремлении возродить ядерное соглашение с Ираном Джо Байден сделал только хуже

    12 октября 2022, 09:01

    Текст: Александра Юдина

    Стремление Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно сказалось на отношениях между США и Саудовской Аравией, считает обозреватель Fox News Чак Девор.

    По словам журналиста, «жалкие потуги» Байдена возродить совершенно не продуманное ядерное соглашение с Ираном возымели обратный эффект: Саудовская Аравия теперь настроена против США, как следствие, ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, передает РИА «Новости»

    При этом Девор отметил, что энергополитика американского президента заставила производителей нефти и природного газа опасаться тратить деньги на увеличение добычи. Однако в это же время жесткие ограничения на привлечение капитала крупными банками постепенно лишают американский нефтегазовый сектор средств, необходимых для бурения новых скважин.

    Так, по мнению газеты, высокие цены на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также опасения по поводу рецессии могут оказать негативное влияние на результаты демократов на выборах в палату представителей США в ноябре.

    Накануне стало известно, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Эр-Риядом, глава Белого дома Джо Байден полагает, что их необходимо изменить.

    До этого стало известно, что глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес предложил приостановить продажу вооружений Саудовской Аравии. Во вторник проект о прекращении продаж оружия был внесен в сенат США.

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    Путин указал цель действий России в сфере энергоресурсов
    Президент России Путин назвал действия России в сфере энергоресурсов направленными на стабилизацию мировых рынков

    11 октября 2022, 14:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Действия Москвы, касающиеся энергоресурсов, не направлены на создание проблем, они направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Петербурге.

    Глава страны добавил, что Россия работает активно и в рамках ОПЕК+. Он подчеркнул, что Москва не создает своими решениями никому проблем, ее действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы и потребители энергоресурсов, и компании, занимающиеся добычей, и поставщики на рынки чувствовали спокойствие, стабильность и уверенность, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее страны ОПЕК+ в ходе заседания, состоявшегося на минувшей неделе, приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.

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    В США намерены продолжать продажу нефти из резерва для снижения цены
    Минэнерго США заявило о готовности продолжать продажу стратегических запасов нефти в предстоящие месяцы

    11 октября 2022, 20:50

    Текст: Кристина Цыцура

    США готовы в случае необходимости продолжить продажу нефти из стратегического резерва в предстоящие месяцы, сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

    По его словам, недавно США объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей в ноябре, что должно оказать давление на рынок, направленное на снижение цен, и намерены делать это и впредь, пока не цели не будут достигнуты, передает ТАСС.  

    Так он прокомментировал решение ОПЕК+ приступить к сокращению объемов добычи нефти.

    Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.

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