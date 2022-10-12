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В США рассказали о «жалких потугах» Байдена в связи с энергокризисом
Журналист Fox News рассказал, как в стремлении возродить ядерное соглашение с Ираном Джо Байден сделал только хуже
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Стремление Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно сказалось на отношениях между США и Саудовской Аравией, считает обозреватель Fox News Чак Девор.
По словам журналиста, «жалкие потуги» Байдена возродить совершенно не продуманное ядерное соглашение с Ираном возымели обратный эффект: Саудовская Аравия теперь настроена против США, как следствие, ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, передает РИА «Новости»
При этом Девор отметил, что энергополитика американского президента заставила производителей нефти и природного газа опасаться тратить деньги на увеличение добычи. Однако в это же время жесткие ограничения на привлечение капитала крупными банками постепенно лишают американский нефтегазовый сектор средств, необходимых для бурения новых скважин.
Так, по мнению газеты, высокие цены на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также опасения по поводу рецессии могут оказать негативное влияние на результаты демократов на выборах в палату представителей США в ноябре.
Накануне стало известно, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Эр-Риядом, глава Белого дома Джо Байден полагает, что их необходимо изменить.
До этого стало известно, что глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес предложил приостановить продажу вооружений Саудовской Аравии. Во вторник проект о прекращении продаж оружия был внесен в сенат США.
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Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
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Fox News: Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Fox News: Президент США Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, среди которых провал в Афганистане, уступки Китаю и конфликт на Украине.
Телеведущая сказала, что Байден превратил США в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, передает РИА «Новости».
Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности «ядерного армагеддона». По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
В США высказали желание завершить конфликт на Украине
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Кирби заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине
США хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Эй-би-си.
Кирби заявил, что необходимо, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из сложившейся ситуации мирным и дипломатическим путем, передает ТАСС.
Отмечается также, что Кирби считает, что началу переговоров мешает Россия, также Москва не подает сигналов о готовности к этому.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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В США признали «величайшим провалом» слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Экс-госсекретарь США Помпео: Слова Байдена о ядерном Армагеддоне стали величайшим провалом страны за десятилетия
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Слова Джо Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» стали одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в эфире Fox News экс-госсекретарь Майк Помпео.
Помпео отметил, что слова Байдена об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, звучат безрассудно. Экс-госсекретарь добавил, что власти США допустили одну из величайших ошибок во внешней политике за последние несколько десятков лет, передает РИА «Новости».
По словам Помпео, слова Байдена представляют опасность для граждан США, так как говорить о таких серьезных вещах вскользь, на сборе пожертвований для Демпартии, несколько странно.
Ранее Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
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В Китае предрекли конец гегемонии США
Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии
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Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.
Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.
В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.
«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.
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В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время
Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.
Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
Антонов: США закрепились в статусе участника конфликта на Украине
Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине
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Заявления США о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как отмечается в письменном заявлении дипломата, распространенном посольством, Москва воспринимает заявления американского руководства о намерении поддерживать президента Украины Владимира Зеленского дополнительными поставками продукции военного назначения, в том числе новейших образцов, как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, передает ТАСС.
Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне, подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, – это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО, тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов.
Антонов обратил внимание, что решение России нанести удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине стало ответом на террористические акты в нашей стране, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме.
Российский посол в Вашингтоне призвал Соединенные Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились, перестать накачивать режим смертоносными вооружениями, так как это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта.
Ранее президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО и другую военную помощь. В МИД обвинили США в участии в «опосредованной войне» против России на Украине путем поставки Киеву вооружений, передаче разведданных и вербовке иностранных наемников.
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Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.
Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.
Байден: Запад намерен усиливать нажим на Россию
Президент США Байден заявил о намерении Запада усиливать нажим на Россию и поддерживать Украину сколько нужно
Коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину, заявил президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
По словам Байдена, «нынешние атаки [России] лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять [плечом к плечу] с народом Украины столько, сколько требуется», передает ТАСС.
По словам Байдена, Россия несет ответственность за «военные преступления», и отмечает, что США настроены на то, чтобы «привлекать [президента Владимира] Путина и Россию к ответственности» за это, «предоставлять поддержку, необходимую украинским силам».
По словам Байдена, «США решительно осуждают нанесенные сегодня Россией ракетные удары на Украине, в том числе в Киеве».
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
Илон Маск опроверг сообщения о переговорах с Путиным
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не обсуждал с Путиным мирный план по Украине
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Разговаривал с президентом России Владимиром Путиным один раз 18 месяцев назад о космосе, заявил миллиардер Илон Маск.
Он добавил, что перед публикацией своего плана урегулирования на Украине не общался с Путиным.
«Я разговаривал с Путиным только один раз около 18 месяцев назад. Речь шла о космосе», – ответил Маск в соцсетях, передает ТАСС.
О якобы состоявшемся разговоре Маска с российским президентом рассказал Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Бизнесмен в письме для подписчиков компании сообщил, что якобы Маск сам сообщил ему о деталях разговора с Путиным, пишет издание Vice.
Бреммер со ссылкой на этот пересказ заявил, что президент России якобы подтвердил свою готовность к переговорам, при условиях, что Крым и все присоединенные территории будут российскими, а Украина признает это и останется нейтральным государством, при этом свои цели Россия намерена достичь «несмотря ни на что».
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби прокомментировал сообщения СМИ о якобы состоявшихся переговорах президента России Владимира Путина и Илона Маска по Украине. Он заявил, что предоставляет право господину Маску самому рассказать о своих переговорах. При этом Кирби отметил, что Маск не является представителем правительства США.
По его словам, когда наступит подходящее время для переговоров с Россией должен определить Зеленский, Белый дом не будет диктовать ему это.
Напомним, Илон Маск предложил план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Также миллиардер устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
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Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией
Глава французского МИД Катрин Колонна предложила продолжить диалог с руководством России
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter призвала продолжить диалог с руководством России.
По ее словам, прекращение такого канала связи является безответственным и худшим вариантом развития событий, передает «Интерфакс».
Колонна напомнила, что такой диалог уже доказывал свою эффективность. Так, она привела в пример поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, которая была согласована с российской стороной.
При этом глава МИД Франции призвала высказывать более сдержанно в свете недавних заявлениий президента США Джо Байдена о риске применения ядерного оружия в мире, который он назвал «ядерным Армагеддоном».
Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
В США в кибератаке на аэропорты обвинили русскоязычных хакеров
Русскоязычных хакеров обвинили в кибератаке на сайты 14 американских аэропортов
Несколько сайтов аэропортов в Соединенных Штатах подверглись кибератаке, за нападением якобы стоит группа русскоязычных хакеров, сообщают американские телеканалы.
Нападение произошло утром в понедельник, DDoS-атака была совершена на сайты 14 аэропортов, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Атаке подверглись в том числе аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса, по данным канала, за ней якобы стоит группировка Killnet.
При этом кибератаки не повлияли на работу аэропортов, но усложнили поток информации о рейсах для пассажиров.
В августе Killnet объявляла о начале атак на военно-промышленного гиганта Lockheed Martin из США, он занимается в том числе производством РСЗО HIMARS.
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Чиновники США решили не бойкотировать встречи на G20 из-за России
СМИ сообщают о решении чиновников США не бойкотировать встречи G20 из-за России, как в апреле
Государственные служащие в Вашингтоне в этот раз решили не бойкотировать заседание G20 на этой неделе, как они это сделали в апреле в знак протеста против спецоперации России на Украине, сообщил Blоomberg.
Как сообщил источник агентству Blоomberg, глава ведомства и другие должностные лица планируют опровергнуть все сказанное россиянами и осудить действия страны на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в апреле чиновники из нескольких стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время выступления министра финансов России Антона Силуанова.
Ранее сообщалось, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20 в ноябре.
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