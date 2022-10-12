В США рассказали о «жалких потугах» Байдена в связи с энергокризисом

Журналист Fox News рассказал, как в стремлении возродить ядерное соглашение с Ираном Джо Байден сделал только хуже

Стремление Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно сказалось на отношениях между США и Саудовской Аравией, считает обозреватель Fox News Чак Девор.

По словам журналиста, «жалкие потуги» Байдена возродить совершенно не продуманное ядерное соглашение с Ираном возымели обратный эффект: Саудовская Аравия теперь настроена против США, как следствие, ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, передает РИА «Новости»

При этом Девор отметил, что энергополитика американского президента заставила производителей нефти и природного газа опасаться тратить деньги на увеличение добычи. Однако в это же время жесткие ограничения на привлечение капитала крупными банками постепенно лишают американский нефтегазовый сектор средств, необходимых для бурения новых скважин.

Так, по мнению газеты, высокие цены на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также опасения по поводу рецессии могут оказать негативное влияние на результаты демократов на выборах в палату представителей США в ноябре.

Накануне стало известно, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Эр-Риядом, глава Белого дома Джо Байден полагает, что их необходимо изменить.

До этого стало известно, что глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес предложил приостановить продажу вооружений Саудовской Аравии. Во вторник проект о прекращении продаж оружия был внесен в сенат США.

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