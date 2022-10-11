На выставке «Агропродмаш-2022» представили новые российские продукты

В Москве стартовала выставка производителей продуктов питания и предприятий пищевого машиностроения «Агропродмаш-2022»

В понедельник в Москве началась ежегодная выставка производителей продуктов питания и предприятий пищевого машиностроения «Агропродмаш–2022», где были представлены новое оборудование, технологии, сырье и ингредиенты от отечественных производителей.

Как отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, выставка «Агропродмаш» – одно из ключевых деловых событий в индустрии, так как экспозицию выставки представляли 577 компаний, из которых подавляющее большинство – российские. Так, столичное производство начало делать дозаторы жидкого азота, который помогает сохранить товарный вид и качество продукта до момента попадания к потребителю, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, столицу на выставке представлял не только частный бизнес, но и научный кластер. Стенд Московского государственного университета пищевых производств был усыпан отраслевыми новинками: непростым в производстве шоколадом с медом или сладости на основе сахарозаменителя – изомальта, который обеспечивает подпитку организма энергией, позволяя избежать резких скачков глюкозы в крови. По словам доцента кафедры кондитерских субтропических и пищевкусовых технологий МГУПП Татьяны Финогеновой, активно ведется разработка новых технологий в области кондитерского производства и здорового питания, например, для диабетиков.

«Агропродмаш-2022» продлится до 14 октября. В рамках выставки пройдут различные мастер-классы по квашению и солению овощей, а также хлебопекарной промышленности.