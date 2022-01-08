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Баку заявил о новых обстрелах со стороны Армении
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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском направлении в Карабахе.
«8 января примерно в 13:50 (12:50 мск) подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района», – передает РИА «Новости» сообщение.
Минобороны Азербайджана также уточнило, что в результате принятых ответных мер противник был подавлен.
«Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет. На данный момент обстановка в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана», – добавили в ведомстве.
В начале января сержант пограничной службы Азербайджана открыл огонь по своим сослуживцам, в результате погибли три человека.
Напомним, 8 декабря военнослужащий Азербайджана погиб на границе с Арменией. В средине ноября в Баку заявляли о семи погибших в боях на границе с Арменией.
Сатановский: Поддержка ОДКБ резко изменила поведение Токаева
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После поддержки со стороны ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев резко ужесточил риторику в отношении выступающих против него сил и приказал открывать по погромщикам огонь на поражение, заявил политолог Евгений Сатановский.
«Похоже, о двоевластии в Казахстане речь больше не стоит, Елбасы, члены его семьи и ближайшее окружение Назарбаева сошли с политической арены и Токаев становится реальным президентом», – написал Сатановский в своем Telegram.
Политолог отметил, что Казахстан прикрыт еще и с китайского фланга, поскольку лидер КНР Си Цзиньпин выступил против любых внешних сил, которые пытаются и могут пытаться дестабилизировать Казахстан. Что, с учетом позиции России, а также вовлеченности в процесс стабилизации ситуации в Казахстане соседних Киргизии и Таджикистана, делает свержение Токаева или захват власти боевиками, кто бы за ними ни стоял, заранее обреченной на провал авантюрой.
«Восток признает только силу, а выбить Казахстан из системы его сегодняшних отношений с Россией и Китаем или подменить их той же Турцией или Соединенными Штатами, очень трудно, если вообще возможно, хотя пытаться это сделать будут и Анкара, и Вашингтон. Волки травой не питаются, им крови и мяса надо», – подчеркнул он.
Сатановский также прокомментировал заявление Госдепартамента США по ситуации в Казахстане. «Когда американцы высказывают казахам недовольство и обеспокоенность в первую очередь тем, что Токаев попросил ОДКБ о поддержке и заявляют, что у самого Казахстана достатачно сил, чтобы со всем происходящим без нее справиться, выглядит это более чем странно. У него президентская резиденция и акимат города в Алма-Аты горят, международный аэропорт и телебашня боевиками захвачены, силовиков убивают, по всей стране отлично подготовленные вооруженные банды громят акиматы и отделения МВД в городах, а ему рассказывают, что и как он должен и чего ни в коем случае не должен делать. Совсем у Блинкена и Байдена ребята сбрендили, что ли? Или мы чего-то об отношениях США и Казахстана не знаем?», – добавил политолог.
По его словам, западные, в первую очередь американские, НКО руками и ногами поддерживают боевиков, которые с их точки зрения – «мирные протестующие, выступающие против коррумпированного режима». «Что до Турции, официальные СМИ и лично Эрдоган пока что показательно не педалируют ту или иную позицию, выжидая, чем дело кончится, но протурецкие, пантюркистские и панисламистские сетевые ресурсы после информации о вводе в Казахстан российских десантников так напряглись», – пояснил Сатановский.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.
Президент добавил, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, которые «не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним».
Ранее казахстанский политолог Марат Шибутов объяснил заявление Токаева о том, почему власти «проспали» нападение 20 тыс. боевиков на Алма-Ату. Он пояснил газете ВЗГЛЯД, что в подготовку массовых протестов в Казахстане могли быть вовлечены действующие руководители спецслужб, некоторые из них, кто был назначен при Назарбаеве, не были лояльны президенту Токаеву.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
США предложили властям Казахстана справиться с «протестами» без ОДКБ
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Власти Казахстана способны справиться с «протестами» собственными силами и без привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), миротворцы ОДКБ и силы безопасности Казахстана должны уважать права «участников акций протеста», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности просьбы [Казахстана об оказании ему срочного содействия], того, почему она была выдвинута, мы стремимся получать больше информации на этот счет. Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.
«Так что неясно, почему они (руководители Казахстана) чувствуют необходимость в какой-либо внешней помощи», – считает глава внешнеполитического ведомства США. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – приводит мнение Блинкена РИА «Новости».
Госсекретарь США призвал миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников «акций протеста». При этом Блинкен выразил мнение, что в основе беспорядков в Казахстане лежат причины экономического и политического характера.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
«Мы, разумеется, призываем эти миротворческие силы [ОДКБ] и правоохранительные органы [Казахстана] соблюдать международные права человека, стандарты в поддержку мирного урегулирования», – отметил госсекретарь США. «И, опять-таки, мы надеемся, что само правительство [Казахстана] сможет быстро заняться проблемами, которые фундаментальным образом являются экономическими и политическими по [своей] природе», – полагает Блинкен. С его точки зрения, «именно всем этим и вызваны протесты».
Кроме того, он высказался за то, чтобы правительство Казахстана действовало в складывающейся ситуации пропорционально угрозам, и осудил применение насилия, в том числе в отношении представителей и органов власти республики.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли
в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли
18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Днем позже в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Между тем в пятницу Токаев заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей. По его словам, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.
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Захарова ответила на хамские слова Блинкена о русских
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен высказался по поводу трагических событий в Казахстане в «типичной для себя хамской манере», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что ответ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на события в Казахстане абсолютно легитимен, о чем был уведомлен Совет Безопасности ООН.
Официальный представитель МИД России также раскритиковала реплику Блинкена о ситуации в Казахстане и вводе в республику миротворческих сил ОДКБ, где он заявил, что, «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».
«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности», – написала Захарова.
«Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей», – отметила дипломат.
Накануне госсекретарь США заявил, что власти Казахстана якобы способны справиться с «протестами» и без привлечения ОДКБ. «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», – заявил Блинкен.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Днем позже в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Между тем в пятницу Токаев заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей. По его словам, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.
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Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены
Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене, сообщила пресс-служба КНБ.
«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Масимов занимал пост руководителя КНБ более пяти лет – он возглавил комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента, передает РИА «Новости».
После победы на внеочередных президентских выборах Касым-Жомарт Токаев в день вступления в должность подписал указ о переназначении Масимова председателем комитета национальной безопасности (КНБ), который непосредственно подчиняется и подотчетен президенту. При этом согласие на его назначение главой КНБ давали депутаты сената (верхней палаты) парламента.
Масимов имеет гуманитарное образование. В 1985–1988 годах учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности «экономика и право». В 1989 году окончил Пекинский институт культуры и языков по специальности «современный китайский язык», в 1991 году – Институт международного права Уханьского университета по специальности «международное право», в 1995 году – Казахскую государственную академию управления по специальности «финансы и кредит».
Правительство Казахстана он возглавлял с 2007 по 2012 год, а с 2012 по 2014 год работал руководителем администрации президента. Затем в 2014 году вновь возглавил правительство и сохранил этот пост после проведения досрочных президентских выборов 26 апреля 2015 года.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
США обвинили Россию в попытке бросить вызов существующему миропорядку
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.
По словам главы Госдепа США, действия Москвы «угрожают создать новый прецедент на территории Европы, когда на обсуждение выносятся основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности». Эти принципы, продолжил госсекретарь США, заключаются в том, что «границы и территориальная целостность государства не могут быть изменены силой», «неотъемлемое право граждан демократических государств принимать решения в своих странах и определять будущее своей страны» должно уважаться, а «все члены международного сообщества связаны едиными правилами и должны нести издержки, если они не выполняют взятые на себя твердые обязательства», передает ТАСС.
«Эти принципы выходят за пределы Украины, они выходят за пределы Европы. Это фундаментальные правила, лежащие в основе мирового порядка, который мы вместе пытаемся установить, сохранить и при необходимости скорректировать. Бросая им вызов, Россия стремится бросить вызов самой международной системе и расшатать наш трансатлантический альянс, подорвать наше единство, принудить демократические страны потерпеть поражение», – выступил с утверждением руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он вновь назвал дипломатию «единственным ответственным способом урегулирования этого кризиса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В НАТО высказались о невозможности компромисса с Россией
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НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией, но идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока.
«Мы заинтересованы в содержательном и плодотворном диалоге с Россией. Но наше послание сегодня заключается в том, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на выбор своего пути», – цитирует его РИА «Новости».
Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что Москва также услышит обеспокоенность стран альянса.
По его словам, участники онлайн-встречи подтвердили единство позиций по вопросам безопасности и обороны перед заседанием Совета Россия — НАТО.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют отвечать по пунктам на российские предложения по безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, по ее словам, Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.
Напомним, МИД публиковал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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В Казахстане рассказали о местонахождении Назарбаева
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», – передает ТАСС слова Укибая.
Он также сообщил, что у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», – отметил пресс-секретарь.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Политолог раскрыл возможную схему заговора в Казахстане
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Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал газете ВЗГЛЯД о возможности заговора спецслужб при организации массовых беспорядков в Казахстане.
«Подготовить в большинстве регионов страны десятки тысяч человек, обучить их, дать им список уязвимых мест, стратегических объектов, не дать спецназу вовремя выйти помочь полиции, не дать возможности службам того же аэропорта защититься – это не системные проблемы, а полноценное соучастие, если не сама инициация. Понимаете, у нас в 2007-ом году была попытка госпереворота, который хотел делать Рахат Алиев тоже с помощью сотрудников КНБ, после чего было уволено или посажено более 300 человек. То есть заговор вполне возможен. И были уже аналоги. Вопрос только в том, насколько он распространился. Везти столько подозрительных людей из Кыргызстана и Узбекистана, которые, возможно, проходили по базам, дать им возможность тут тренироваться и жить – это возможно только при постоянном прикрытии на всех этапах со стороны сотрудников, ответственных или за конттрразведку, иди за антитеррористическую деятельность», – отметил казахстанский политолог Марат Шибутов.
Он также оценил возможность причастности экс-главы КНБ Карима Масимова организации заговора в Казахстане.
«Тут конкретный вопрос о его вине. Была ли это халатность, или что-то большее – скажет только суд и следствие. Мы пока этого сказать не можем. Но так как КНБ является уполномоченным органом по борьбе с терроризмом, такие вещи не прощаются», – сказал Шибутов.
Ранее экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации является предательство некоторых чиновников и правоохранителей.
Он также отметил, что события последних дней в Казахстане стали возможны из-за системных проблем в работе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Напомним, ранее в субботу пресс-служба КНБ сообщила, что спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
Британия позавидовала оружию России
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Британия намерена начать разработку гиперзвукового оружия из-за роста военной мощи России, заявил начальник штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакин в интервью The Times.
«У нас нет их (гиперзвуковых ракет), мы должны обладать ими», – сказал британский военачальник, мотивировав необходимость ростом военной мощи России, передает ТАСС.
Радакин отметил, что Москва направляет значительный объем инвестиций на развитие трех ключевых отраслей оборонного производства: подводные лодки, «суперракеты» (гиперзвуковые ракеты и межконтинентальные баллистические ракеты) и средства ПВО.
Адмирал, который до этого занимал пост первого морского лорда страны – главы Королевского ВМФ и всех Военно-морских сил Великобритании, отдельно остановился на теме действия российских подводных лодок. «Имело место феноменальное увеличение подводной активности российских субмарин за последние 20 лет», – сказал Радакин. Он выразил мнение, что подводная программа России – это «больше чем подлодки», так как она, полагает военачальник, «ставит под угрозу и, возможно, использует в своих целях мировую информационную систему, которая состоит из подводных кабелей, идущих по всему миру».
«По ним в основной массе перемещается мировая информация и трафик [данных]. Россия нарастила возможности угрожать этим подводным кабелям и возможность получать от них выгоду», – выступил с утверждением Радакин. На вопрос, будет ли уничтожение такого кабеля расценено как акт агрессии, адмирал ответил: «Возможно, да».
Напомним, 24 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил об успешном проведении залпового пуска гиперзвуковой системы «Циркон». Тремя днями ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны объявил о перевооружении первого полка ракетных комплексов «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС России сформирован первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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NBC: США готовы обсудить с Россией сокращение войск в Европе
США рассматривает возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Восточной Европе, если Россия будет готова предложить подобное сокращение и со своей стороны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
По словам источника, администрация президента США «составляет список возможностей для изменения конфигурации сил в Европе для обсуждения с Россией». Несколько источников отметили, что одного лишь отведения российских сил на Украине будет недостаточно для такого действия. Бывшие чиновники указывают, что без последнего какой-либо значимый прогресс будет невозможен, передает «Коммерсант».
Кроме того, обсуждения могут касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» в Калининградской области.
Отмечается, что администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев.
Как напоминает NBC News, в Европе дислоцированы более 70 тыс. военнослужащих США, из них примерно 6 тыс. находятся в Восточной Европе в основном на основе ротации, в том числе около 4 тыс. – в Польше. Другие страны НАТО также имеют тысячи военнослужащих на ротационной основе в регионе для поддержки восточного фланга альянса.
Ранее сообщалось, что НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией, но идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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В Казахстане у задержанных радикалов изъяли арсенал оружия
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У радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег.
«Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег – в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», – говорится в сообщении «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Указывается, что всего задержали 139 человек.
Накануне сообщалось, что во время спецоперации в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате задержаны свыше 100 участников террористических акций.
В пятницу стало известно, что в ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников». Кроме того, провокаторы, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
США открестились от обещаний России о нерасширении НАТО на восток
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад в прошлом якобы не предоставлял Москве гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.
«Москва <…> продвигает ложную интерпретацию, согласно которой НАТО угрожает России, НАТО планирует размещать военную инфраструктуру на Украине, чтобы разжечь конфликт с Россией, НАТО после окончания холодной войны пообещала не принимать в свои ряды страны Восточной Европы и НАТО нарушила эти обещания», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Все эти утверждения ложны. НАТО является оборонительным альянсом, существует с целью защиты, а не нападения. Именно по этой причине после окончания холодной войны НАТО значительно сократило свои неядерные и ядерные силы, потому что НАТО больше не надо было поддерживать такой же уровень обороны. Начиная с этого момента НАТО не укрепляло свой оборонный потенциал в Европе до тех пор, пока Россия не вторглась на Украину в 2014 году. И даже тогда это было сделано в ограниченном и взвешенном масштабе», – утверждает Блинкен.
«В дополнение к этому НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Оно не могло и не стало бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого было основана НАТО», – изложил свою версию госсекретарь США.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
По его словам, бывшего лидера СССР Михаила Горбачева «напрямую спрашивали об этом в интервью в 2014 году, и он очень четко сказал, что тема расширения НАТО вообще не обсуждалась на переговорах по объединению Германии, которые положили конец холодной войне». «Обещания того, что НАТО не будет расширяться, не было. Госсекретарь [США] Джеймс Бейкер (занимал пост в 1989–1992 гг) говорил то же самое», – утверждает Блинкен. «Членство в альянсе всегда было решением НАТО и тех стран, которые стремятся в него войти, и никого другого», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», – написал он в своем Twitter.
Как ранее писала Politico, подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
В Казахстане задержали более 4,4 тыс. участников беспорядков
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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны, сообщила в субботу пресс-служба МВД Казахстана.
«В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4404 человека», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По данным МВД, в городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в этом регионе находится под полным контролем.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
МВД назвало самые подделываемые купюры в России
Фальшивомонетчики в 2021 году чаще всего подделывали купюры в 1, 2 и 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД.
«В 2021 году фальшивомонетчики в основном изготавливали поддельные банковские билеты Центрального банка России номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей», – сообщил источник ТАСС.
Всего за 11 месяцев прошлого года по факту изготовления поддельных денег и ценных бумаг возбуждено больше 19 тыс. уголовных дел. В 2020 году наиболее часто подделываемыми купюрами были пять и одна тыс. рублей, а возбуждено было почти 18 тыс. уголовных дел.
В министерстве предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.
Напомним, в ноябре полицейские Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана пресекли масштабное производство фальшивых денег. Купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в городе Махачкале, а затем доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта на территории Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей и Ставропольского края, а также других регионов Российской Федерации.