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Украинские пограничники отказались пустить в страну российского актера за посещение Крыма
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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну российского актера театра и кино за посещение Крыма, сообщили в пресс-центре погранслужбы, не указав имени актера.
«34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что гражданин России во время беседы с пограничниками отрицал свое пребывание в Крыму, а также отметил, что направлялся на Украину для участия в съемках. По данным источников «Украинской правды», речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который участвовал в съемках сериала «Гурзуф» в Крыму. Актеру запретили въезд на Украину на ближайшие три года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.
На Украине заявили о блокаде поставок угля из Казахстана
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Поставки угля на Украину из Казахстана прекратились, несмотря на контракт, заявил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.
«Нет, из Казахстана не идет (уголь). Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», – цитирует Галущенко РИА «Новости».
Также в среду Галущенко сообщал, что поставки угля на Украину проводятся по графику, до конца отопительного сезона страна получит 1,6-1,8 млн тонн угля.
В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.
США и Германия сочли действия России вызовом миру в Европе
И Вашингтон, и Берлин полагают, что действия России в отношении Украины бросают вызов безопасности в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Блинкен сказал, что «и США, и Германия рассматривают действия» Москвы «как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе». Вашингтон и Берлин, по его словам, осудили «наращивание» Россией «военных сил на границе с Украиной, а также все более жесткую риторику Москвы по мере того, как она продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией».
Госсекретарь отметил, что сейчас газ по «Северному потоку – 2» «не поступает». По его словам, «если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», передает ТАСС.
Бербок заявила, что только «диалог» позволит урегулировать кризис вокруг Украины, «нет альтернативы политическому решению». Она сказала, что «Германия всегда пыталась искать диалог в нормандском формате». По словам Бербок «любые действия со стороны России будут иметь цену», а «нарушение суверенитета» Украины приведет к «серьезным последствиям».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Суд в Киеве арестовал все имущество Порошенко
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Печерский суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.
«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», – передает слова юриста РИА «Новости».
Защита лидера «Европейской солидарности» намерена подать апелляцию на решение суда.
Напомним, украинская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте всех активов и имущества Порошенко.
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России
Украинской стороне стоит возобновить прямые закупки газа у России, заявил депутат пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Олег Семинский.
«Я глубоко убежден, что нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским Газпромом и закупать газпромный газ напрямую по открытому контракту по понятной цене... Понятно, что у нас есть конфликт, но мы не тянем без российского газа – у нас баланс не перекрывается, понимаете», – сказал Семинский в эфире телеканала «Наш», передает «Страна.ua».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Кроме того, украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Также крупнейший в стране «Яготинский маслозавод» (Киевская область) сообщил, что находится на грани остановки из-за десятикратного подорожания газа.
Американский эксперт указал на несопоставимость ВСУ и ВС России в случае войны
Реформы вооруженных сил Украины (ВСУ) не помогут Киеву поменять баланс сил в случае столкновения с Москвой, считает американский эксперт по безопасности Марк Эпископос.
Украинская сторона в последние годы модернизировала армию и переоснастила ее новыми видами техники, ВСУ заказали у Турции беспилотники «Байрактар», налажено производство противокорабельных ракет «Нептун», отметил Эпископос в статье для National Interest, передает РИА «Новости».
Однако эти реформы не смогут поменять баланс сил в случае гипотетического столкновения с российской армией, поскольку у России подавляющий перевес во всех отношениях.
ВСУ могут представить до 250 тыс. человек, 2,5 тыс. танков и 785 САУ, а Россия может выставить порядка 1 млн военных, 13 тыс. модернизированных танков и свыше 6,5 тыс. САУ.
Также российская армия будет иметь абсолютное преимущество в Черном море.
Украинские ВВС оснащены устаревшим парком советских самолетов 1960–1970-х годов, ВКС России же имеют новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, обширную сеть ПРО, указал Эпископос.
Несопоставимы и военные бюджеты стран: Киев тратит на армию порядка 5,2 млрд долларов, а Москва – 65 млрд долларов.
В случае масштабного конфликта украинская армия понесет огромные потери, а Украина лишится промышленной и военной инфраструктуры, такой как аэродромы и штабы командования.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Порошенко захотели лишить всего имущества
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Украинская прокуратура направила ходатайство об аресте всех активов и имущества бывшего главы государства и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Ходатайство было направлено в Печерский суд Киева, его уже начали рассматривать, сообщил источник в суде «Страна.ua».
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
В ЛНР объявили военные сборы для резервистов
Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник распорядился провести военные сборы, в которых будут участвовать резервисты.
«Постановляю: Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе», – цитирует указ главы ЛНР РИА «Новости».
Также в указе говорится, что мероприятия проводится с 10 по 15 января для подготовки и «совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».
Предыдущие военные сборы резервистов в ЛНР проводились в сентябре 2021 года.
Козак заявил о приверженности Берлина и Парижа минским договоренностям
Новое руководство Германии и французские власти привержены реализации минских соглашений, заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак после переговоров в Москве.
«Все они – и новое правительство Германии, руководство Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям – безальтернативной основе для урегулирования на юго-востоке Украины», – цитирует Козака РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном обсудил несколько практических шагов по реализации минских соглашений.
«Договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт», – заключил Козак.
Напомним, Плетнер и Бонн провели встречу с Козаком, в ходе нее они обсудили ситуацию вокруг Украины.
Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», – написал он в своем Twitter.
Как ранее писала Politico, подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Украина и Турция активизировали сотрудничество военных разведок
Руководители военных разведок Украины и Турции договорились об углублении и активизации сотрудничества, сообщает главное управление разведки украинского минобороны.
«На днях состоялся визит главы отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой – генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном», – говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook.
Главы военных разведок обсудили состояние и тенденции развития ситуации с безопасностью в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины. Они также рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих стран, их источники, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации.
Отмечается, что была достигнута договоренность об углублении и активизации сотрудничества украинской и турецкой военных разведок.
Ранее Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей, а украинские разведчики провели учения вблизи Крыма.
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Посол Украины в Германии усомнился в «трезвом немецком взгляде»
Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что России удастся «если не заблокировать, то по крайней мере затормозить» продвижение Украины в НАТО.
«Хотя нам нельзя говорить: «Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда где-нибудь позже», – приводит его слова «Европейская правда».
Мельник опасается, что «страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд». Кроме того, как отметил посол, украинской стороне постоянно напоминают, что для членства в ЕС и НАТО Украине нужен «прогресс в реформах», передает РИА «Новости».
Напомним, Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».
Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей
Разработанную турецкой компанией Havelsan систему боевого управления ADVENT SYS для военных кораблей поставили на Украину, сообщили СМИ Турции.
Как пишет Aydinlik со ссылкой на свои источники, сначала систему экспортировали в Пакистан, затем – на Украину и в Индонезию. При этом не сообщается, когда заключали контракт и когда Украина получила систему, передает ТАСС.
Напомним, Украина с 2018 года вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года. Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА
Блинкен призвал не удивляться «провокации» России против Украины
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы может устроить провокацию с целью обосновать возможное применение военной силы против Украины.
«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», – приводит мнение Блинкена ТАСС.
«Идея о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна», – выступил с утверждением глава американского внешнеполитического ведомства.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Боррель заявил о необходимости участия ЕС в переговорах России и США
Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США, так как на них будут европейские вопросы и тема Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время поездки в Донбасс.
«Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог... Если там будут вопросы, которые касаются безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины», – цитирует Борреля РИА «Новости».
Он добавил, что отказ от переговоров с Россией вряд ли можно считать хорошей идеей.
«Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров», – подчеркнул политик.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.
Кулеба в ходе поездки заявил, что Украина и ЕС нацелены на то, чтобы ситуация в Донбассе стабилизировалась дипломатическим путем.
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС недовольны предстоящими переговорами представителей США и России, поскольку на них не будет представителей Евросоюза.
Кулеба заявил о намерении Евросоюза стабилизировать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем
Украина и Евросоюз нацелены на то, чтобы ситуация в Донбассе стабилизировалась дипломатическим путем, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
«Перед ЕС и Украиной одна задача – дипломатическими методами содействовать деэскалации [в Донбассе]», – приводит ТАСС слова министра.
По его словам, Боррель во время посещения линии соприкосновения на востоке Украины «получил детальную информацию от руководства силовой операции в Донбассе».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.
Напомним, сообщалось, что Боррель 4–6 января в ходе визита в Киев подтвердит «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Евросоюза и побывает на линии соприкосновения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД