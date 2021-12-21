Путин обвинил США в сложившейся напряженности в Европе Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым 21 декабря 2021, 15:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым. «Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием <...> вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине. «То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами 21 декабря 2021, 13:49

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. «Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели. Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории». «И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе 21 декабря 2021, 14:15

Фото: Телеканал Звезда/YouTube

Текст: Александра Юдина

Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова. По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр. Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране. Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя 21 декабря 2021, 14:04

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными». Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности. «В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин. Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обратился к участникам съезда движения «Народный фронт «За Россию» 21 декабря 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», отметив успехи активистов, передает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что «за прошедшие десять лет «Народный фронт» прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан. Среди ключевых инициатив ОНФ – поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов», – добавил он. Президент особо отметил «запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи». «И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию». Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти», – заключил глава государства, пожелав движению «успехов и всего самого доброго». Путин назвал расширение НАТО на восток результатом неграмотного анализа 21 декабря 2021, 14:49 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, назвал расширение НАТО на восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны. Путин напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х – начале 2000-х годов и создавали проблемы для России. «Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации», – цитирует его ТАСС. По мнению главы государства, других причин нет. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин: Американские специалисты ходили на ядерные объекты России, как на работу 21 декабря 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России. «Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса России сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали. Ранее Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ. Путин задался вопросом, зачем Запад в 1990-е поддерживал сепаратизм на Кавказе 21 декабря 2021, 14:40 Текст: Александра Юдина

Зачем Западу в 1990-е годы надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе с помощью террористов, задался вопросом президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причем с помощью... террористических организаций. Явно террористов поддерживали. Ну зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?» – передает РИА «Новости» его слова. Ранее на совещании Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России. Путин: Россию не устроит забалтывание Западом переговоров по гарантиям безопасности 21 декабря 2021, 14:39

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Москву не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, «есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят». Он подчеркнул, что в Москве это понимают, «и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», передает РИА «Новости». «Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», – добавил глава государства. Он указал, что Россия надеется на конструктивные содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом. Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Предполагается, в частности, что альянс возьмет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Также ему предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). В Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина 21 декабря 2021, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. «Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России», –говорится в сообщении на сайте Кремля. На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России. Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил России в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил, передает ТАСС. Ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Путин обвинил США в сложившейся напряженности в Европе 21 декабря 2021, 14:52 Текст: Александра Юдина

Сложившаяся сегодня напряженность в Европе – это вина США, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», – передает РИА «Новости» его слова. При этом он уточнил, что Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. «Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве», – сказал глава государства. Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. Кремль анонсировал участие Путина в церемонии приема новых крейсеров в ВМФ 21 декабря 2021, 13:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии приема атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав ВМФ России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня ряд значимых мероприятий. В частности, Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Посетит тематическую выставку, посвященную коллегии. Будет весьма объемное выступление президента, будет также выступление министра обороны [Сергея] Шойгу, это в открытой части», – передает ТАСС слова Пескова. «Кроме того, также состоится во время посещения выставки краткая церемония приема атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции», – добавил пресс-секретарь. «Очень-очень значимое и приуроченное к этой коллегии мероприятие», – заметил Песков. Ранее в Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина. Шойгу доложил Путину об укомплектованной на 91% армии 21 декабря 2021, 14:17 Текст: Алексей Дегтярев

Российские Вооруженные силы укомплектованы на 91%, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства с президентом Владимиром Путиным. «В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность вооруженных сил составляет 91%», – цитирует Шойгу РИА «Новости». По его словам, боевой опыт сейчас есть у всего командного состава Сухопутных войск, а также у 92% летного состава, 58% специалистов ПВО и у 62% – в ВМФ. Глава ведомства указал, что заболеваемость коронавирусом в армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране. Борьба с этим заболеванием в Минобороны организована на системном уровне. Смертность в армии также ниже среднего по России показателя в 50 раз, подчеркнул Шойгу. Ранее в ходе заседания президент Владимир Путин заявил, что необходимо внедрять искусственный интеллект для повышения оперативности решений всего командного состава армии. Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине 21 декабря 2021, 14:02 Текст: Алексей Дегтярев

В случае продвижения Североатлантического альянса на восток и появления НАТО на Украине подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны. «Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что для страны – это серьезнейший вызов. Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин назвал долю современного вооружения в войсках России 21 декабря 2021, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%», – передает ТАСС слова Путина. «Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения, часть из них – комплексы «Авангард» и «Кинжал» – поставлены на боевое дежурство», – добавил президент. По словам Путина, в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100-процентная вакцинация, это позволило избежать сложной эпидситуации. «Особо отмечу, что реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в самой армии, проведена практически 100-процентная вакцинация личного состава, это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений», – передает РИА «Новости» слова Путина. Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня военной приемки, заявил, что к концу 2021 года доля современных вооружений и техники в российских войсках достигнет 71,9%. Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии 21 декабря 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике», – передает ТАСС слова Путина. По его словам, благодаря присутствию российских миротворцев в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин. «Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры», – передает РИА «Новости» слова Путина. Путин поблагодарил личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость. Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.