Белоруссия объявила о высылке сотрудника консульства Польши

Работники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега подозреваемого в смертельной аварии польского гражданина, сотрудника консульства, которого заподозрили в организации, высылают из Белоруссии, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«В министерство иностранных дел вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии. Причина вызова в том, что мы столкнулись с совершенно вопиющим случаем», – цитирует пресс-секретаря БелТА.

Он добавил, что сотрудники генконсульства Польши в Бресте попытались организовать побег из Белоруссии подозреваемого в смертельной аварии гражданина Польши.

Глаз подчеркнул, что сотрудники консульства делали это осознанно, и «понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли»

В МИД Белоруссии выразили надежду, что это – единичный случай, не характеризующий МИД Польши в целом.

«Вместе с тем мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы», – заключил Глаз.

Сама авария произошла в Ивацевичском районе вечером 30 декабря.

Согласно данным следствия, 22-летний гражданин Польши, управляя автопоездом, двигался по трассе «Брест-Минск-Граница РФ». При перестроении автопоезда в левую крайнюю полосу движения произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 29-летней жительницы Жабинки.

Находившиеся в легковушке 31-летняя и 35-летняя жительницы Бреста погибли на месте.