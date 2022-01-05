Названы сроки начала серийного производства МС-21 с российскими двигателем и крылом

Серийное производство самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом российской разработки планируется начать в 2024 году, сообщил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, ежегодно планируется увеличивать объем производства самолета, постепенно нарастив его до 76 в год к 2027 году.

«Если говорить о МС-21, то в прошлом году в декабре мы впервые подняли наш самолет <…> с нашим композитным крылом. <…> И в 2024 году уже начнется серийное производство самолетов полностью российского производства и двигателей российского производства. В 2022 году мы выпустим первые серийные машины. <…> В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году – на 76 машин», – передает его слова ТАСС.

Также Чемезов рассказал о производстве самолетов SSJ 100.

«По «Суперджетам» несколько слов. У нас более 170 машин в эксплуатации и чуть более 20 произведено, в ближайшее время мы будем уже передавать в авиакомпании, такие как «Россия», Red Wings и «Азимут», – сказал он.

Он добавил, что авиакомпания «Азимут» эксплуатирует только самолеты SSJ 100 с хорошими результатами и налетом до восьми-девяти часов в сутки. «Надеюсь, что положительный опыт этой компании будет способствовать расширению использования данного самолета и другими российскими авиакомпаниями», – заявил глава Ростеха.

Напомним, 16 декабря МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний.