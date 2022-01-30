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Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
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Циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Калининградскую, Ленинградскую, Орловскую и Псковскую области, а также в Краснодарский край и Крым, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ожидаются сильные осадки, снегопады, метели и ветер. «Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион», – рассказал он ТАСС.
В Ленинградской и Псковской областях с 30 января начнется сильный снегопад, а в Крыму – мокрый снег и дожди. Сильный снег в ближайшие два дня начнется в Московской, Брянской и Орловской областях, а в Москве во второй половине воскресенья начнется метель.
«Если еще утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник», – отметил Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что средняя температура в последний день января и начале февраля в Москве будет составлять около минус трех градусов, что климатически соответствует показателю марта.
Познер прокомментировал обострение отношений с Западом
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Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что такого накала отношений между Россией и Западом, какой существует в данный момент, не было ни во время холодной войны, ни во время карибского кризиса.
Познер написал на своем сайте, что в данный момент происходит «невероятное, небывалое обострение отношений России с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами, потому что это единственная страна, которая в данном случае имеет значение».
«Можно смело сказать, никого не обижая, что ни у одной из западноевропейских стран нет внешней политики. Она не существует. Есть американская политика, американский гегемон, который дает указания. Есть разные страны, которые высказывают желание, чтобы было так или эдак, но все-таки определяющим во всем этом деле являются Соединенные Штаты», – констатировал журналист.
По его мнению, подобного не было даже в годы холодной войны и во время карибского кризиса.
Он напомнил, что в 1961 году «хватило ума как у Хрущева, так и у Кеннеди, чтобы договориться», и «американцы тихо, без того, чтобы даже об этом объявить, убрали свои ракеты из Турции, ну как бы не потеряв лица, а мы развернули свои корабли и к неудовольствию Фиделя Кастро все это убрали, и мир был спасен».
«Это был единственный момент, когда запахло войной по-настоящему. Поэтому я говорю, что сегодня момент уникальный, потому что запахло войной (...) Речь не идет о войне между Россией и Соединенными Штатами, но речь идет о локальной европейской войне. Это очень неприятно», – добавил Познер.
По его словам, в США по телевидению «разговор только о том, что мы собираемся вторгнуться в Украину». При этом «российское руководство понимает, что вторжение с нашей стороны в Украину для нас крайне невыгодно». «Во-первых, это колоссальная потеря лица в мире. Во-вторых, это потеря многих наших людей, потому что сегодня украинская армия – это не армия 14-го года, это совершенно другая армия, и будет много убитых. В-третьих, потому что оккупировать Украину это надо много людей и будет партизанская война. Опять же будут большие потери. Мы ничего не выигрываем в результате такой войны, ровным счетом», – отметил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР» и как Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров.
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Украинцы вышли на митинг против «войны с Россией»
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В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией.
Организаторы акции заявили, что на фоне риторики властей о «возможной российской агрессии» напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие, передает издание «Вести.ua».
«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?», – обратились к Зеленскому митингующие.
Также участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: «Хватит мямлить» и «Прекрати издеваться над народом».
Ранее Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
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В МИД ответили швейцарским журналистам русской поговоркой
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МИД раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины, пояснив русской поговоркой, что речь идет о подготовке к российско-белорусским учениям «Союзная решимость–2022».
«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты рекомендовали швейцарским журналистам обращаться к Минобороны РФ, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что такое «проверка оборонного потенциала».
«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения – или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», – отмечается в сообщении.
По данным министерства, кадры видеосюжета напоминают «случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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В акватории ЕС зафиксировали резкое увеличение числа танкеров с СПГ
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В акватории стран Евросоюза (ЕС) союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщают СМИ.
Газета Nikkei проанализировала спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран ЕС значительно увеличилось число танкеров, перевозящих СПГ: в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, а в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40, передает ТАСС.
Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.
Напомним, в конце декабря сообщалось, что за несколько дней число танкеров с сжиженным природным газом, которые направлены из США в Европу, выросло на треть. До этого на фоне роста цен на газ танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. В субботу Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ.
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским
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Президент России Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами – гостями открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», – передает ТАСС его слова.
При этом на уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, пресс-секретарь ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», – отметил Песков.
Ранее сообщалось, что 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.
Британцы жестко раскритиковали журналиста за «предупреждение» Путину
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Читатели британской The Telegraph жестко раскритиковали журналиста Кона Кафлина за «предупреждения» в адрес президента Владимира Путина. Автор статьи убежден, что российский лидер совершит ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение о «нападении на Украину».
Далеко не все пользователи поддержали мнение обозревателя, отметив, что Россия не собирается никуда вторгаться, а всего лишь хочет получить гарантии безопасности.
Так, пользователь David Paterson выразил мнение, что «большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране». «Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», – передает РИА «Новости» его сообщение.
А читатель Marc Marcjf обратил внимание, что «Россия не хочет ни войны, ни захватов, она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток».
Тем временем комментатор Jean-Francois Bariant отметил, что «НАТО хочет приставить пистолет к голове России. «И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!» – написал он.
Пользователь David Allen при этом поразмышлял, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. «Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», – заметил он.
«Получается, что НАТО должны принять Украины в свои ряды из-за агрессии России в ее адрес. А если в итоге Украину не возьмут в альянс, какую страну следующей принесут в жертву русскому медведю?» – сыронизировал Nigel Dennison.
Ранее оппозиция на Украине заявила, что запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
Соловьев высмеял выявленное западными СМИ «секретное оружие» России
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял западные СМИ за публикации о «секретном оружии» России против Украины.
Соловьев написал в Telegram, комментируя публикацию газеты The Sun, что «утро началось с обжигающей правды» – та сообщила про «чудо-оружие родимого Мордора против ненечки: собак-десантников, применение которых одобрил, разумеется, лично (президент России Владимир) Путин».
«А как же боевые медведи????», – пошутил он.
The Sun пишет, что «ужасающий высокотехнологичный арсенал» может быть развернут «вместе с десантниками и артиллерией в молниеносном наступлении на Киев».
По мнению издания, Россия может обрушить на Украину «ад» – от «танков-роботов до беспилотных летательных аппаратов-невидимок и «летающих автоматов Калашникова».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Между тем Россия осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.
В НАТО выразили готовность заставить Москву «заплатить высокую цену»
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НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, однако в случае эскалации заставит Москву «заплатить высокую цену», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что альянс готов приступить к диалогу с Россией, так как «никто не заинтересован в вооруженном конфликте», а в случае политического решения выиграют все, передает РИА «Новости».
Тем не менее альянс «готов к худшему», добавил генсек.
«Если Россия еще раз применит силу против Украины, она должна будут заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать ее право на самозащиту, и, естественно, мы также готовы защитить всех союзников в случае необходимости», – заявил он.
По словам Столтенберга, если Россия рассчитывает уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то она достигнет обратного, «в случае агрессии мы и в этот раз мы направим больше сил».
Он выразил уверенность в том, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении России.
«Для меня важно, что все союзники полностью осуществили согласованные санкции и решили ввести новые, если необходимо», – заключил генсек НАТО.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину.
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Депутат Европарламента объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» России на Украину
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Распространение слухов о якобы планируемом «вторжении» России на Украину происходит на фоне того, как США «самым жалким образом» покинули Афганистан. «Этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – отметил он.
Мариани заявил, что, во-первых, США «покинули Афганистан самым жалким образом», во-вторых, НАТО «нужно оправдывать свое существование». Третья причина – это президент Украины Владимир Зеленский, «у которого чрезвычайно сложное положение внутри страны», передает RT.
«Короче говоря, всем этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – указал он.
Депутат отметил, что практически все СМИ повторяют одно и то же: «Не будем забывать, что почти все эти данные, секретные снимки со спутника поступают к нам из одного источника – от США».
«Думаю, некоторым просто нужно восстановить престиж», – заключил он.
Ранее Зеленский собрал представителей зарубежных СМИ и опроверг заявления о неизбежности войны с Россией, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов. Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Между тем Москва осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.
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В США назвали самый боеспособный российский истребитель
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Самолеты Су-35С, переброшенные в Белоруссию, названы самыми боеспособными истребителями России. Размещенные в Барановичах самолеты способны действовать против целей по всей Европе, включая Великобританию, отмечает Military Watch.
Истребитель поколения 4++ изначально создавался для противодействия западным малозаметным боевым самолетам. К сильным сторонам Су-35С относятся высокая выносливость и маневренность, а также большая дальность поражения целей. При этом истребитель вооружен ракетой Р-37М класса «воздух – воздух», способной уничтожать противника на дальности до 400 километров, говорится в публикации американского издания Military Watch.
Первый многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Токаева спросили о долге перед Путиным после помощи ОДКБ
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Кремль не ставил никаких условий перед прибытием миротворческого контингента ОДКБ в республику, не было никаких предварительных условий в ходе переговоров с Владимиром Путиным, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана – это союзное государство», – цитирует заявление Токаева гостелеканалу «Хабар24» РИА «Новости».
Также президент Казахстана рассказал, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с Россией.
«Я скорей всего где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве. И мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами», – приводит ТАСС слова Токаева.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.
Кличко собрался пойти против России с автоматом
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Мэр Киева Виталий Кличко объявил в эфире канала «Украина 24» о намерении взять в руки автомат и пойти воевать против России.
«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», – приводит РИА «Новости» слова Кличко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение Германии отправить Украине 5 тыс. военных касок. «Пять тысяч касок – это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки?», – возмутился Кличко.
Кличко также упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Также Кличко заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
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Пушков объяснил острую заинтересованность США в конфронтации с Россией на Украине
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интерес США к ситуации вокруг Украины и российской «агрессии».
«Конфронтация с Россией по поводу Украины воспринимается подавляющей частью правящего класса США как имеющая экзистенциальный характер для Америки – не как страны, а как сверхдержавы, претендующей на мировую гегемонию», – пишет он в своем Telegram-канале.
Пушков говорит, что одной из идей США является следующее: «Весь мир, как союзники, так и противники, внимательно наблюдают, сможет ли Байден – самый опытный в вопросах внешней политик президент США за всю их историю, доказать решимость Америки после ухода из Афганистана».
Далее он приводит суждение Робина Ниблета, директора лондонского Chatham House: «Это определяющий момент для Джо Байдена потому, что это определяющий момент для авторитета США их способности вести за собой «свободный мир» в новую эру стратегического соперничества, в эру, когда либеральные демократии сильны на бумаге, но подтвердят свою силу стратегически и геополитически».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США подставили Украину на миллиарды долларов.
Мясников назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как укрепить иммунитет, а также назвал вакцинацию самым эффективным методом борьбы с коронавирусом.
«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», – сказал медик в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Эксперт сообщил, что есть продукты, уменьшающие процессы воспаления в организме, которые снижают C-реактивный белок. По словам Мясникова, именно орехи возглавляют этот список.
Орехи могут быть полезны и по другим критериям: снизить «плохой» холестерин, стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом наиболее эффективной защитой от коронавируса остается только вакцина, отметил Мясников.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала данные по числу смертей в 2021 году.
Белоруссия расширила продовольственное эмбарго
Власти Белоруссия расширили перечь стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, согласно постановлению правительства №51 от 27 января 2022 года.
Увеличение списка стран связано с ответом на западные санкции. Согласно документу, в список стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, добавлены Лихтенштейн и Сербия, пишет «Интерфакс».
Ранее в списке значились страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.
Белоруссия усилила таможенный контроль по всему периметру границы из-за эмбарго. В Минске в декабре 2021 года приняли решение ограничить импорт ряда украинских товаров.