Минобороны Польши обнаружило на границе с Белоруссией манекен «мигранта-нарушителя» Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 29 января 2022, 01:00 Текст: Антон Антонов

Депутаты норвежского парламента выдвинули экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира в 2022 году, сообщил ее советник Франак Вячорка. Вячорка сообщил, что депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Тихановскую «за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу», передает ТАСС. Напомним, в 2021 году Тихановскую уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии награду не получила. Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Лукашенко: Белоруссия вступит в войну в случае нападения на Россию 28 января 2022, 11:59

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война. «Да, она будет. Но только в двух случаях. Один из них – если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Второй – если будет совершено нападение на союзника – Россию, и тогда Белоруссия подключится в рамках союзных договоренностей», – передает БелТА его слова. Кроме того, белорусский лидер отметил, что «мы категорически не приемлем войну». «Война – это очень плохо, это страшно», – подчеркнул Лукашенко. Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят. При этом в Госдепе заявили, что если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США. Погранохрана Польши сообщила о стрельбе на границе с Белоруссией 26 января 2022, 12:54 Текст: Наталья Ануфриева

Польская погранслужба заявила, что белорусские солдаты на границе с Польшей якобы стреляли из огнестрельного оружия при виде польских пограничников. Соответствующее заявление размещено в среду в Twitter погранслужбы Польши, передает ТАСС. «Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия», – указано в сообщении. Всего за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек, это были граждане Ирака, Сирии и Ливана. Их задержали. Ранее пограничникам Белоруссии приказали стрелять по полякам при необходимости. Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики. Пограничная стража Польши признала, что «военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересек линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии». Россия направила новейшие Су-35 в Белоруссию 26 января 2022, 07:18 Текст: Антон Антонов

В Белоруссию перебазируют современные российские истребители Су-35 Восточного военного округа, российские десантники прибыли в Брест на совместные учения, сообщили Минобороны России и Белоруссии. В Минобороны России сообщили, что экипажи истребителей «продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы». После прибытия в Белоруссию Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки системы ПВО Союзного государства, передает РИА «Новости». Кроме того, министерство обороны Белоруссии сообщили, что эшелон с российскими десантниками прибыл на железнодорожную станцию «Брест-Южный» для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии. Отмечается, что перелет должны осуществить 12 самолетов. Маршруты перелетов истребителей учитывают возможности максимального беспосадочного полета, а также метеоусловия по всему маршруту следования. Летчикам предстоит отработать полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы и подготовку самолетов к новым вылетам с помощью местных специалистов. Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Лукашенко объяснил решение пойти на выборы 28 января 2022, 15:43 Текст: Алексей Дегтярёв

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков для одного человека. «Я, конечно, сторонник двух сроков президентства», – сказал Лукашенко в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту, передает РИА «Новости». Он объяснил, что сам находится в должности президента Белоруссии более двух сроков, поскольку «ситуация так складывалась» в государстве «Я многие принимал решения о своем участии и неучастии (в президентских выборах), может, и надоел. Я даю себе в этом отчет. Но, слава богу, что я не ушел от (участия в) последних выборах. Это не моя заслуга – (спикера верхней палаты парламента Натальи) Кочановой. Я принял решение пойти на выборы. Я пошел на выборы, чтобы меня потом не упрекнули, если страна перевернется», – добавил глава государства. Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти. Минобороны Польши обнаружило на границе с Белоруссией манекен «мигранта-нарушителя» 28 января 2022, 16:20

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Текст: Кристина Цыцура

Военные, помогающие охранять польско-белорусскую границу, обнаружили у заграждения из колючей проволоки манекен, выглядящий как человек, который пытается пересечь границу, сообщило минобороны Польши, опубликовав несколько фото. «В районе подразделения погранохраны в Михалове, на линии границы, обнаружен манекен, изображающий мигранта», – говорится в посте в Twitter, отмечается, что манекен «может служить белорусским службам для дезинформации». За сутки польско-белорусскую границу пытался незаконно пересечь 21 человек. Это граждане Ирака, Йемена, Египта и Ливана. Они были задержаны, передает РИА «Новости». Напомним, в ноябре 2021 года ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась. Несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польская сторона применяла спецсредства, чтобы сдержать желающих попасть в ЕС незаконно. В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. «Беларуськалий» решил потребовать от Литвы компенсации ущерба 26 января 2022, 14:51 Текст: Елена Мирошниченко

«Беларуськалий» потребует от «Литовских железных дорог» компенсации ущерба из-за расторжения контракта на перевозку удобрений, сообщает общенациональное телевидение Белоруссии. «Беларуськалий» потребует от «Литовских железных дорог» полную компенсацию всех убытков, связанных с расторжением контракта на перевозку удобрений. В Вильнюсе уже получили соответствующее письмо с предупреждением. Позиция предприятия состоит в том, что заплатить «Литовским железным дорогам» придется всем, кто понесет убытки, в том числе партнерам «Беларуськалия» в других странах», – сообщили в эфире общенационального телевидения, передает РИА «Новости». Ранее правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». В августе прошлого года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска. Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка решил подать в отставку. При этом премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса. Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет осуществлять транзит белорусских удобрений. В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял, что Минск готов отреагировать на ограничения экспорта калийных удобрений через Литву и оперативно перенаправить потоки в порты России. В Минске заявили о тренировках НАТО по нанесению ядерного удара по Союзному государству 28 января 2022, 15:59 Текст: Елизавета Булкина

Североатлантический альянс отрабатывают возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и России крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. «Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства. По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения», – передает его слова «БелТА». Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят. Суд в Польше отклонил требование Белоруссии об экстрадиции основателя NEXTA 26 января 2022, 21:04 Текст: Елена Мирошниченко

Польский суд отклонил запрос Белоруссии об экстрадиции из республики основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило, сообщило Польское агентство печати (ПАП). «Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является», – приводит слова судьи Дариуша Любовского ПАП, сообщает РИА «Новости». Сообщается, что польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Белоруссию юридически недопустимой, эту позицию поддержал суд. Ранее Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану. Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair. На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. На учения в Белоруссию прибыл первый российский истребитель 26 января 2022, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

Первый многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны. «Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы», – говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в Минобороны России сообщили, что в Белоруссию перебазируют современные российские истребители Су-35 Восточного военного округа, российские десантники прибыли в Брест на совместные учения. Напомним, до 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Россия завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию 27 января 2022, 05:56 Текст: Антон Никитин

Многоцелевые истребители Су-35С, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование в Белоруссию, сообщили в Минобороны России. «Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы», – приводит слова источника в военном ведомстве ТАСС. Экипажи преодолели около 8 тыс. километров от аэродрома в Хабаровском крае. Они выполнили две промежуточных посадки на аэродромах Центрального военного округа. «Маршруты перелетов многофункциональных истребителей тщательно прорабатывались авиационными штурманами и учитывали возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия по всему маршруту следования», – уточнили в министерстве. Теперь экипажам предстоит ознакомиться с маршрутами полетов в воздушном пространстве Белоруссии, после чего они заступят на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства. Накануне первый многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». В Белоруссии заявили о требованиях возмещения ущерба от действий нацистов в годы войны 27 января 2022, 16:38 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны установит ущерб от действий нацистов и потребует его возместить, заявил начальник управления генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев. «Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесенных демографических потерь. Именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР», – приводит БелТА слова Толкачева. По его словам, работа комиссии позволит оценить действительный ущерб, причиненный народному хозяйству республики нацистскими преступниками и их пособниками, а также потребовать в установленном порядке его возмещения. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной. В октябре белорусские власти установили более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Лукашенко назвал задержание в Белоруссии 33 россиян провокацией США 28 января 2022, 15:07 Текст: Кристина Цыцура

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в стране 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву. «США даже обещали обеспечить нас 100 процентов нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с Россией. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Эти 33 богатыря, о которых говорят, уже провели якобы там на Западе, в Украине исследование, оказывается, были провокацией Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России», – сказал президент, пообещав разобраться в этом вопросе, передает РИА «Новости». Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами ЧВК Вагнера. Белорусская сторона подозревала их в планировании дестабилизации обстановки в стране перед президентскими выборами. Было возбуждено дело о подготовке терактов. Позже Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии. В МИД Украины после передачи напомнили Минску о принципе взаимности в вопросах экстрадиции граждан. Лукашенко пригрозил заблокировать транзит литовских товаров через Белоруссию 28 января 2022, 14:37 Текст: Кристина Цыцура

Белоруссия может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием. Белорусский лидер выразил недоумение после случаев отказа портов Литвы пускать товары из Белоруссии, передает ТАСС. «Вы же угробите свое портовое хозяйство, там грузы будет некому грузить. Вот договоримся сейчас с Россией, и там никакие грузы грузиться не будут, мы будем грузить все российские и белорусские грузы в российских портах», – сказал Лукашенко, добавив, что Литве придется «забыть дорогу» в Белоруссии, так как экспорт будет остановлен. Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». Медведев прокомментировал идею введения единой валюты России и Белоруссии 28 января 2022, 14:43 Текст: Кристина Цыцура

Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен, чтобы можно было ввести единую валюту, но такая возможность может появиться по мере продвижения по интеграционному треку, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Это все понимают и все об этом говорят – и президент нашей страны об этом говорил, и Александр Григорьевич Лукашенко об этом говорил. В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты», – приводит его слова РИА «Новости». Медведев отметил, что в этом вопросе точно нельзя забегать вперед. Он привел в пример экономику стран ЕС, когда из-за разницы возникали проблемы, связанные с функционированием единой валюты. Также зампред Совбеза заявил, что Россия и Белоруссия долго занимались согласованием совместных документов, процесс доведет до конца, а интеграция приобрела более интенсивный характер. В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Лукашенко сказал, когда собирается уйти на покой 28 января 2022, 14:22 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет на покой, если такое решение примет народ страны. «Не надо поворачивать и подпевать тем беглым, которые орут, что Лукашенко под себя что-то создает. Чтобы я не создавал, запомните главное, моя будет заслуга, если мне как президенту и вам удастся сохранить мир и стабильность, которые у нас есть», – сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии, передает РИА «Новости». Также президент рассказал, что если бы в 2020 году власти допустили лихорадку сменяемости, то страну бы ждало неуправляемое пикирование, миграция, разобщенность народа, дисфункция экономики, рост преступности и закат соцгосударства. Напомним, Лукашенко победил на выборах Белоруссии в августе 2020 года, набрав 80,1% голосов, после этого в стране прошли акции протеста. Силовики применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В отношении оппозиционеров были возбуждены уголовные дела.