Российских биатлонистов решили не отправлять на карантин из-за COVID у тренера

Рассадка в самолете первых олимпийцев, прибывших в Пекин, считается бесконтактной, потому сборную России по биатлону не будут отправлять на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера мужской команды Сергея Башкирова, сообщил источник.

Источник сообщил, что «сдавший положительный тест ждет второго результата, если он будет положительный, то он помещается на семидневный карантин», передает ТАСС.

«Берут тест каждый день, если два отрицательных, его выпускают. Человек находится на карантине в гостинице, если он без симптомов, если симптомы есть, то человека направляют в специальный госпиталь», – добавил он.

Ранее Башкиров сообщил о положительном результате первого теста на коронавирус, который он сдал по прилете в Пекин.

Также положительный результат теста на коронавирус перед вылетом в Пекин был зафиксирован у главы сервис-службы национальной команды Александра Печерского.

Кроме того, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин в среду вечером не смогли вылететь в Пекин вместе с командой, им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.

Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до столицы Китая.

Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

Между тем в КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду.

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