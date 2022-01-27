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27 января, четверг | Последнее обновление — 17:00 | vz.ru
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Российских биатлонистов решили не отправлять на карантин из-за COVID у тренера
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Рассадка в самолете первых олимпийцев, прибывших в Пекин, считается бесконтактной, потому сборную России по биатлону не будут отправлять на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера мужской команды Сергея Башкирова, сообщил источник.
Источник сообщил, что «сдавший положительный тест ждет второго результата, если он будет положительный, то он помещается на семидневный карантин», передает ТАСС.
«Берут тест каждый день, если два отрицательных, его выпускают. Человек находится на карантине в гостинице, если он без симптомов, если симптомы есть, то человека направляют в специальный госпиталь», – добавил он.
Ранее Башкиров сообщил о положительном результате первого теста на коронавирус, который он сдал по прилете в Пекин.
Также положительный результат теста на коронавирус перед вылетом в Пекин был зафиксирован у главы сервис-службы национальной команды Александра Печерского.
Кроме того, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин в среду вечером не смогли вылететь в Пекин вместе с командой, им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.
Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до столицы Китая.
Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.
Между тем в КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду.
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Ученые выяснили продолжительность жизни «омикрона» вне организма человека
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Штамм коронавируса «омикрон» живет вне организма человека дольше, чем исходный штамм, «альфа», «бета» и «дельта», при этом антисептик на основе спирта способен нейтрализовать его за 15 секунд, выяснили японские исследователи из Медицинского университета Киото.
Так, ученые обнаруживали «омикрон» даже спустя 193,5 часа, то есть чуть больше чем через восемь суток. При этом «нулевой» уханьский штамм оставался там же всего 56 часов. Для «альфы» время увеличилось – 191,3 часа, «бета» жила на пластике 59,3 часа, «дельта» – 114 часов, сообщает «Доктор Питер».
«Высокая «экологическая стабильность» – способность оставаться заразным – могла помочь «омикрону» сменить «дельту», стать доминирующим вариантом во многих странах и регионах и быстро распространиться по миру», – считает один из авторов исследования, опубликованного в научном журнале Biorxiv, сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Высшей школы медицинских наук, Медицинского университета префектуры Киото Рехей Хиросе.
Также ученые выяснили, что на коже умерших «омикрон» остается 21,1 часа, в то время как уханьский штамм оставался на коже 8,6 часа, «альфа» – 19,6 часа, «бета» – 19,1 часа, а «дельта» – 16,8.
При этом антисептик на основе этанола способен расправиться с вирусом за 15 секунд.
Ранее сообщалось, что врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
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Ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
«Один из ближайших родственников вируса MERS-CoV для проникновения в клетки легких летучих мышей использует рецептор ACE2. Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», – приводит текст публикации ТАСС.
Пандемия COVID-19 заставила ученых активно исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.
Биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли еще одного кандидата на роль возбудителя новой эпидемии при изучении коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих мышей. Речь о необычном вирусе NeoCov, одном из близких родственников вируса MERS-CoV – возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека, однако он проникает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.
Биологи предполагали, что NeoCov проникает в клетки летучих мышей аналогичным образом. Однако опыты с культурами его частиц показали, что это не так. Патоген атаковал клетки легких через белковые рецепторы ACE2, что сближает его с SARS-CoV-2 и похожими на него коронавирусами.
Это открытие заставило ученых детально исследовать структуру частиц NeoCov и попытатьсяпонять, могут ли они связываться с человеческой версией белка ACE2. Оказалось, что пока вирус не может этого делать. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и человеческие клетки.
NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19, а также другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.
Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.
Напомним, в прошлую среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления новых штаммов коронавируса. Так, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями. При этом в России обнаруженный во Франции новый штамм не выявлялся.
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Инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона»
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«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем, они являются приоритетной группой риска», – рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя рост заболеваемости COVID среди детей.
В Москве за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей выросла в 14 раз, а количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось в 10 раз. Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.
«Такой рост заболеваемости коронавирусом среди детей объясняется тем, что изменился вирус, который стал доминировать. И поскольку дети до настоящего времени не имели возможности вакцинироваться, то стали более активно болеть. Кроме того, новый штамм имеет повышенную заразность, стал более легко распространяться в детской популяции», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что если раньше основными источниками инфекции для детей становились взрослые люди, то на сегодняшний день вирус стал передаваться в детских коллективах.
«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем. Они являются приоритетной группой риска. В связи с этим, например, на территории Москвы ближайшие две недели ограничены плановые госпитализации детей, так как внутрибольничная передача инфекции также вносит свой достаточно большой вклад», – объясняет собеседник.
Для того, чтобы максимально снизить риск попадания заболевшего ребенка в больницу или реанимацию, инфекционист рекомендует строго следовать рекомендациям лечащего врача: в первые несколько суток заболевания ребенку можно давать препараты противовирусной направленности, которые назначил специалист. Однако сейчас невозможно определить, в какой именно форме тот или иной ребенок перенесет заболевание, поэтому со стороны родителей защита может быть только популяционной: снижение цепочек передачи инфекции, своевременное выявление заболевания, изоляция.
«Что касается родителей, то лучшее, что они могут сделать для профилактики заболевания, это привиться или ревакцинироваться, если с момента первой вакцинации или предыдущего эпизода болезни прошло больше полугода. Это поможет существенно сократить распространение инфекции», – советует Коновалов.
Врач также напомнил, что в России начинается кампания по вакцинации детей старше 12 лет вакциной «Спутник-М», разработанной научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, что как минимум должно снизить число средних и тяжелых случаев заболевания.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи у детей, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию.
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Китай потребовал от США не мешать проведению Олимпийских игр
Вашингтон должен перестать мешать проведению зимней Олимпиады в Пекине, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«США должны прекратить мешать проведению зимних Олимпийских игр в Пекине, прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе и прекратить создавать всевозможные «антикитайские кружки», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США. Австралия присоединилась к бойкоту. Аналогичное решение приняла Канада.
Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно
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Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный, заявили в оперштабе Москвы со ссылкой на указ мэра и приказ департамента здравоохранения города.
В Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ депздрава Москвы, согласно которым в столице посещение медорганизаций для открытия и закрытия больничных листов стало необязательным.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать аудиоконсультации и дистанционную выдачу больничных пациентам с ОРВИ без посещения поликлиники. Новые правила вступят в силу с 28 января, передает оперштаб Москвы в Telegram.
«Если вы почувствовали у себя симптомы ОРВИ, теперь есть несколько вариантов действий: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через приложение или сайт «ЕМИАС.ИНФО» или портал mos.ru», – заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Для того, чтобы дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru.
«По итогу заявки с вами свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный», – уточнила заммэра.
При этом, если требуется очная консультация врача, а посещение поликлиники затруднительно в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив на линию «122».
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID.
Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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Голикова призвала все регионы ввести ограничительные меры из-за COVID
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства призвала регионы, где еще не действуют ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции, ввести их.
«Еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Я хочу еще раз обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия», – цитирует ее ТАСС.
Также она заявила, что работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы.
«Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы», – добавила Голикова.
Ранее Голикова сообщила, что в России есть четыре региона, сохраняющие лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусной инфекции: Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).
Мосгордума не поддержала законопроект о введении «дистанционки» в школах
Мосгордума не приняла проект постановления Госдумы о проекте федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах, решение было принято на пленарном заседании 26 января.
«Законопроект направлен на то, что обязательный переход (на дистанционное обучение) должен происходить в очень четких границах», – подчеркнул автор законопроекта Евгений Бунимович, передает РИА «Новости».
Например, к таким ситуациям относится нынешняя ситуация с режимом повышенной готовности в Москве из-за коронавируса.
«За» проголосовали восемь человек, против – один, воздержались – девять. Решение не принято.
Комиссия МГД по образованию рекомендовала думе рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вводить дистанционное обучение нельзя, это можно делать лишь при всплеске заболеваемости коронавирусом.
Несколько дней назад Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые до сих пор работают в офисе.
Названо число российских регионов без «омикрона»
Новый штамм коронавируса «омикрон» пока официально не выявили в 11 российских регионах в двух федеральных округах России.
На утро четверга официально не сообщали об обнаружении «омикрона» сообщили 11 регионов. При этом о выявлении нового штамма за последние сутки проинформировали главы Ненецкого автономного округа и Новосибирской области, передает РИА «Новости».
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID-19.
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За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 807, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 807 человек, на 4,8% больше по сравнению с 26 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 88 816 случаев заболевания, всего в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 29 754 человека, на 5,5% больше по сравнению с 26 января. За это же время подтверждено 665 смертей.
В Москве выявлено 26 586 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 11 808, в Московской области – 7182.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде
Первые олимпийцы из России вылетели в Пекин из аэропорта Шереметьево в 21.05 мск для участия в Олимпийских играх.
В Пекин вылетели команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку, сообщает ТАСС.
В состав мужской олимпийской команды по биатлону вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
В российскую команду по шорт-треку вошли десять спортсменов. В состав женской команды включены Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова, в состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.
В состав женской национальной команды по хоккею вошли вратари Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»), защитники Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – СКИФ), Екатерина Николаева («Динамо-Нева»), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе – «Агидель»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо»), нападающие Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все – «Торнадо»), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все – «Динамо-Нева»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе – СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе – «Бирюса»), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все – «Агидель»). Три хоккеистки отправились в Пекин в качестве запасных: голкипер Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева («Динамо-Нева») и нападающий Полина Лучникова («Агидель»).
Женскую команду по конькобежному спорту на Олимпиаде представят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. В мужскую команду вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.
Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.
Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах.
Голикова заявила об отсутствии планов останавливать плановую медпомощь
В России не планируется полностью останавливать оказание плановой медицинской помощи из-за коронавируса, однако в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией будет особый формат ее оказания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«До конца января мы должны принять соответствующее постановление правительства, мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи также останутся в обычном режиме без закрытия», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Школьников в Новосибирской области решили перевести на удаленку
В связи с началом пятой волны коронавируса и распространением «омикрона» школьников в Новосибирской области с 31 января переводят на дистанционное обучение, заявил губернатор региона Андрей Травников.
«Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.
По словам Травникова, карантин будет «дифференцированным». Для самых младших школьников это, вероятно, будут двухнедельные каникулы. Ученики средних и старших классов будут обучаться на дистанционке в течение одной или двух недель.
«В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование», – добавил глава Новосибирской области.
Травников отметил, что малокомплектные школы перейдут на дистанционный режим в случае появления в них очагов заболевания.
«Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны», – подчеркнул губернатор.
Ранее премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые до сих пор работают в офисе.
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В «Векторе» оценили риск распространения нового коронавируса из ЮАР
Найденный в ЮАР новый коронавирус NeoCov не готов активно распространяться среди людей, сообщили специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.
«Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», – приводит ТАСС сообщение центра.
Отмечается, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.
Ранее ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека.
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Депутаты фракции «Слуга народа» массово заболели COVID-19
Сразу шесть депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заболели коронавирусом и были вынуждены прекратить посещение заседаний, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
По ее словам, инфекция подтвердилась у парламентариев утром 27 января. Всего на больничном из-за коронавируса находятся 23 депутата от «Слуги народа». «Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии», – написала Палийчук в Telegram.
Ранее стало известно, что с понедельника, 31 января, Верховная Рада уходит на вынужденный карантин из-за новой волны пандемии. Он был объявлен после массового заражения среди депутатов и сотрудников аппарата и продлится до 15 февраля.
18 декабря на Украине выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон».
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