Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно современное оружие, в том числе для противостояния беспилотникам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил в эфире YouТube-канала «Соловьев Live», что Донбассу «необходимо противостоять и «Байрактарам», в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются».

Перед этим ведущий Владимир Соловьев предположил, что Россия в случае соответствующего решения передаст непризнанным республикам не «автоматы «Калашникова», ППШ и пулеметы Дегтярева», а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.

Пушилин отметил, что Запад, в частности Великобритания, поставляют Киеву устаревшее вооружение, но оно все равно способно нанести ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре и населению.

«Да, сейчас по этому вопросу будут идти консультации», – признал он.

Ранее «Единая Россия» (ЕР) обратилась к руководству страны с просьбой помочь поставкой военной продукции самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.

До этого первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как военную помощь Донбассу сдерживает «Минск».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД