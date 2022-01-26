Партия «Новые люди» призвала не переходить на язык вражды с Западом

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своем выступлении в ходе «правительственного часа» с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отметил заслуги МИДа и призвал, несмотря на провокации Запада, не переходить на язык вражды.

Нечаев считает, что США и их союзники по НАТО уже много лет пытаются сдвинуть баланс ядерного паритета, который сложился на момент окончания Холодной войны. «При размещении пусковых ракетных установок НАТО у российских границ подлетное время к важным объектам сокращается чуть ли не до 10 минут. Эта простая военная математика не оставляет любому нормальному правительству возможности уступать. Россия войны не боится, но ее и не ищет», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лидер «Новых людей» констатировал, что Запад возвращается к методам, стилистике и риторике Холодной войны, постепенно втягивая в нее и Россию.

«Я еще помню по своей юности в позднем СССР, как нам это не нравилось. А сейчас мы снова начинаем воспроизводить риторику, которая смотрится как пережиток прошлого. И если для 50-60-летних людей в России это может напоминать их молодость, то уже 40-летние многие относятся к ней настороженно. А для 20-30-летних это какой-то совсем чужой язык: несовременный, непонятный», – заявил Нечаев.

По мнению Нечаева, есть два основных способа ответить на подобное поведение Запада. «Первый инструментарий находится в военной сфере. Второй – в дипломатической. И второй, безусловно, приоритетней и для России, и для мира. Поэтому вопрос о том, как правильно упаковать текущую военно-политическую проблему в корректную, дипломатическую форму – вот главный вызов для МИД России», – уверен политик.

Алексей Нечаев выразил в адрес МИД России максимальную поддержку, пожелав дипломатам дальнейшей ювелирной работы в столь деликатной теме.

Нечаев призвал комитет Госдумы по международным делам помочь МИДу разработать новый язык российской дипломатии. «Важно, чтобы мы разговаривали на языке, созвучном всем поколениям», – заявил он в завершение.