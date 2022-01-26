Финский фильм с русским актером стал номинантом кинопремии «Сезар»

|
26 января, среда | Последнее обновление — 16:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турчак предложил отправить оружие в ДНР и ЛНР
Разделы
Нужно понимать, что опасный и деструктивный контент – это априори незаконный контент, какую бы форму он ни принимал: посты в соцсетях, фотографии, видео или онлайн-челленджи. Последние к тому же являются одними из наиболее коварных его проявлений
Подробности...
Ситуация как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики.
Подробности...
Поскольку нет и не предполагается взаимопонимания, отсутствуют схожие культурные ценности, то невозможна и классическая дипломатия, принявшая свой нынешний вид в 1970-х.
Подробности...
Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
Подробности...
Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Финский фильм с русским актером стал номинантом кинопремии «Сезар»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», в которой снялся российский актер Юрий Борисов, вошла в список номинантов французской кинопремии «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм», сообщили в пресс-службе кинопремии.
Также в эту категорию попали фильмы «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Первая корова» Келли Райхардт, «Худший человек на свете» Йоакима Триера, передает РИА Новости.
Церемония вручения премии запланирована на 25 февраля. Премия вручается ежегодно с 1976 года, идея принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему академию.
Премьера картины «Купе номер 6» состоялась на Каннском фестивале. Согласно сюжету, финская студентка решает отправиться в путешествие из Москвы в Мурманск. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку с грубоватым российским шахтером. Несколько эпизодов фильма снимались в Мурманске в 2020 году. В съемках принимали участие мурманчане.
США запретили Белоруссии помогать «вторжению» на Украину
Если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «в последние дни» Вашингтон «дал понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров». Прайс не исключил, что НАТО в ответ увеличит силы альянса в соседних с Белоруссией государствах, передает РИА «Новости».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
|
|
В Соединенных Штатах предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипломатических контактов, сообщил Bild со ссылкой на собственную информацию.
По информации издания, санкционный план, который был представлен в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом плане госсекретарь США Энтони Блинкен «дал понять» западным союзникам. Речь идет конкретно о «перекрытии российских торговых путей по всему миру», блокаде поставок сырья из России, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах». Ожидаемый экономический ущерб России в связи с введением данных санкций ожидается в размере 50 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Украина выдвинула требование к президенту Хорватии
|
|
Президент Хорватии Зоран Миланович должен публично опровергнуть свои слова об Украине, заявил украинский МИД.
Ведомство сообщило, что в МИД Украины «была приглашена госпожа посол Хорватии Аница Джамич». До ее «сведения доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии». Киев «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем», передает ТАСС.
Украина считает, что Миланович «ретранслирует нарративы российской пропаганды». Его слова, как утверждает украинский МИД, «не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Заявления Милановича «наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе», сказано в сообщении.
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС задумался о санкциях против России за «ограничения» поставок газа
|
|
Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России также в случае «ограничения поставок» газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По информации издания, ЕС может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт, передает РИА «Новости».
Ранее газета Bild сообщила о том, что Берлин заверил Соединенные Штаты, что в случае «вторжения на Украину» российский газ не пойдет по «Северному потоку – 2».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
Москва указала на американское оружие на Украине и флот США у берегов России
|
|
Постпредство России при ООН прокомментировало заявление Вашингтона о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».
Сообщение постпредства опубликовано в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская миссия представила так называемый «перечень фактов» о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена», передает РИА «Новости».
Российская сторона осудила действия США, которые «культивируют русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников». Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
«Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе», – заявило постпредство России при ООН.
Постпредство России отметило «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины», подчеркнув, что США «предпочитают распространять откровенную ложь» вместо того, чтобы поддержать резолюцию СБ ООН, которая «возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет».
-
Россия сожалеет, что США считают одним из своих достижений в ООН в 2021 году проведение разделительных линий и сдерживание других стран в составе организации. США занимались «организацией дублирующих и неинклюзивных мероприятий за пределами ООН». В постпредстве России предположили, что «США забыли, зачем ООН существует и что в ней делает сама американская делегация».
В российском постпредстве указали на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому «порядку, основанному на правилах», и продолжают верить в собственную исключительность. США не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению «авторитарного видения международного порядка» и своими претензиями на «восстановление американского лидерства в ООН».
При этом США пользуются статусом страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, чтобы сдерживать Россию, в 2021 году «практически ни одно официальное мероприятие по линии всемирной организации не прошло без искусственно создаваемых визовых сложностей».
Постпредство России заявило, что США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), «не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске». Американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть», говорится в сообщении.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Кроме того, США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке «заслуг» США в ООН, ведь «США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину
|
|
США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки рассказала, что США «взаимодействуют с целым рядом стран и партнеров», обсуждая «возможность нехватки» газа. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.
США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, с Ближнего Востока, из Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности».
Псаки также сообщила, что власти США «взаимодействуют с основными покупателями и поставщиками СПГ, чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и возможность перенаправления» газа в Европу.
По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала она.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
В Киеве митингующие попытались прорваться в Верховную раду
|
|
Представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», потасовка произошла во время митинга, который участники движения «SaveФОП» с утра проводят на площади Конституции. Участники акции попытались прорваться к центральному входу в украинский парламент. Правоохранители начали их оттеснять. Это стало причиной драки.
У здания парламента в настоящее время находится более тысячи человек.
Как сообщает «Страна.ua» в своем телеграм-канале, «SaveФОП» грозятся прорваться в парламент, если депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов.
Правоохранители пока сдерживают толпу протестующих предпринимателей. Все выходы и входы парламента закрыты.
Ранее митингующие в Киеве забросали монетами здание администрации президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой, заявив, что эти деньги «на билет в Ростов».
Украина потеряла первый запущенный за 11 лет спутник
|
|
Первый запущенный за 11 лет украинский спутник, скорее всего, уже потерян, заявил бывший советник главы государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.
По его словам, спутник «Сич-2-30» до сих пор про не идентифицирован. По соглашению США и Украины, Штаты уже должны были внести объект в базу на основе предоставленных Киевом параметров движения. Так как этого не произошло, эксперт считает, что связь со спутником потеряна.
«Со спутником... Нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», – написал Колесник в Facebook.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский госкосмос.
Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
Лавров: Россия резко сокращает свои валютные резервы в долларах
Россия начала резко сокращать валютные резервы в долларах, при этом США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к американской валюте, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.
«Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что в сокращении зависимости от доллара активно помогают американцы, «потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Банк России с 24 января (с 15.00 по мск) приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за механизма бюджетного правила.
Система распознавания лиц помогла поймать подозреваемого в ограблении вдовы Градского
|
|
Система распознавания лиц в столице помогла распознать гражданина Таджикистана, участвовавшего в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко.
Мужчине 27 лет, его задержали, подозреваемого распознала система «Сфера», сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
«Сфера» распознает людей в розыске и за три–пять секунд оповещает полицию в метро, после чего их оперативно задерживают. Система работает на всех станциях метро с 1 сентября 2020 года», – говорится в сообщении.
Ранее в МВД сообщили, что сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко в Подмосковье.
Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга.
После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Правоохранительные органы нашли машину, на которой скрылись подозреваемые в ограблении вдовы.
В субботу СМИ сообщили, что полиция якобы задержала одного из подозреваемых.
Сатановский: США превратились в политического бомжа
|
|
«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина.
«Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости, и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее».
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?» – иронизирует Сатановский.
«И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник.
«Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина.
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.
Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьер Хорватии сравнил президента с «российским чиновником»
Заявления президента Хорватии Зорана Милановича об Украине являются «недействительными», правительство не имеет к ним отношения, заверил глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович.
По словам Пленковича, «в первую минуту» он «подумал, что это какой-то брифинг и что это был какой-то российский чиновник». Пленкович «не знает, о каких солдатах думает» Миланович. Премьер заявил, что дважды был на Украине, «там нет» военных Хорватии, а хорватский «контингент, находившийся в Польше, вернулся два-три дня назад». «Это все недействительные заявления», – приводит его слова ТАСС.
При этом министерство иностранных и европейских дел Хорватии опубликовало рекомендации своим граждан о нежелательности посещения Украины «в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине и сосредоточением ВС России в областях вблизи с границей с Украиной».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».
Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
Известный фотограф замерз насмерть в центре Парижа
Известный фотограф Рене Робер потерял сознание на улице и замерз насмерть в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь, сообщает телеканал BFMTV.
О трагической судьбе своего друга в эфире радио France Info рассказал музыкант и журналист Мишель Монпонте. Инцидент произошел 19 января, когда 84-летний Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго. Во время прогулки он упал и потерял сознание. Многочисленные прохожие не помогли пожилому фотографу, который пролежал в центре Парижа восемь часов, передает РИА «Новости».
Сотрудников экстренной службы вызвал один из бездомных, они прибыли на место происшествия лишь в 6.30 в среду.
Робера доставили в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Он вскоре скончался.
Рене Робер получил международную известность своими фотоработами в области танца фламенко.
Ранее сообщалось, что победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов замерз насмерть, не добравшись до своего дома из-за сильнейших снегопадов.
Западная Европа потребовала защитить энергетический сектор от санкций против России
|
|
Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, сообщает Bloomberg.
Так, согласно одному из документов, на которые ссылается Bloomberg, Германия боится, что поставки в Европу могут оказаться под угрозой. При этом источники уточняют, что речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2». Другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов, передает РИА «Новости».
Исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине, сказал источник.
Германия готова ввести санкции против банков, импорта металлов и химикатов, экспорта предметов роскоши и высокотехнологичных товаров. Возможны санкции в отношении товаров, которые могут использоваться в военных целях, госдолга и рынка капитала для государственных предприятий.
Также санкции могут коснуться запретов на поездки и замораживание активов крупного бизнеса, инвестиций, возможен запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.
Напомним, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.
|
|