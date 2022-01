Лавров заявил о «неприемлемой вакханалии» против России на всех спортивных форумах

Против России на всех спортивных форумах развернута неприемлемая вакханалия, спорт стал одной из сфер, где создаются препоны для продвижения страны в мире, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил, выступая на правительственном часе в Госдуме, что «многократно российское руководство признавало, что нельзя пытаться использовать спортсменов для того, чтобы они подвергались экспериментам с допингом», передает РИА «Новости».

«Вакханалия, которая сейчас развязана против нас на всех спортивных форумах, она очевидна и неприемлема», – подчеркнул он.

Министр добавил, что спорт – это один из примеров сфер, где создаются препоны для продвижения России в мире, в том числе для продвижения культуры, традиций и философии.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.

Накануне президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Олимпийской сборной. Он выразил надежду, что спортсмены сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков.

По словам Путина, «есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи».

Отметим, что из-за наложенных ограничений, российские спортсмены на Играх 2020 года выступали под аббревиатурой ROC – Российский олимпийский комитет.

«Теперь у нас команда называется ROC. Я уже видел остроумные мемы*, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявлял Лавров.

После этого в соцсетях был запущен флешмоб #wewillROCyou в поддержку олимпийцев. DJ Smash выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использовала вместо гимна на прошедшей Олимпиаде.

