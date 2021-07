Лучница Гомбоева рассказала о самочувствии после обморока в Токио Пользователи «Одноклассников» смогут поддержать сборную России на Играх в Токио Лавров поддержал сборную России на Играх в Токио 23 июля 2021, 11:40 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров, вошедший в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму, выразил надежду на то, что олимпийская сборная России разгромит соперников на Играх, которые стартуют в пятницу в Токио. «Теперь у нас команда (на Олимпийских играх) называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. В общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке «Единой России» представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам – 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.

МОК передумал пускать на Олимпиаду главу Федерации тяжелой атлетики России 21 июля 2021, 11:57

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова на Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS). 16 июля МОК уведомил Агапитова, что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. В частности, чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил», передает ТАСС. 22 июля CAS рассмотрит апелляцию Агапитова на решение МОК о невыдаче аккредитации. Жалоба была подана в выездное отделение CAS в Токио. Агапитов возглавил EWF 29 июня в связи с временным уходом с поста Хасана Аккуса из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования в сокрытии нарушений антидопинговых правил.

Агапитову 51 год, с ноября 2016 года он возглавляет ФТАР, а с мая 2017-го является членом исполкома международной федерации. В апреле Агапитов был избран первым вице-президентом EWF на конгрессе организации в Москве. Он также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру. Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпийских играх в Токио, сообщил ОКР. Олимпийская квалификация по стрельбе из лука проходит в пятницу в Токио. Как стало известно РИА «Новости», спортсменка потеряла сознание. «Мы с Еленой (Осиповой») как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина – погода. Ее увезли доктора. Сейчас соберем ее вещи, лук и пойдем искать Свету», – передает «Чемпионат» слова другой российской лучницы Ксении Перовой. Соревнования проходят утром по токийскому времени, температура воздуха превышает 30 градусов. «Со Светой уже все нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», – сказала позднее Перова. В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место. Перова стала восьмой (664), Елена Осипова - 22-й (651).

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил о решении отстранить режиссера церемоний открытия и закрытия Игр Кэнтаро Кобаяси на фоне скандала. Кобаяси оказался в центре скандала после того, как неправительственная организация «Центр Симона Визенталя» выступила с осуждением его антисемитских заявлений в комедийных номерах в прошлом, в частности, предложения в одном из выступлений «поиграть в Холокост». «Выяснилось, что Кэнтаро Кобаяси в своих прошлых выступлениях использовал фразы, в которых предметом насмешек стали болезненные факты из прошлого. В ответ на это организационный комитет Олимпийских игр в Токио принял решение отстранить господина Кобаяси с его поста, начиная с сегодняшнего дня», – говорится в пресс-релизе организаторов, передает РИА «Новости». В свою очередь глава оргкомитета Сэйко Хасимото принесла извинения в связи с инцидентом. Хасимото подчеркнула, что «в настоящее время ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий». «Мы намерены прийти к решению незамедлительно», – подчеркнула она. Отстраненный режиссер выступил с извинениями за свои слова 20-летней давности. «Абсолютно очевидно, что в одном из роликов, представленных в 1998 году для молодых зрителей, среди фраз, которые я написал для него, присутствовали абсолютно неуместные выражения. Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям. Я осознаю, что мой выбор выражений в то время был глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом. Приношу искренние извинения», – заявил Кобаяси. Скандал с комиком разгорелся спустя буквально несколько дней после того, как команду организаторов церемонии открытия Олимпиады покинул автор музыки мероприятия Кэйго Оямада, который оказался в центре общественной критики за издевательства над детьми с ограниченными возможностями в прошлом. России предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио 21 июля 2021, 16:16 Текст: Евгения Шестак

Почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, следует из результатов опроса ВЦИОМ. «Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что Россия займет второе или третье место», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Еще 16% опрошенных считают, что Россия претендует на четвертое-пятое места, а каждый десятый полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей. По мнению россиян, наилучшие шансы у спортсменов из России завоевать медали в плавании – 15%, легкой атлетике – 12%, гимнастике – 12%, синхронном плавании – 10%, художественной гимнастике – 7%. Также абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, 1% опрошенных назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене. Уточняется, что всего 77% россиян знают о том, что в июле-августе этого года состоятся Олимпийские игры в Токио, 22% об этом не знают. «Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта. 38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады», – добавляется в сообщении. Также среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика (ее назвали 33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%), волейбол (14%). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5%. Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин. МОК назвал ошибкой отделение Украины границей от Крыма на сайте Игр в Токио 23 июля 2021, 09:09 Текст: Алина Назарова

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. На официальном сайте в разделе «Расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте Украина и Крым были разделены границей. «Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», – говорится в ответе МОК, передает РИА «Новости». Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия. Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). Эксперт: Включение самбо в олимпийские виды не даст преимуществ РФ в медальном зачете на ОИ 20 июля 2021, 19:55

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Признание самбо олимпийским видом спорта не даст никаких преимуществ России в медальном зачете Олимпиады, но зато это разовьет данный вид спорта и создаст здоровую спортивную конкуренцию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев. Международный олимпийский комитет (МОК) официально признал самбо. Кроме того, в список признанных вошли еще пять международных федераций: по лакроссу, кикбоксингу, тайскому боксу, айсштоку и чирлидингу. «Сложно сказать, почему МОК так долго не включал самбо в число олимпийских видов спорта. Одна из причин, как мне кажется, заключается в том, что все-таки самбо зародилось в Советском Союзе, мы основоположники этого вида спорта, ассоциация идет с Россией. А все, что на сегодняшний день ассоциируется с нашей страной, очень тяжело проходит во всем», – говорит Елисеев. Тем не менее, данный вид спорта все-таки решили признать в первую очередь из-за его популярности в мире, продолжает собеседник. Самбо сейчас распространено в более чем ста странах мира на всех континентах. Кроме того, данный спорт представлен во всех дисциплинах, например, существует спортивное, пляжное, боевое, мужское и женское самбо. Им занимаются и взрослые, и дети, и подростки, и ветераны. Поэтому МОК увидел, что самбо распространено не только в России, но также востребовано и во всем мире, говорит эксперт. «Сегодня лидером самбо все еще остается Россия. Тем не менее, ведется активная борьба за первенство. Главными российским конкурентами выступают все страны постсоветского пространства, потому что они вместе с нами создавали этот вид спорта, у них тоже есть большие традиции, культура развития. Ну и, конечно, наши конкуренты – это те страны, которые сегодня активно развивают этот спорт, имеют медали чемпионатов, в том числе золотые. Я бы отметил Францию, Италию, Испанию, Румынию, Болгарию, Венесуэлу, Камерун, Японию, Китай», – рассказывает президент Федерации. Преимуществ России в медальном зачете на Олимпиаде признание самбо никаких не даст, но зато создаст международную конкуренцию для российских самбистов, продолжает эксперт. Им сейчас станет еще сложнее конкурировать с соперниками, потому что внимание к самбо в каждой стране усилится, будет выделяться больше средств на развитие данного вида спорта. «Это только усилит конкуренцию. Но тем и здорово, когда есть хорошая, здоровая, спортивная конкуренция», – заключил Елисеев. В феврале прошлого года президент Владимир Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи. Глава государства отметил, что самбо является зрелищным и динамичным спортом, созданном из лучших элементов национальных видов борьбы народов СССР. Названы убытки от проведения Олимпиады в Токио без зрителей 21 июля 2021, 18:30 Текст: Елена Мирошниченко

Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). «Расчеты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», – подтвердили в университете, сообщает РИА «Новости». Миямото – один из ведущих специалистов в области экономической теории. Он провел расчет, в котором оценил финансовые потери страны при проведении соревнований при отсутствии зрителей. Так, давалась оценка не только прямым убыткам от отсутствия туризма и, как следствие, потенциального источника финансов, но и экономических последствий в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечение населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрение высоких технологий. Сообщается, что убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в 1,77 трлн иен (16,08 млрд долларов), из них 719,8 млрд иен (6,54 млрд долларов) составляют убытки непосредственно во время Игр, а 1,053 трлн иен (9,538 млрд долларов) – убытки после соревнований. Отмечается, что отсутствие иностранных болельщиков, волонтеров, снижение культурного разнообразия и даже возможное падение числа будущих иностранных студентов приведет к тому, что Япония недосчитается около 851,4 млрд иен (около 7,7 млрд долларов). Также к этому числу добавляются убытки от переноса Олимпиады в 2020 году на год, которые оцениваются в 640,8 млрд иен (5,8 млрд долларов). Так, общие убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио при пустых трибунах оцениваются в 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). Ранее власти Японии подтвердили проведение Олимпиады без зрителей на трибунах. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Япония установила лимит на зрителей Олимпийских игр в 10 тыс. местных зрителей, при этом заполняемость спортивных объектов должна быть не более 50%. Отсутствие холодильников в номерах спортсменов на Олимпиаде объяснили заботой 22 июля 2021, 10:31 Текст: Наталья Ануфриева

Телевизоры не являются предметами первой необходимости в номерах спортсменов на Олимпийских играх в Токио, а отсутствие холодильников – это проявление заботы, заявил на пресс-конференции заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Поздняков заявил, что «современная молодежь использует компьютеры, различные гаджеты, планшеты», а телевизор «нужен, когда нужно поболеть вместе во время соревнований, для этого мы организовали лаундж-зону», передает ТАСС. Кроме того, нет необходимости в холодильниках в номерах: «В условиях жаркого климата любые продукты, даже за непродолжительное время из столовой до номера, могут внезапно испортиться. Спортсмен может в результате не выйти на старт, отсутствие холодильников обусловлено заботой. Холодильники есть в медицинском центре в служебных целях, также есть три холодильника с напитками, доступные в любое время дня и ночи». Также Поздняков заявил, что он не допускает вероятность отмены Игр: «Учитывая то, что я вижу в Олимпийской деревне, каким образом создана система контроля, не допускаю это для себя. И ни один спортсмен не допускает. Они смотрят в календарь и ждут свой старт». Также он выразил уверенность, что российские спортсмены, находясь на Играх в Токио, будут соблюдать все ограничения по использованию государственной символики, установленные по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). «У нас есть опыт взаимодействия с МОК (Международным олимпийским комитетом) на эту нему. Нам удавалось до сегодняшнего момента быть в рамках джентльменских соглашений. Уверен – наши спортсмены прекрасно осведомлены, что разрешено, что нет», – сказал он. Ранее глава ОКР рассказал о здоровье спортсменов сборной. Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия. До этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр. Первого спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио из-за COVID-19 21 июля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

На Олимпиаде в Токио впервые отстранили участника от соревнований из-за положительного анализа COVID-19, сообщили местные СМИ. Как сообщает телеканал NHK, спортсменка из сборной Чили по тхэквондо не сможет участвовать в соревнованиях из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, передает РИА «Новости». Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне. Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

У чешского велогонщика Михала Шлегела выявили коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Токио, и он стал шестым заболевшим спортсменом в сборной, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Чехии. В пресс-службе уточнили, что Шлегел отправлен на самоизоляцию и ему придется пропустить субботние старты, передает ТАСС. Уточняется, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио. Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел. Накануне результаты опроса ВЦИОМ показали, что почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. МОК не усмотрел нарушения правил в преклонении колена в поддержку BLM 21 июля 2021, 14:38 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что спортсмены на Олимпийских играх в Токио имеют право преклонять колено в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»). «Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», – приводит его слова ТАСС. Напомним, комиссия спортсменов МОК перед Играми в Токио разработала инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе – как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter (BLM) и допинге. МОК разрешил спортсменам проводить акции перед соревнованиями, но не во время церемоний награждения. В апреле МОК запретил спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter во время летних Олимпийских игр в Токио. Жители Токио начали массово покидать город перед ОИ 22 июля 2021, 09:39 Текст: Дмитрий Зубарев

В первый из четырех дней «олимпийских» выходных на скоростных автомагистралях на выезде из Токио образовались многокилометровые пробки, сообщает центр информации дорожного движения Японии. На трех основных скоростных автомагистралях Тюо, Канъэцу и Томэй, связывающих Токио с другими префектурами, образовались пробки, что следует из карты, представленной информационным центром. Центральная скоростная дорога Тюо соединяет японскую столицу с префектурами Яманаси, в которой расположена гора Фудзи, и Нагано, передает РИА «Новости». Пробки на направлении из Токио на некоторых участках составляют до 41 километра, сообщает телеканал NHK. На трассе Канъэцу, протянувшейся от Токио до побережья Японского моря и префектуры Ниигата, пробки от центра превышают 38 километров. На магистрали Томэй, соединяющей столицу с Тихоокеанским побережьем, древней столицей Камакура, и далее через префектуру Сидзуока с городом Нагоя, в сторону от Токио пробки составляют более 35 километров. Четыре выходных дня в это время года – исключение. Их «составили» из нескольких выходных еще к Олимпиаде 2020 года до ее переноса. Тогда смысл концентрации нескольких выходных вместе должен был стимулировать внутренний туризм и дать возможность побывать в олимпийской столице жителям со всех регионов Японии. Так же решили поступить и после переноса Игр. В ноябре прошлого года парламент страны утвердил перенос выходных Дня моря с 19 июля на 22-е, а Дня спорта с 11 октября на 23 июля. Таким образом, получилось, что начало Олимпиады ознаменовалось четырьмя выходными днями. Однако из-за того, что соревнования в Токио пройдут без зрителей, не будет просмотра на больших экранах на улицах и площадях, отменены все массовые праздничные и культурные мероприятия, а также из-за того, что все рестораны работают под запретом продажи алкоголя и закрываются в 20 часов, проводить четыре дня в столице, где к тому же установилась 35-градусная жара, жители не хотят. Ранее университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). Личные данные волонтеров и покупателей билетов на Игры в Токио утекли в Сеть 21 июля 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Утечка личных данных покупателей билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры произошла в Японии, сообщило агентство Киодо. Отмечается, что в Сеть попали также личные данные волонтеров, занятых при организации Игр. В настоящее время не сообщается, о какой объеме данных идет речь. Оргкомитет Игр начал внутреннее расследование случившегося, передает ТАСС. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. В центре «Вектор» оценили вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса 22 июля 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

Появление нового варианта коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, поскольку мутация штамма происходит в густонаселенных районах и при наличии большого количества контактов между людьми, сообщил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов. «Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что все-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего», – приводит мнение Семенова ТАСС. Руководитель филиала центра «Вектор» пояснил, что мутации возникают в густонаселенных областях земного шара, как, например, в Бразилии, Индии, Южной Африке, Великобритании, где высокая плотность населения. «Для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей», – отметил ученый. Накануне от Олимпиады в Токио отстранили первого спортсмена из-за положительного результата теста на коронавирус. Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне. В минувшее воскресенье коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. Днем ранее первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Убытки Японии от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей оценили в 21,8 млрд долларов.

Международный олимпийский комитет (МОК) не возражает против использования флага России в официальных гостиницах Олимпиады в Токио, заявили в пресс-службе МОК. В ряде гостиниц Токио, в том числе в которых живут официальные делегации, работающие на Олимпиаде, размещены российские флаги. «Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут выступать как команда Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна страны на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.