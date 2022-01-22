В ДНР заявили о скоплении более 100 тысяч украинских военных на линии соприкосновения

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса, а также заявил о скоплении 120 тыс. военных и техники у линии соприкосновения.

Высказываясь о возможности провокации со стороны Киева, он заметил, что совокупность фактов говорит о том, что «подготовка велась достаточно определенными составляющими».

«Где-то произошел сбой, но это не исключает, что не будет заново каких-то определенных шагов, потому что диверсионные группы, они продолжают сейчас, по нашим данным, находится у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие - посмотрим. Пока они в режиме ожидания…», – заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live» на YouTube, передает РИА «Новости».

По словам главы ДНР, у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тысяч украинских военных, постоянно в район поступает военная техника.

«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны - порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе 100 километров (от границы с РФ), плюс-минус», – отметил Пушилин, добавив, что постоянно поступает техника.

При этом поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, однако стопроцентного подтверждения этих сведений пока нет, сообщил глава ДНР.

«Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень острожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет», – заявил Пушилин.

Он также подчеркнул, что вопреки истерике в западных СМИ, ДНР не готовит наступление в украинскую сторону, но со своей стороны готовы к нападению со стороны Украины.

Ранее заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

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