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22 января, суббота | Последнее обновление — 07:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
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США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
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Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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В России оценили отказ Германии платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока – 2»
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«Весь сыр-бор происходит из-за сертификации компании-оператора, к самому газопроводу нет никаких претензий, и он будет введен в эксплуатацию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет платить компенсацию России, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.
«Это политизированное заявление немецкого политика. Дело в том, что к самому «Северному потоку – 2» у европейского регулятора нет никаких претензий. Все признают, что газопровод соответствует всем техническим нормам. Это означает, что он в любом случае будет введен в эксплуатацию», – объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Весь сыр-бор и затягивание процесса имеют отношение не к сертификации газопровода, а к сертификации компании-оператора. Здесь действительно есть сложный момент, – пояснил эксперт. – Согласно антимонопольному законодательству ЕС, компания-оператор должна быть полностью независима и отделена от поставщика газа. По логике европейцев, такой подход обеспечит конкуренцию за поставки газа в Европу, где компания-оператор будет решать, кто будет поставлять газ через трубу, а кто не будет».
«Это делается, чтобы она не подыгрывала своей родственной компании-поставщику. Но с «Северным потоком – 2» это абсурд, потому что согласно нашему федеральному законодательству, никто, кроме Газпрома, не имеет права экспортировать трубопроводный газ», – указал Юшков.
«Именно поэтому Газпром назначил компанией-оператором свою дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, это не запрещено правилами ЕС. При этом Газпром построил такую структуру менеджмента, чтобы «дочка» в своей деятельности действовала независимо, – отметил собеседник. – Европейский регулятор начал проверять, действительно ли Nord Stream 2 AG управляется независимо от Газпрома. Однако понадобилась перерегистрация компании из Швейцарии в Германию, чтобы у немецких политиков были полномочия запрашивать все необходимые документы».
«Сейчас мяч на стороне Газпрома – когда он закончит перерегистрацию своей дочерней компании, он снова подаст заявку немецкому регулятору и тот продолжит проверку. Если даже они откажут Газпрому по компании-оператору, он просто наймет на рынке полностью независимую от него компанию, которая будет управлять газопроводом», – прогнозирует Юшков.
«А компенсационные выплаты немецкий регулятор действительно не должен выплачивать. Предполагается, что если ты сам создал структуру, которая не соответствует требованиям ЕС, почему мы должны что-то выплачивать?» – заключил эксперт.
В пятницу министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel заявил, что Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.
«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.
Он также назвал этот проект геополитическим. «Северный поток – 2» всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина, как транзитная страна, становится ненужной», – подчеркнул Хабек.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
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США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».
Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
«Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.
Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.
«Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.
Рябков: Россия примет политические решения, если ответ США будет разочаровывающим
Россия будет принимать серьезные политические решения, если ответ США на предложения Москвы о гарантиях безопасности окажется разочаровывающим, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», – передает ТАСС его слова.
При этом Рябков уточнил, что «роль дипломатии в любом случае центральная. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», – сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
Памфилова резко высказалась о персональных санкциях США
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей «глубоко наплевать» на возможные санкции США в отношении нее.
«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».
Ранее американские конгрессмены предложили ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщала газета The Washington Post.
Также в списке санкций значатся глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Ранее США пообещали Москве «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». При этом рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
Лавров заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Женеве заявил, что Киев пора заставить выполнять Минские соглашения.
«Мы в очередной раз, и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а было одобрено Советом безопасности ООН», – сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном, передает РИА «Новости».
Встреча главы МИД России Сергея Лавров и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась в Женеве 21 января.
«Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)», – отметил Лавров.
В Москве не раз обвиняли Киев в невыполнении Минских соглашений, а также в затягивании переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе.
Лавров попросил Блинкена использовать свое влияние на Киев.
В МИД призвали США понять последствия сдерживания России и Китая
Вашингтону следует понять, что сдерживание России и Китая не несет хороших перспектив для США, говорится в комментарии МИДа.
В министерстве подчеркнули, что российско-китайское стратегическое партнерство развивается в контексте объективной исторической логики с учетом имеющегося у двух государств огромного совокупного потенциала. В ведомстве уточнили, что нельзя забывать и о наличии устойчивого общественного консенсуса в России и Китае по вопросу перспектив, масштабов и глубины сотрудничества двух стран.
«Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США. Куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование и приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками, нацеленному на поиск сбалансированных решений актуальных проблем международной безопасности и развития. Мы к такой работе готовы», – сказано в комментарии на сайте МИД.
Ранее экс-госсекретарь МИД Дании Йорген Эрстрем Меллер заявил, что президент США Джо Байден упустил момент, когда сближение России и Китая против установления американского миропорядка можно было остановить.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне.
Рябков указал на следование США сформулированной Россией повестке
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Коллективный Запад следует повестке дня, которую сформулировала Москва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «задачи и рубежи», на которые необходимо «выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане». Сейчас же «этим занимаются в повседневном режиме». «Сейчас мы, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как заявил замглавы МИДа, российская сторона «удерживает внешнеполитическую инициативу». Москва намерена «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».
Напомним, МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии.
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Конгрессу США предложили вторую «мать всех санкций» против России
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Председатель международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс внес проект закона о санкциях против России, повторяющий инициативу главы международного комитета Сената США Роберта Менендеса, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей.
В сообщении говорится, что «Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», передает РИА «Новости».
Законопроект предложен параллельно с инициативой Менендеса. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив. Новый проект предусматривает санкции в отношении «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, госдолга России, а также властей страны, включая президента Владимира Путина.
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Однако. как сообщают СМИ, рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
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Блинкен: Россия уверила в отсутствии планов вторгаться на Украину, но нужны доказательства
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, однако США нужны более весомые доказательства, сообщил сам шеф американской дипломатии Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.
«Мы слышали заявления российских должностных лиц о том, что они не намерены вторгаться на Украину. Действительно, Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем, а это – дела и поступки», – передает ТАСС его слова.
Госсекретарь США отметил, что США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Эксперт: Дипломатам на переговорах с США даны предельно жесткие инструкции
«Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны невозможно», - считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, говоря о переговорах между Россией и США о гарантиях безопасности.
«Ажиотаж в связи со встречей Лаврова и Байдена объясним - дело не только в информационной раскрутке, но и в сильно задранных вверх ставках. В такой ситуации любой контакт вызывает особый интерес. Однако по существу перегревать ожидания не надо», – пишет Лукьянов в публикации Telegram-канала «Россия в глобальной политике».
По его словам, стороны, особенно российская, находятся на траектории эскалации. «Дипломатам даны предельно жёсткие инструкции – от заявленной публично позиции не отступать ни на йоту. Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны (НАТО – её ядро) невозможно, нужна новая», – говорит эксперт.
Он считает, что это амбициозная задача:«Как добиться её без войны – вопрос открытый, такого опыта по сути нет. Так что накал неизбежно будет изрядный. Включая силовые демонстрации». Причём, полагает Лукьянов, они будут совершенно необязательно вокруг или внутри Украины.
«Президент Путин в таких вопросах не любит банальностей. А реальный разговор, где есть пространство для лавирования и повестка шире, чем сейчас говорится, в идеале начнётся после следующей экскалации и для снижения напряжённости. Но чтобы он начался, эскалация должна быть убедительной, - рассуждает эксперт. – Получиться может по-разному, но в нынешней уже ситуации представить себе чьё-то отступление практически невозможно».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Позже Лавров заявил, что он четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь серьезные последствия.
МИД России в конце декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Германии заявили о необходимости газопровода «Северный поток – 2»
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2», пишет Zeit.
По ее мнению, Берлину следует сосредоточиться на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией».
«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», – передает РИА «Новости» слова Швезиг на приеме Восточного комитета немецкой экономики.
Она подчеркнула, что поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.
«Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», – заключила политик.
Глава комитета Оливер Хермес отметил, что Швезиг во время дебатов с коллегами напоминала «скалу под ударами волн», пишет газета.
Ранее в Германии выступили против втягивания «Северного потока – 2» в военные конфликты.
Блинкен: Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт
Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт, Вашингтон готов к обоим вариантам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве.
«Это выбор, перед которым Россия стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности. Или путь, которой приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению», – передает его слова РИА «Новости».
«США и наши союзники и партнеры в Европе готовы к любому варианту», – отметил Блинкен.
Ранее Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме.
Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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