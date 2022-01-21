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Германия напомнила Украине о Минских соглашениях
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Реализация Минских договоренностей должна приблизить выход из украинского кризиса, Киев не должен принимать законы, противоречащие Минским соглашениям, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Да, Киев тоже должен при реализации «Минска» выполнить свое домашнее задание», – заявила министр в интервью газете Suddeutsche Zeitung.
Также политик сказала, что хочет провести подготовку для того, чтобы говорить о каждом отдельном предложении, которое есть в тексте «Минска», передает ТАСС.
«Это остается сложным. Мы будем бороться за каждый миллиметр, который нас приблизит к безопасной ситуации. Это лучше, чем оставаться вообще без движения», – заявила глава МИД Германии.
Минские соглашения призваны урегулировать конфликта в Донбассе. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, а также проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом должна стать децентрализация власти с учетом статуса ДНР и ЛНР.
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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В Киеве опустели полки магазинов после слов Зеленского о войне
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне.
По словам депутата, президент лишь усугубил ситуацию своими заявлениями.
«Новус» на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», – заявил депутат в Telegram.
В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предположил, что Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией.
«Знаю точно, что (люди) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», – высказался Кива в в Telegram.
Он также усомнился, что простые украинцы найдут стимулы для участия в боевых действиях. «А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <...> За толпы нацистов, расплодившихся как саранча на Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», – посетовал политик.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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Зеленский заявил о возможной «оккупации» Россией Харькова
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Если Россия все же решится на «вторжение» на Украину, то только в тех регионах, с которыми сильна историческая связь, например, Харьков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.
«Скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они будут собираться это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», – цитирует президента Украины «Cтрана.ua».
По его мнению, очередную эскалацию, если таковая произойдет, Москва снова будет пытаться оправдать защитой русскоязычного населения.
«России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это будет просто, это будет началом крупномасштабной войны», – пояснил президент Украины.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения Зеленского.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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Захарова задалась вопросом, кто выдал диплом главе МИД Британии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова после высказываний главы МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине с иронией задалась вопросом, кто выдал министру диплом.
«Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений – «от монголов до татар», – написала Захарова в Telegram.
В этой связи она задала британскому министру «три вопроса от российских коллег». «1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными, или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» – задалась вопросом она.
Также она спросила, какое учебное заведение выдало Трасс диплом.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc предупредила, что Москва окажется втянутой в конфликт, аналогичный советской военной операции в Афганистане, если «вторгнется» на Украину.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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Захарова оценила «пассажи» США «нечеловеческой лжи и глупости»
В заявлениях Госдепа о российской «дезинформации» есть «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», – заявила она в Telegram.
Также Захарову поразил «тезис», согласно которому нет «достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины». Она напомнила «личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: «Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему... телеканалу, что вам, русским, пришел...». Захарова пояснила, что Аваков сказал это в 2014 году, а «хлопцы» – это «карательные отряды» с форменными нашивками, «повторяющими символику СС».
Кроме того, «с точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России НАТОвскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток». При этом, как отметила Захарова, «доказательство американские дипломаты приводят гениальное»: из «20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО», а «из 14 соседей России по суше только пять – члены НАТО». «Какое же это окружение, когда из него можно выйти», – заявила она.
Представитель МИДа заявила, что не желает разбираться, «чего здесь больше – вранья или безграмотности». Однако она подчеркнула, что «знает одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды».
Напомним, госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
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США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе
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Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов президента Украины Владимира Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Глава Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города. Он заверил, что «здесь готовы дать отпор».
«Знаю, что в силу многолетней привычки людей призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!» – заявил мэр в телеграм-канале.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал высказывание, назвав его обычным примером и гипотетическим сценарием.
«Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – цитирует Никифорова издание «НВ», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «президент размышлял об эскалации».
«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – уточнил Никифоров.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение РФ», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
В Госдуме обсудят проект обращения к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР
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Необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», – отметил Володин в Telegram.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, НАТО хочет оккупировать Украину. «И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», – отметил спикер Госдумы.
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В декабре прошлого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
Рогозин сравнил планы построить на Украине космодром с полетом Вакулы на черте
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на сообщения о планах украинских ученых построить космодром вспомнил полет Вакулы на черте в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Рогозин в Telegram обратил внимание на сообщения СМИ о том, что «украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря». Свой пост в Telegram с этой новостью он сопроводил отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятого по книге Николая Гоголя. В опубликованном фрагменте фильма кузнец Вакула седлает черта и взлетает на нем.
Нвапомним, Рогозин, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России», заявил: «Ну что ж. Коли так, подходите ближе». Свое сообщение в Telegram он сопроводил видеоотрывком из советского мультфильма про Маугли.
Эстония попросила у Германии разрешения передать Украине выпущенные в ГДР гаубицы
Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину, заявила пресс-секретарь министерства обороны Германии.
По ее словам, запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании». Процесс должен быть скоординирован с Финляндией, сообщает Deutsche Welle.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию «в кратчайшие сроки» предать Киеву военные корабли и современные системы противовоздушной обороны. В середине декабря появились сообщения, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно якобы заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Германия якобы помешала поставкам оружия Киеву по линии НАТО.
В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Лавров заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Женеве заявил, что Киев пора заставить выполнять Минские соглашения.
«Мы в очередной раз, и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а было одобрено Советом безопасности ООН», – сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном, передает РИА «Новости».
Встреча главы МИД России Сергея Лавров и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась в Женеве 21 января.
«Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)», – отметил Лавров.
В Москве не раз обвиняли Киев в невыполнении Минских соглашений, а также в затягивании переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе.
Лавров попросил Блинкена использовать свое влияние на Киев.
Украинская партия назвала санкции США политическим террором
Санкции США в отношении членов украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» являются актом международного политического террора, заявила ОПЗЖ.
Партия считает, что «санкции и заказные уголовные дела» направлены на «препятствование депутатской деятельности» и введены по «заказу преступной украинской власти». ОПЗЖ осудила США и президента Украины Владимира Зеленского за то, что они борются не с олигархами и коррупционерами, а с украинской оппозицией, передает ТАСС.
В партии полагают, что санкции стали «результатом личных договоренностей» Зеленского с властями США, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном и сенаторами, Киев «трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев». ОПЗЖ заявила о «лишении Украины суверенитета, передаче ее под внешнее управление»
Указывается, что депутат Олег Волошин, являясь зампредседателя комитета Верховной рады по интеграции Украины в ЕС, принимал активное участие в организации международных мероприятий партии. Санкции против него введены с целью помешать партии «доносить свою позицию до европейских партнеров».
Сам Волошин заявил, что ситуация «достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции минфина США становятся критерием серьезности вклада в борьбу с системой внешнего управления на Украине». Волошин считает санкции очередным свидетельством ведущей к войне линии, которую на Украине будет проводить Вашингтон. Он рассказал, что 25 января временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин «собирает граждан США, находящихся на Украине, для инструктажа». Он уверен, что темой предстоящей беседы будет «эвакуация». «И это меня как отца троих детей и просто адекватного человека волнует гораздо больше любых санкций», – заявил он, добавив, что «собственностью за рубежом и счетами не располагает».
Напомним, минфин США ввел санкции в отношении четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с «причиняющими вред действиями России за рубежом». В черный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник.
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Российский депутат Евгений Попов возглавил группу по связям с Радой
В Госдуме сформирована группа по связям с Верховной Радой Украины, ее возглавил депутат Евгений Попов.
Об этом бывший телеведущий сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместе с коллегами сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами. У каждой группы свой координатор. <...> Я – координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», – написал он.
Также в состав группы вошли представитель «Единой России» Дмитрий Белик и заместитель председателя фракции ЛДПР Алексей Диденко.
Ранее Евгений Попов работал ведущим программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Служба безопасности Украины включала его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
В октябре 2019 года Евгений Попов выгнал с телепередачи украинского политолога Вадима Трюхана, об этом сообщила коллега журналиста российская телеведущая Ольга Скабеева.
Скабеева назвала эксперта «ходячей и говорящей иллюстрацией бардака, в котором вынужден существовать братский народ», имея в виду Украину.
Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай неадекватных действий Киева
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Руководство Украины, находясь под внешним управлением, ведет себя непредсказуемо, в связи с этим необходимо надежно защитить границу с этой страной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область.
«С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится на Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности – и на случай, не дай бог, военных действий, нам надо определяться», – передает БелТА его слова.
Глава Белоруссии заметил, что почти 1,5 тыс. км южной границы Белоруссии и Украины – это немалая протяженность. «Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить», – сказал он.
Лукашенко добавил, что в пятницу в ходе поездки в Брестскую область он обсудит вопросы безопасности государства. «Еще десять лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ», – отметил президент.
При этом Лукашенко заявил, что на сегодняшний день «из души украинской нации вырывают память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы». «Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. Мы помним Хатынь, помним, что произошло <...>, кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается», – подчеркнул белорусский лидер.
Кроме того, президент отметил, что в Белоруссии хорошо видят то, что происходит на юге и в целом вдоль границ страны сегодня, но важно также «спрогнозировать ситуацию на будущее». «Поэтому мудрая поговорка: хочешь мира – готовься к войне. Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить», – заключил Лукашенко.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.