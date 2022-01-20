Прокуратура начала расследование против главы МИД Германии Стали известны подробности гибели звезды «Ганнибала» 20 января 2022, 07:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Французский актер Гаспар Ульель, скончавшийся от травм, полученных при столкновении на горнолыжной трассе, в момент инцидента был без шлема, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Альбервиля. В заявлении прокурора Анн Гаш отмечается, что 37-летний Ульель во вторник «столкнулся с другим лыжником <...> когда свернул налево, вероятно, чтобы присоединиться к своим друзьям, которые находились» на другой трассе горнолыжного курорта Розьер в департаменте Савойя, передает РИА «Новости». Свидетели сообщили, что когда на место прибыли спасатели, Ульель уже был без сознания. При этом второй лыжник не получил никаких травм. Актера на вертолете доставили в госпиталь Гренобля. Врач отделения интенсивной терапии констатировал смерть Гаспара Ульеля около 16.00 (18.00 мск) среды. Прокурор подтвердила, что в момент столкновения на актере не было шлема, но, по ее словам, его наличие «не обязательно изменило бы ситуацию». Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Это всего лишь конец света». В 2005 и 2017 годах актер стал лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар». Напомним, в среду актер Гаспар Ульель, известный ролями в фильмах «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение», умер в возрасте 37 лет.

Поклонская объяснила отказ ехать послом в Кабо-Верде 19 января 2022, 12:29

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, сообщила, что планы по ее вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами. «Нет, не планирую, – ответила она на вопрос ТАСС об отъезде в Кабо-Верде. – Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. (…) Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству». Поклонская также прокомментировала информацию, распространяемую в анонимных телеграм-каналах, о том, что после назначения на дипломатическую должность она получила какие-то привилегии. «Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего «необоснованного» пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны, не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке», – сказала она. В МИДе подтвердили, что отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам. По словам Поклонской, в дежурную часть МВД России по Крыму о ней поступали ложные сообщения. «Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», – объяснила она. Поклонская уточнила, что сообщения не связаны с Украиной, заявитель не является гражданином соседней страны. «С «гостями» с Украины все закончено было, когда человека задержали. Ко мне приезжал следователь. Ребята из следственного управления СК по Республике Крым работают», – рассказала экс-прокурор Крыма. Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. В конце декабря Поклонская опубликовала видео проникновения гражданина Украины на участок ее дома в Крыму и раскрыла подробности происшествия. В Молдавии заявили о найденном решении расплатиться с Газпромом 19 января 2022, 18:39

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В кабмине Молдавии готовы принять экстренные меры, которые позволят рассчитаться с Газпромом вовремя – до полуночи 20 января, сообщила на брифинге премьер Наталья Гаврилица. «Правительство готово принять экстренные меры, чтобы «Молдовагаз» вовремя расплатился с Газпромом. Если будет введен режим ЧП, то «Молдовагаз» получит средства, чтобы погасить авансовый платеж до полуночи 20 января, чтобы поставки газа в страну не прекращались», – цитирует ее РИА «Новости». На сегодняшний день «Молдовагазу» не хватает около 25 миллионов долларов, чтобы рассчитаться с Газпромом. Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа. Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга. Газпром предъявил ультиматум «Молдовагазу» 19 января 2022, 12:17

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. «Вчера Газпром направил официальное письмо, в котором предупредил газораспределительное предприятие «Молдовагаз» о планах прекращения поставок газа в случае неуплаты за поставки в январе», – цитирует ТАСС премьера. По ее словам, по этой причине правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратилось к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга. Киев заподозрил Россию и США в сговоре против Украины 19 января 2022, 09:21

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное «вторжение России» на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, заявил источник в украинских дипломатических кругах. По информации издания «Страна.ua», власти Украины заподозрили США и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике. «Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник. Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте. Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания. Ранее высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России. Норвегия заявила о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию 19 января 2022, 16:14

Фото: Hinrich Bäsemann/DPA/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Норвегия – второй по значению поставщик газа в ФРГ – на фоне призывов в Германии избавиться от зависимости от газа из России заявила, что она не сможет восполнить дефицит. Как сообщает Deutsche Welle, Норвегия является вторым по значению поставщиком газа в Германию, но в случае срыва поставок газа из России она не сможет восполнить нехватку топлива в ФРГ. «Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью медиакомпании ZDF. Сообщается, что в среду он прибывает в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он планирует донести до Шольца, что Норвегия, несмотря на чрезвычайно высокие цены на энергию в его стране, все же намерена оставаться надежным поставщиком газа в Германию в долгосрочном плане. Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток. В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году. Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома. Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Эксперт назвал беспрецедентным вывод следствия о гибели Ту-22М3 под Мурманском в 2019 году 19 января 2022, 22:10

Фото: ren.tv

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Юрий Зайнашев

Тот факт, что под трибунал попал командир авиаполка, в котором произошла авиакатастрофа, – это прецедент. Обычно ответственность за ЧП несет только руководитель полетов. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов, комментируя завершение расследования катастрофы бомбардировщика под Мурманском в 2019 году. «Судя по всему, следователи докопались – нашли в документах, что у пилота подготовка была недостаточная, не все нужные экзамены летчик выдержал, не налетал минимум, необходимый для таких условий погоды, – предположил летчик-инструктор первого класса, майор ВВС Андрей Красноперов. – То есть нарушен порядок ввода летчика в строй. Если теперь страдает командир полка, значит, такой «косяк» был им допущен». Вообще, как правило, в таком случае ЧП страдает заместитель командира по летной подготовке (его называют «замполётный»), добавляет эксперт. «Это он должен следить за всеми документами. Командир части виноват, только если он не наладил надлежащего контроля», – напоминает Красноперов. «Если возникли экстремальные погодные условия, а у командира экипажа нет необходимого навыка для посадки в таких условиях, то, соответственно, следствие потом будет проверять, кто дал команду на посадку. Бывает, командир полка сидит рядом «на группе руководства» или даже буквально стоит за спиной у руководителя полета (его называют «РП»). Допустим, у РП возникли сомнения. Он спрашивает: «Сажать?» Командир полка: «Сажай!» Значит, комполка пришел к выводу, что условия все-таки в рамках нормы, командир экипажа достаточно подготовлен. В этот момент РП ответственность с себя снял, а командир ее на себя принял. РП же не враг сам себе, он не может ослушаться командира», – пояснил Красноперов. В гражданской авиации решение о посадке принимает командир экипажа и, если что-то случается, отвечает он сам, а в военной авиации отвечать будет тот, кто дал приказ на посадку, подытожил эксперт. Напомним, что 22 января 2019 года бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Оленегорске Мурманской области. Позже появилась видеозапись катастрофы, которая прояснила причины катастрофы, сопровождавшейся человеческими жертвами. В среду стало известно о завершении расследования гибели бомбардировщика. Под трибунал отправлены не только руководитель полетов майор Владимир Степанов, но и командир авиаполка полковник Владимир Алесенко. Майор обвиняется в нарушении правил полетов, полковник – в халатности. Как установило следствие, в день катастрофы, в соответствии с планом боевой подготовки Ту-22М3 совершал тренировочный полет. Через час после его вылета Алесенко прибыл в зал группы руководства полетами контрольно-диспетчерского пункта, где уже находился Степанов. Алесенко был ответственным за организацию полетов и безопасность их выполнения. Как говорится в обвинительном заключении, в районе аэродрома вскоре начался сильный снегопад, существенно сокративший видимость в воздухе. Хотя командир экипажа не был допущен к полетам в таких сложных метеоусловиях, Алесенко не принял решения о прекращении полета и направлении самолета на запасной аэродром. Степанов в свою очередь не уведомил экипаж об ухудшении метеорологической обстановки. При заходе на посадку пилот неправильно оценил пространственное положение самолета и несвоевременно обнаружил начало взлетно-посадочной полосы. После этого, так и не получив команду об уходе на второй круг, самолет продолжил снижение и приземлился с вертикальной скоростью, более чем вдвое превышающую нормативы его прочности, – из-за чего загорелся и разрушился. Погибли три члена экипажа. Еще один был ранен и направлен на лечение в Москву. Остаточная стоимость уничтоженного самолета превышает 97 млн рублей. По некоторым данным, после катастрофы командование не стало никак наказывать полковника Алесенко – ему даже не был объявлен выговор за халатность. Полковник был лишь переведен на службу в другой округ в должности инспектора. Однако теперь, после утверждения обвинительного заключения, дело обоих офицеров направлено в Мурманский гарнизонный военный суд. «Командир полка имел право принять участие в управлении полетом и даже взять всю ответственность за судьбу экипажа на себя. Но кнопка радиосвязи с экипажем все равно остается в руках «РП». Руководитель полета, если он не согласен с приказом, в принципе может и не транслировать указание командира», – пояснил заслуженный военный летчик России Владимир Попов. «У меня был такой случай, когда руководитель полетов говорит мне – своему командиру, – я выполнять ваше указание не буду. Он кладет на стол телефонную трубку связи с экипажем, встает и уходит. Конечно, я по его адресу вслух выразился хорошенько, взял трубку и сам отдал команду, которую считал нужной. То есть взял управление на себя. Я доделал дело. Потом вызывал РП и предложил: или ты работаешь, или пиши рапорт и увольняйся!», – рассказал Попов. «Он мог тактичнее повести себя, если не согласен с приказом. Он имел право сказать: «Командир, возьмите трубочку и скажите сами экипажу». Как велит устав: выполни приказ и потом его обжалуй», – добавил военный летчик. Впрочем, оговаривается эксперт, следствию в таком случае потом придется еще найти доказательства, чтобы установить, кто именно отдал приказ на посадку. «Когда мы работаем на командном диспетчерском пункте (КДП), там громкая связь записывается. Разговоры в эфире все пишутся. Когда идет предварительная подготовка полета, то общую задачу, которую ставит командир, тоже пишем на диктофон. Но устные указания, к тому же отданные тихим голосом, конечно, не записываются. Правда, бывает, рядом есть свидетели. На КДП еще могут находиться руководитель ближней зоны, руководитель посадки и его помощник, хронометражист, – перечислил Попов. – Если есть свидетели, то потом можно установить, кто отдал приказ». «В любом случае, даже если командир оказался неправ, если неверно выполнил свою задачу, нельзя за это в тюрьму сажать. Офицер не хотел никого убивать и допустил ошибку непреднамеренно. На мой взгляд, это не должно рассматриваться с точки зрения уголовного законодательства. Если бы меня так каждый раз отдавали под суд, то по большому счету давно уже расстреляли. Но так нельзя служить!», – возмущается Попов. «Из-за одного ошибочного действия не нужно нас, военных, защитников государства, сажать на одну скамью с настоящими преступниками, которые специально вредят стране. Надо разбираться с психофизиологическим состоянием и экипажа, и руководителя полетов, и командира. Нюансов очень много, но мы не уголовники – мы живем не по понятиям, а по документам», – подчеркнул военный летчик. Кононенко объяснил скандал с Волочковой на борту самолета 19 января 2022, 13:20

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Балерина Анастасия Волочкова – девушка выпивающая, поэтому скандал на борту самолета из-за отказа носить медицинскую маску, который закончился задержанием артистки полицией в аэропорту Шереметьево, скорее всего, вызван ее состоянием алкогольного опьянения, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Балерина Анастасия Волочкова на борту самолета, следующем рейсом из Мальдивской Республики в Москву, устроила скандал. Она на протяжении шести часов спорила с бортпроводниками, потому что не хотела надевать маску. В итоге ее вывели в сопровождении полиции. Сама экс-прима балета считает, что бортпроводники специально спровоцировали конфликт. «Просто я – Волочкова! Полсамолета сидели без масок. А докопались до Волочковой», – прокомментировала данный инцидент балерина. «Вообще, вопрос по поводу масок в самолете – непростой, потому что самолет летит часами, и в маске там все время сидеть просто тяжело. Поэтому, когда к тебе, конечно, подходит бортпроводник, тогда ты ее натягиваешь. А как он уходит – снимаешь. И все делают вид, что все нормально. Что касается Насти, она девушка выпивающая. Поэтому, я думаю, что ее поведение связано с тем, что она была выпившая», – полагает Кононенко. Он подчеркивает, что скорее всего сама проблема была не в маске, а в манере общения артистки. То есть, если бы к ней подошел бортпроводник с просьбой пользоваться на борту средствами индивидуальной защиты, а она молча надела бы маску, то никаких разборок, скорее всего, не было бы. Но поскольку она начала оказывать сопротивление, экипаж отстаивал свое. Отметим, что на видеоролике видно, что балерина и ее спутник летят с отдыха не в «бизнес-классе», а в «экономе», что удивило некоторых пассажиров и пользователей Сети, поскольку Волочкова живет в роскоши и позиционирует себя как звезду. «Вообще, «бизнес-класс», по сути, ничем не отличается от «эконома», кроме того, что там сидения шире и наливают бесплатно. А если ты уже «нормальный», то тебе не надо, чтобы тебе наливали», – пошутил Кононенко. Собеседник напоминает, что есть две формулы: «казаться, а не быть» и «быть, а не казаться». В первом случае, человек делает вид, что обеспеченный, покупает вещи не по своему карману, а во-втором – состоятельный человек может ходить в дешевой одежде, жить в скромном доме и не проявляет никаких внешних признаков своего состояния. «Видимо, Настя Волочкова живет либо по принципу «быть, а не казаться» и поездка в «экономе» – обычное дело, либо наоборот: этот роскошный дом, ее знаменитая баня – это остатки былой роскоши, и на самом деле денег нифига нет, приходится летать в «экономе», – заключил Кононенко. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что медицинское освидетельствование артистки выявило состояние алкогольного опьянения, передают РИА «Новости». За пьяный дебош в самолете балерине грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако в своем Instagram Волочкова сообщила, что намерена подавать в суд на стюарда, с которым у нее начался конфликт. Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене 19 января 2022, 15:29

Фото: AP Photo/Piotr Molecki/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Экс-главе Украины Петру Порошенко 19 января Печерский районный суда Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене. Ранее прокуратура требовала арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Бывший президент пришел со своими адвокатами. Перед входом в суд он выступил перед своими сторонниками, которые митингуют возле здания суда, передает РИА «Новости». Позже Порошенко прокомментировал решение суда. Он заявил, что никто пока не празднует победу, потому что «безумный сценарий» Владимира Зеленского еще не окончен. Мера пресечения в виде личного обязательства предписывает Петру Порошенко являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене. Ранее Печерский районный суд Киева отказал Порошенко в удовлетворении ходатайства, в котором он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене. В понедельник Порошенко вернулся на Украину, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту. Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Против политика было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто. В Кремле указали на последствия задержки запуска «Северного потока – 2» для Европы 19 января 2022, 13:53 Текст: Елизавета Булкина

Задержка с запуском газопровода «Северный поток – 2» негативно скажется на экономическом развитии Европы в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Коммерческий международный проект «Северный поток – 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», – передает его слова ТАСС. Ранее в МИД Германии пообещали «подходящие меры» против «Северного потока–2» в случае эскалации на Украине. В свою очередь в МИД России заявили, что процедура сертификации газопровода «Северный поток – 2» не должна искусственно затягиваться и политизироваться германскими регуляторами и Еврокомиссией. Погребинский: Запад не позволил Зеленскому посадить Порошенко даже под домашний арест 19 января 2022, 17:42

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Зеленский не смог посадить Порошенко даже под домашний арест, потому что президент Украины сдался под нажимом американцев. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение суда отпустить экс-президента Украины под «личное обязательство» являться на допросы по первому зову. «Решение Печерского суда Киева – это победа Порошенко в бою, но еще не в войне. Теперь все зависит от того, как будет вести себя дальше президент Владимир Зеленский», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Президент Украины еще может отыграться, полагает эксперт, но пока неясно, готов ли на это сам Зеленский – в этом есть большие сомнения. В частности, против Порошенко можно использовать обвинение в разворовывании оборонного бюджета – уже собран весь объем доказательств, достаточных, чтобы осудить экс-президента «за коррупцию во время войны». «По-моему, Зеленский сдался под давлением американцев, а они полностью держат его на крючке с его офшорами, коррупцией и тому подобным», – пояснил эксперт. Зеленский мог бы отыграться, предъявив обвинения и по другим делам, в которых Порошенко защититься будет практически нечем. «Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала все политические силы Украины объединиться – «когда враг уже на пороге». Для английского посольства Зеленский и Порошенко – свои люди. С ее точки зрения, им не надо ссориться в такое время. Зеленскому ясно дали понять, что Запад не заинтересован в осуждении Порошенко», – предположил собеседник. Погребинский добавил, что в деле Порошенко виден невооруженным глазом двойной подход, потому что по похожим, но менее веским обвинениям в госизмене был ранее посажен под домашний арест лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Однако Медведчуку неоднократно продлевали сроки ареста, хотя «должны были отпустить через шесть месяцев». «По идее, ответственность Порошенко на порядок больше, чем ответственность Медведчука. Порошенко следствие считает главным организатором покупки угля в ДНР-ЛНР, но при этом он фактически освобождается пока от ответственности с формулировкой «под личные обязательства». Это просто смешно. О чем тут говорить? Жалкая и ничтожная власть. Стопроцентное внешнее управление даже по тем делам, которые хотел довести до конца лично президент Зеленский. Он не может посадить человека даже под домашний арест», – подытожил Погребинский. В среду Печерский суд Киева решил не брать под стражу экс-президента Украины Петра Порошенко и отпустил его под личное обязательство по первому требованию являться в суд или на допрос. Таким образом, суд избрал политику самую мягкую из возможных мер пресечения. Его лишь обяжут сдать загранпаспорт. Порошенко подозревают в государственной измене за организацию схем покупки угля из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области. В понедельник, когда Порошенко вернулся на родину после месячного отсутствия, прокуратура потребовала ареста бывшего главы государства, правда, с возможностью выйти под залог в размере примерно миллиарда гривен (2,6 млрд рублей). Порошенко настаивает, что его, как лидера оппозиции, преследуют по политическим мотивам. Комментируя вердикт суда, политик заявил, что никто «пока не празднует победу», потому что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен. Президент Ирана Раиси совершил намаз в Кремле 19 января 2022, 19:10

Фото: РЕН ТВ|Новости/Telegram

Текст: Кристина Цыцура

Президент Ирана Ибрахим Раиси после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в одном из зданий Кремля. Иранское агентство Tasnim опубликовало фотографию, на которой изображен иранский лидер, совершающий намаз на коврике, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин и Раиси обсудили ситуацию в Афганистане. Также политики планировали обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере и актуальные международные и региональные темы». Это первый визит Раиси в Москве с момента начала его президентского срока в августе 2021 года. Российская и иранская стороны обсудят проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вопросы международной политики и другие проблемы. Блинкен: Российская экономика заплатит «калечащую цену» 19 января 2022, 18:25 Текст: Кристина Цыцура

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию ситуации вокруг Украины будут «калечащими». В заявлении пресс-службы госдепа говорится, что в случае, если Россия выберет путь агрессии против Украины, то США и союзники вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену. «Пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз госдепа. Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе. Американский политик отметил продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ. Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают. Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины. Стали известны детали устроенного Волочковой на борту самолета скандала 19 января 2022, 10:23

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Пассажиры, а также сама балерина Анастасия Волочкова и ее спутник Сергей Кузнецов рассказали подробности конфликта, произошедшего на борту самолета якобы из-за нежелания артистки надевать защитную маску. По словам очевидцев, Волочкова спорила с бортпроводниками из-за маски, которая была у нее на подбородке; позже артистка все же надела маску на нос и рот, однако было уже поздно, разбираться в ситуации поручили правоохранителям, передает РЕН ТВ. Рейс Мале – Москва приземлился в аэропорту Шереметьево. В терминале «С» Волочкова со своим спутником прошли паспортный контроль, там их и встретили полицейские. В отделении они провели около пяти часов. При этом пара имеет свою версию событий: члены экипажа якобы специально спровоцировали конфликт и постоянно снимали балерину на смартфоны. «В какой-то момент я принес Насте кофе. Она маску спустила, начала его пить. Но пришел стюард и еще две девочки. Начали снимать все это», – рассказал Кузнецов. «Просто я – Волочкова! Полсамолета сидели без масок. А докопались до Волочковой», – прокомментировала балерина. Пассажиры, летевшие тем же рейсом, по-разному оценили поведение артистки. Одни хотели домой, их не радовала перспектива лететь до Москвы с вынужденной посадкой в другом аэропорту, чтобы высадить дебоширку. Другие, наоборот, делали селфи. Теперь Волочкова собирается подать в суд на стюарда, с которым у нее начался конфликт. Также она сообщила в Instagram, что действительно «пообщалась с представителями полиции» в московском аэропорту Шереметьево. «Вот, почти пять утра, без двадцати четыре, едем на ужин (...) У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на твоем (Волочковой) балете, с детьми», – сообщили балерина и ее спутник в «историях». Ранее очевидцы сообщили, что балерина якобы около шести часов спорила из-за маски. Украинского программиста не взяли на работу из-за отказа говорить на русском 19 января 2022, 08:58 Текст: Евгения Шестак

На Украине программисту отказали в вакансии в связи с тем, что он разговаривал на государственном языке и не хотел переходить на русский, рассказал языковой омбудсмен страны Тарас Креминь. «Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что по статье 20 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный», – написал Креминь в Facebook. В свою очередь уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram сообщила, что в указанной компании разговаривают на русском языке. Она рассказала, что во время мониторинга СМИ обнаружена информация, что специалист по управлению персоналом ООО «Андерсанлаб» отказал претенденту на вакансию, так как он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке. «Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО «Андерсанлаб» общаются на русском языке», – написала Денисова. Она сообщила, что обратилась к руководству компании с требованием проверить работу сотрудников кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендентов на должности. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий. CNN нашел в России девочку-теннисистку с «фантастическим потенциалом» 19 января 2022, 18:33

Фото: Tennis Majors/Youtube

Текст: Елена Мирошниченко

Ксении Ефремовой 12 лет, но она уже считается одним из самых ярких молодых талантов в теннисе, за успехами девочки из России следят 35 тыс. подписчиков в Instagram, а компании Nike и Yonex подписали с ней рекламные контракты. О Ксении Ефремовой рассказал телеканал CNN. В настоящее время она тренируется в Академии тенниса Mouratoglou во Франции, основанной в 1996 году нынешним тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу. Карьеру в теннисе Ефремова начала в возрасте трех лет. Тогда на одной из тренировок старшего брата девочка взяла ракетку и начала бить по мячам. «Я смотрела на нее и поражалась, потому что все мячи перелетали через сетку, все движения она выполняла идеально», – рассказала журналистам мама девочки Юлия Ефремова, бывшая профессиональная теннисистка. В академию Муратоглу Ефремова попала в девять лет. Тренер признался CNN, что сразу увидел в ней «огромный потенциал». «У Ксении невероятный потенциал... Она невероятная спортсменка. Если вы посмотрите ее социальные сети, то увидите это... Ее техника очень чистая. Она умеет рано принимать мяч. Она агрессивна. Она очень хороший соперник. Так что если посмотреть на все это в целом, то она великолепна», – рассказал тренер. Он также отмечает, что Ефремова всегда рассчитывает исключительно на победу. Стремление быть лучшей отмечает и ее мама. «Я знаю ее характер. Я знаю, какая она. Я знаю, как усердно она работает. Я знаю, как (сильно) она этого хочет. Я знаю, как она верит. Прежде всего, она верит в себя. Она не сомневается в себе, она не сомневается в том, что хочет этого. Поэтому от всего сердца я знаю, что она будет лучшей», – призналась Юлия Ефремова. О воле Ксении к победе говорит и тот факт, что всего через шесть дней после смерти своего отца, Алексея Ефремова, юная теннисистка победила на турнире Tennis Europe Junior в Швеции. Титул она посвятила своему отцу. «В память о моем отце, который скончался во время этого турнира в Швеции...Первое место. Ты всегда будешь жить в моем сердце как самый сильный человек во Вселенной. Я сделаю все, чтобы твои мечты сбылись, я знаю, что ты увидишь это сверху», – написала Ефремова в своем аккаунте в Instagram. Мама девочки объяснила, что решение Ефремовой продолжить турнир не стало для нее неожиданностью, она объяснила, что подобную стойкость теннисистка унаследовала от своего отца. Ранее мама российского мальчика-вундеркинда Марка Вишни, который в два с половиной года считал «быстрее калькулятора», рассказала о причинах переезда в США.